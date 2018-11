Paragon ID : baisse de 9% du CA au 1er trimestre

23/11/2018 | 08:06

Paragon ID affiche au titre de son premier trimestre 2018-19 un chiffre d'affaires en baisse de 9% à 24,9 millions d'euros, activité conforme aux attentes de la société 'compte tenu d'un effet de base particulièrement défavorable' par rapport à l'exercice précédent.



Le groupe rappelle qu'il avait bénéficié l'an dernier de la facturation à Hasbro des cartes NFC pour le lancement commercial du jeu musical 'DROPMIX', pour près d'un million d'euros, ainsi que de volumes de livraisons de passeports cycliquement plus élevés aux États-Unis.



La ligne de business Product ID (Traçabilité des produits & Protection des marques et Gaming) a enregistré un repli de 16% tandis que la ligne de business People ID, (e.ID, Transport & Smart Cities et Paiement) a vu son chiffre d'affaires baisser de 6%.



