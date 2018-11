Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, publie son chiffre d'affaires consolidé au titre du 1er trimestre (1er juillet 2018 - 30 septembre 2018) de l'exercice 2018/19 (clos le 30 juin 2019).

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2018/19

consolidé 2017/18

consolidé Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 24,9 27,4 -9%

Au 1er trimestre de son exercice 2018/19, Paragon ID a enregistré un chiffre d'affaires de 24,9 M€, contre 27,4 M€ au 1er trimestre de l'exercice 2017/18. La seule évolution de périmètre à signaler entre les deux périodes est consécutive à l'arrêt des activités du groupe en Chine au 1er semestre de l'exercice précédent. Il convient de noter que la société Amatech est consolidée depuis 1er octobre 2018, et les sociétés RFID Discovery et airweb depuis le 1er novembre 2018.

L'activité du 1er trimestre 2018/19 s'est inscrite conformément aux attentes de la société. Ce trimestre était marqué par une base de comparaison particulièrement élevée, alors que le groupe avait bénéficié l'an dernier de la facturation à Hasbro des cartes NFC pour le lancement commercial du jeu musical “DROPMIX“, pour près d'un million d'euros, ainsi que de volumes de livraisons de passeports cycliquement plus élevés aux États-Unis. Ces deux facteurs représentaient à eux seuls une augmentation de l'ordre de 2 M€ du chiffre d'affaires trimestriel l'an dernier.

Clem Garvey, Directeur général délégué de Paragon ID, commente :

“ Le niveau d'activité du 1er trimestre 2018/19 est conforme à nos anticipations, compte tenu d'un effet de base particulièrement défavorable sur ce premier trimestre par rapport à l'exercice précédent. Notre ambition demeure inchangée : délivrer durablement une croissance soutenue de notre activité, et surtout de notre profitabilité. “

Activité par ligne de business

La ligne de business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilité des produits & Protection des marques et Gaming, a totalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 6,8 M€, en repli de -16% par rapport au 1er trimestre 2017/18. Ce recul est lié au niveau exceptionnel de facturations, de près d'un million d'euros, pour des cartes de jeu NFC sur le même trimestre il y a un an.

La ligne de business People ID, qui regroupe les activités e.ID, Transport & Smart Cities et Paiement, a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 18,2 M€, contre 19,4 M€ un an plus tôt. Cette évolution, anticipée par le groupe, reflète principalement la baisse cyclique des livraisons d'inlays pour le passeport américain aux Etats-Unis. A l'inverse, l'activité Transport & Smart Cities est en croissance sur le trimestre malgré un environnement particulièrement compétitif sur les titres de transport traditionnels. Sur ces lignes produits, la priorité est donnée à l'amélioration de la marge et à de la profitabilité. Consécutivement à l'acquisition d'airweb, le groupe est aujourd'hui bien positionné avec différentes offres pour accompagner ses clients dans leur transition vers les nouvelles technologies et les solutions digitales de billetterie mobiles.

Agenda financier de l'exercice 2018/19

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018/19 30 janvier 2019 Résultats semestriels 2018/19 29 mars 2019 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018/19 24 avril 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018/19 31 juillet 2019 Résultats annuels 2018/19 31 octobre 2019

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement.

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale, qui réalise un chiffre d'affaires de 775 M€ (en données pro forma) et emploie plus de 5 600 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

John Rogers

Président-Directeur général

Tél. : +41 79 629 46 74

john.rogers@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Jean-Michel Marmillon

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56079-paragon-id_cp_cat1201819_23112018_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews