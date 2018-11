Paragon ID : prise de participation dans airweb

14/11/2018 | 10:00

Paragon ID annonce le renforcement de son offre de solutions intelligentes à travers une prise de participation stratégique au capital de la société airweb, spécialiste des applications de billetterie mobile.



Basé à Paris, airweb conçoit des applications Web et des solutions de billetterie mobile, principalement pour les secteurs des transports en commun et des loisirs. Elle a lancé en 2016 une plateforme software as a service (SaaS).



Ce rapprochement leur offre l'opportunité de mettre en commun leurs solutions et d'associer leurs compétences et positions respectives 'pour déployer, à l'échelle internationale, la plateforme de billetterie mobile la plus complète et évolutive du marché'.



