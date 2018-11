Paragon ID : met la main sur RFID Discovery

13/11/2018 | 09:34

Paragon ID annonce l'acquisition des actifs et de la propriété intellectuelle de RFID Discovery, marque commerciale des solutions d'identification par RFID pour le secteur de la santé, de la société anglaise Harland Simon Plc.



Les solutions de RFID Discovery sont constituées d'une suite complète d'équipements, utilisant les technologies avancées de l'IoT (Internet des objets), pour la gestion des produits et des stocks dans la santé.



Elles permettent la collecte et l'analyse de données afin de transmettre à aux acteurs du secteur l'ensemble des informations relatives à leurs processus de fabrication, de gestion des stocks et des produits, et de logistique.



