Au quatrième trimestre de son exercice 2018/19, Paragon ID a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 30,6 millions d’euros en hausse de 20 %. Sur 12 mois, le fabriquant des cartes à puce avec ou sans contact et des solutions de radio-identification a dégagé 107,9 millions d’euros, en hausse de 7 % (+6 % à taux de change constants).Dans le détail, le chiffre d'affaires annuel de la ligne de business Product ID regroupant les activités de Traçabilité des produits & Protection des marques et Gaming, s'est élevé à 29,1 millions d'euros, en recul annuel de - 5% (-4 % pour le seul 4 ème trimestre).La ligne de business People ID, qui regroupe les activités e.ID et Transport & Smart Cities, a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 77,2 millions d'euros, en hausse de +10% en 2018/19 (+21 % pour le seul quatrième trimestre).Enfin, la nouvelle ligne de business Paiement a comptabilisé 1,6 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018/19 (dont 1,5 millions d'euros pour le seul quatrième trimestre), avec les premières livraisons issues des technologies d'AmaTech, acquis en octobre 2018, et les premières redevances sur les contrats de licences de technologies."L'accélération sensible du rythme de croissance au second semestre, comme escompté, conforte le groupe vis-à-vis de son objectif d'amélioration de la rentabilité – marge d'Ebitda ajusté2 – sur l'ensemble de l'exercice 2018/19 (rappel : 7,2 % de marge d'Ebitda ajusté sur l'exercice 2017/18). Sous l'effet conjugué des apports des nouvelles technologies, d'une meilleure absorption des coûts fixes et des mesures prises pour améliorer les marges produites, le groupe devrait ainsi renouer avec une marge d'Ebitda ajusté qui se rapproche de 10 %, dès le second semestre 2018/19 contre 5,6 % de marge d'Ebitda ajusté au premier semestre 2018/19", a commenté le groupe.