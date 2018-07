Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, publie son chiffre d'affaires annuel consolidé préliminaire au titre de l'exercice 2017/18 clos le 30 juin 2018.

En M€ - Normes IFRS

Données non auditées 2017/18

consolidé 2016/17

consolidé Variation consolidée 2016/17

pro forma Chiffre d'affaires annuel 101 63 +60% 108

Le chiffre d'affaires 2016/17 consolidé est issu des données financières consolidées de la division Identification du Groupe Paragon. Précédemment à la finalisation du rapprochement, le Groupe Paragon a procédé à une réorganisation de sa division en regroupant l'ensemble de ses filiales « Identification » sous une société holding de tête Paragon France SAS. Cette réorganisation a eu pour effet de faire entrer au sein du périmètre de consolidation les nouvelles filiales de Paragon France SAS à partir du 1er mars 2017.

Le chiffre d'affaires 2016/17 pro forma a été établi comme si le rapprochement de l'ensemble des périmètres était intervenu dès le 1er juillet 2016.

Activité de l'exercice 2017/18

A l'issue de son exercice 2017/18, Paragon ID a réalisé un chiffre d'affaires consolidé préliminaire de 101 M€, en progression de +60%.

Pour rappel, le chiffre d'affaires consolidé 2016/17 n'intégrait pas encore la totalité des filiales de la division Identification de Groupe Paragon (regroupement effectif depuis le 1er mars 2017) ni la contribution d'ASK (consolidé depuis le 1er mai 2017). En outre, le groupe a transféré, préalablement au rapprochement de la division Identification avec ASK, une activité non stratégique à une autre entité du Groupe Paragon.

En données pro forma, le chiffre d'affaires 2016/17 s'était établi à 108 M€, mais sans tenir compte de l'impact des restructurations commerciales et industrielles indispensables au redressement du périmètre historique d'ASK (fermeture de la Chine et de la production industrielle française à Mouans-Sartoux).

Activité par ligne de business

La ligne de business Product ID, qui regroupe les activités de Traçabilité des produits & Protection des marques et Gaming, a totalisé un chiffre d'affaires annuel préliminaire de 31 M€ en 2017/18.

La ligne de business People ID, qui regroupe les activités e.ID, Transport & Smart Cities et Gaming, a réalisé un chiffre d'affaires annuel préliminaire de 70 M€ en 2017/18.

Agenda financier de l'exercice 2017/18

Résultats annuels 2017/18 26 octobre 2018

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire. La publication aura lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 700 M€ et emploie environ 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

