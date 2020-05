Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement, s'associe au spécialiste de la géolocalisation Apitrak pour développer une plate-forme IoT (Internet of things) « multi-technologies » pour des applications d'asset tracking, de gestion de stocks et de protection des personnes.

La future plate-forme combinera les compétences des deux partenaires à déployer pour leurs clients des solutions de géolocalisation et d'asset tracking faisant appel à une large palette de technologies d'acquisition de données : RFID (actif & passif), Bluetooth Low Energy (BLE), Wi-Fi ou encore GPS.

Les deux sociétés ambitionnent de construire une plate-forme “full” SaaS (Software as a Service), modulaire et multi-technologies, conçue pour :

offrir le meilleur choix de solution de géolocalisation pour optimiser le rapport précision / coût ;

donner accès à de multiples solutions applicatives et modules sur une même plate-forme ;

permettre un démarrage très rapide des solutions avec un faible coût d'investissement initial pour les clients.

Cette plateforme commune, dont le lancement est prévu en fin d'année 2020, agrègera les expertises et savoir-faire développées par les deux partenaires depuis plusieurs années.

connaît depuis plusieurs mois un large succès avec son offre RFiD Discovery, particulièrement dans le secteur hospitalier où le groupe équipe maintenant plus de trente sites en Grande-Bretagne avec ses solutions d'inventaire et de suivi des équipements critiques. En évolution permanente, la plate-forme logicielle RFiD Discovery, connectée avec les technologies d'acquisition RFID et Wifi, intègre maintenant de nouveaux services – suivi des processus, contrôle automatique de la température, sécurité du personnel et des patients – et s'implante dans le monde industriel avec plusieurs applications d'amélioration de suivi des containers réutilisables.

a développé une plateforme IoT en mode SaaS permettant de piloter plusieurs technologies de géolocalisation (Wi-Fi, BLE et GPS). L'offre de services se différencie par des interfaces utilisateur « full web » et une grande simplicité de mise en œuvre et de montée en charge. Créée en 2016, Apitrak a déjà su convaincre de nombreux acteurs de la santé et de l'industrie d'adopter ses solutions d'asset tracking et de protection des personnes.

Cette nouvelle offre apportera de réelles avancées technologiques dans le domaine des

plate-formes IoT. Elle sera conçue pour permettre aux acteurs de l'industrie, de la logistique et de la santé de mettre en œuvre et déployer simplement des solutions applicatives permettant de tracer leurs équipements, d'assurer le suivi des stocks et la protection des personnes dans le but d'améliorer la sécurité et l'efficacité de leur processus et de réduire les coûts.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

" Depuis l'acquisition des actifs et des droits de propriété intellectuelle de RFiD Discovery fin 2018, cette activité ne cesse de se développer, avec une croissance annuelle de +75% et la signature de nouveaux contrats dans les secteurs de la santé et de l'industrie.

L'expertise d'Apitrak combinée à celle de Paragon ID dans ce domaine va nous permettre de renforcer notre leadership dans le secteur de la santé et de disposer d'une plate-forme technologique consolidée à destination de nos clients de l'industrie et du commerce, et de déployer une offre globale en Europe et en Amérique du nord. "

Vincent Lê, Fondateur et Directeur général d'Apitrak, ajoute :

" Nous sommes ravis de collaborer avec Paragon ID. Notre société s'affirme aujourd'hui comme un acteur clé des solutions de géolocalisation sur le marché français et notamment dans le secteur hospitalier. Ce partenariat est une opportunité majeure d'élargir l'offre et de créer plus de valeur pour les clients de la santé et de l'industrie. Je suis convaincu de la qualité de ce partenariat car nous partageons une philosophie commune : accompagner nos clients dans leurs efforts d'amélioration de leurs process avec des technologies innovantes."

A propos de Apitrak

S'appuyant sur des logiciels propriétaires et intégrant des technologies de géolocalisation de pointe, Apitrak crée des solutions d'entreprise pour aider ses clients à améliorer leur process avec pour simplicité comme fondamental. Les hôpitaux et les entreprises utilisent la plate-forme Web Apitrak pour des applications d'asset tracking, de gestion de stocks, de contrôle de température et pour la sécurité du personnel.

Pour plus d'informations sur Apitrak, visitez apitrak.com.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec les acquisitions d'AmaTech et Thames Technology.

Paragon ID emploie plus de 750 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris (Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID), Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1,3 Md€ (donnée pro forma) et emploie plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yWyeZ8VvaJvKlmydYcptbZVql21hlGGbZWjLxWhoY5iXapxlmGlpmpaWZm9km2xm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/63670-pid-cp-apitrak-28052020-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews