Paragon ID remporte de nouveaux contrats pour son activité Smart Cities alors que la société lance de nouvelles solutions pour compléter son offre traditionnelle

Transports, sécurité, mobilité intelligente : Paragon ID collabore avec plus de 200 autorités de transport et réseaux du monde entier et les accompagne dans la transition vers la Smart City du futur

Acteur historique depuis plus de 100 ans du contrôle d'accès dans le transport public, Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, a signé de nouveaux contrats alors que plusieurs autres ont été renouvelés avec des grandes agglomérations du monde entier pour la fourniture de supports physiques de contrôle d'accès : cartes & tickets, sans-contact et magnétiques. Parallèlement, la société renforce sa position dans le secteur de la billetterie mobile via son partenaire stratégique airweb et innove avec le lancement, ce mois-ci, de sa nouvelle offre de « Ticketing Plate-forme as a Service » (Paas).

Les transports modernes, sécurisés et facilement accessibles sont au cœur du développement des villes intelligentes

Les problèmes de circulation, de mobilité et de pollution dans les villes sont universels et perçus comme étant de plus en plus critiques par leurs habitants. L'amélioration des transports urbains est donc une priorité dans la stratégie de développement des villes. Pour faciliter la mobilité de leurs citoyens, elles doivent repenser leurs réseaux, proposer des moyens de transport modernes et sûrs, développer de nouveaux modes de mobilité urbaine, promouvoir leur utilisation et faciliter leur accès.

Fort de son expérience sur le marché du transport public et le développement de son expertise dans les briques technologiques clés - sans-contact, applications mobiles, open payment - Paragon ID innove pour apporter à ses clients une offre complète - Physique et Digitale - et répondre aux défis auxquels ils font face pour préparer leur avenir.

Consolider & capitaliser sur la position de leader dans la fourniture des supports physiques

Paragon ID a enregistré d'importants nouveaux contrats et plusieurs renouvellements au cours des 12 derniers mois :

Nouveaux clients : Washington, Dallas, Indianapolis, Sonora, Doha, Rotterdam, De Lijn (Belgique) ;

Renouvellement de contrats : Los Angeles, Londres, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Le Caire, Lisbonne, Oslo, Casablanca, Saint-Domingue, Strasbourg, Nice, Montpellier et Toulouse.

Ces nouveaux contrats sont représentatifs dans leur diversité géographique de la contribution de l'ensemble de nos organisations dans les régions stratégiques Amériques, Europe & UK et Afrique & Moyen-Orient pour asseoir une position de leader du ticketing transport public dans ces régions illustrés par les chiffres-clefs ci-dessous.

Chiffres clés de l'activité Transport & Smart Cities (données exercice 2018/19)

5 milliards de tickets magnétiques

150 millions de supports sans-contact (cartes & tickets)

35 plateformes de ticketing mobile

+200 clients : réseaux ou autorités de transport

Par ailleurs, pour compléter son offre et répondre aux nouvelles priorités des villes et des autorités de transport en matière de billetterie et de facilité d'accès aux transports publics, Paragon ID a travaillé au cours des 18 derniers mois à l'élaboration d'une offre de services au travers de partenariats stratégiques :

Application mobile et Account Based Ticketing airweb

Plateforme NFC pour application mobile Wizway

Open Payment Ingenico

Ce travail collaboratif s'est concrétisé par le gain de plusieurs nouveaux contrats et le lancement d'une nouvelle offre de « Ticketing Plate-forme as a Service » (PaaS).

Développement de l'application de ticketing mobile

Depuis novembre 2018 et la prise une participation stratégique dans airweb, les équipes de Paragon ID et airweb ont collaboré pour développer l'activité et renforcer les fonctionnalités existantes de l'application mobile.

Nouveaux clients : CITURA (Reims), RTC (Québec) et TEC bus (Wallonie, Belgique)

Introduction de nouvelles fonctionnalités clefs : Tarifs préférentiels et enregistrement & validation de justificatifs ; Modules pour la gestion des événements ; Tarification origine / destination ; Connexion sans contact - standard NFC issu du partenariat avec Wizway.



Avec l'évolution de sa solution, airweb a été officiellement sélectionné courant octobre par la Centrale d'Achat des transports Publics (CATP), devenant ainsi l'application de ticketing mobile de référence en France.

Ce dernier succès renforce la position de Paragon ID et airweb dans cette activité. Les deux sociétés sont actuellement en pourparlers avec des villes du monde entier pour déployer cette solution.

Paragon ID lance sa nouvelle offre de 'Ticketing Plate-forme as a Service'

Pour faciliter la transformation de l'offre de transport public vers plus de dématérialisation et un usage simplifié, Paragon ID lance sa nouvelle offre de « plate-forme en tant que service », principalement destinée aux petites et moyennes villes.

Une offre « tout-en-un » qui agrège l'ensemble des besoins billettiques d'une ville - équipements, logiciel, supports physiques & digitaux et services de paiement - et qui apporte une véritable réponse en termes d'accompagnement dans la durée à la mise en œuvre des innovations pour un accès simplifié au transport public et aux nouvelles mobilités.

Cette offre, qui suscite déjà l'intérêt sera déployée dans les prochains mois sur les différents marchés où Paragon ID opère.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« Les derniers contrats remportés pour nos produits physiques de contrôle d'accès renforcent à nouveau notre position de leader sur le marché des transports et des villes intelligentes (Smart Cities). Nous sommes ravis de voir de nouveaux clients rejoindre notre longue liste de clients historiques. En parallèle, les succès que nous connaissons avec airweb pour notre plate-forme de billetterie mobile confirment que la société a réussi à anticiper la transformation numérique que connaissent actuellement les villes.

Enfin, je suis ravi d'annoncer le lancement de notre « Ticketing Plate-forme as a Service ». Nous continuons de développer des solutions innovantes qui répondent aux exigences changeantes des villes. Nous avons déjà présenté notre nouvelle offre à plusieurs d'entre-elles et nous sommes confiants dans la matérialisation de premiers résultats avant la fin de l'exercice 2019/20. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur deux continents (États-Unis et Europe) à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

