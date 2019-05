Paragon Id Sa : 100 millions de passeports électroniques, issus de 24 pays, dotés de la technologie eID de Paragon ID !

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, est fier d'annoncer la livraison du 100 millionième inlay (puce électronique et antenne embarquée) inséré dans les eCovers de passeports électroniques biométriques.

Depuis la création de l'activité eID en 2005, 24 pays ont choisi de faire confiance à la technologie développée et brevetée par Paragon ID pour le déploiement de leurs programmes de passeports électroniques biométriques.

Aujourd'hui, Paragon ID livre près de 1 million d'inlays chaque mois auprès des leaders mondiaux de la sécurité numérique et des imprimeries fiduciaires nationales des Etats, parmi lesquels les références les plus prestigieuses de l'industrie. Grâce à ses trois sites industriels sécurisés et certifiés, situés en France (Argent sur Sauldre), aux Etats-Unis (Burlington, Vermont) et en Roumanie (Bucarest), Paragon ID peut assurer un approvisionnement continu de ses clients locaux et mondiaux.

Paragon ID, à la pointe des technologies sans-contact pour les documents d'identité sécurisés

A la pointe des technologies sans-contact sécurisées, Paragon ID offre une large gamme d'inlays pour les documents d'identité (passeports électroniques, permis de conduire, cartes d'identité), ainsi que des couvertures et des eDatapages pour les passeports. Nos inlays SPiD® et CoreLam®, produits à base de polycarbonate, offrent des solutions uniques sur le marché et permettent à ces différents documents de répondre à toutes les normes et exigences en matière de température, d'épaisseur, de durabilité et de sécurité.

Fort d'une technologie unique et d'une base industrielle forte, Paragon ID entend continuer de développer son portefeuille de documents d'identité sécurisés.

Paragon ID sera présent au salon Secure Identification à Riga (Lettonie) les 29 & 30 mai 2019, puis Identity Week à Londres (Royaume-Uni) du 11 au 13 juin 2019.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur deux continents (États-Unis et Europe) à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

