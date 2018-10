Paragon Id Sa : Extension du partenariat stratégique entre Paragon ID et Biolog-id pour la gestion et la traçabilité des produits de santé

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, est heureux d'annoncer l'extension de sa collaboration avec la société Biolog-id, leader mondial de solutions de santé connectée.

Paragon ID et Biolog-id ont décidé d'étendre leur coopération afin de consolider leurs positions commerciales respectives sur le marché de la santé connectée. Ce secteur, en pleine expansion, va permettre aux deux entreprises d'asseoir leur position respective de leader sur le long terme et à l'international.

Deux acteurs technologiques majeurs dans leur secteur

Biolog-id propose une solution innovante de gestion et de traçabilité des produits thérapeutiques sensibles (concentrés de globules rouges, plaquettes, plasma, préparations de chimiothérapie) basée sur la technologie RFID (Radio Frequency Identification). Cette solution renforce la sécurité des patients en garantissant l'administration du bon produit au bon patient. Elle permet également des économies significatives par la réduction des pertes de produits et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement (réduction des stocks, gestion à distance sans intervention manuelle, etc.). En outre, elle contribue à l'amélioration des conditions de travail des personnels de santé en les soulageant de tâches administratives et logistiques extrêmement chronophages.

Paragon ID est leader dans les solutions de contrôle d'accès et de traçabilité et premier fabricant de composants d'identification RFID en Europe. S'appuyant sur les technologies intelligentes telles que le numérique, la RFID et la NFC, Paragon ID a développé une offre complète de solutions pour le segment de la pharma et de la santé. Le partenariat avec Biolog-id offre ainsi la possibilité à Paragon ID de renforcer sa position sur le marché de l'e-santé.

Pierre Parent, Président de Biolog-id, déclare :

« Biolog-id avait besoin d'un partenaire solide tel que Paragon ID pour supporter son développement international. C'est le partenaire idéal pour produire nos tags RFID avec un niveau de performance très élevé : la qualité des produits est exceptionnelle, la ponctualité est optimale et Paragon ID, du fait de ses implantations internationales, peut nous accompagner dans tous les pays où nous sommes présents. Paragon ID est aussi un partenaire technologique qui est directement associé à nos efforts de R&D. »

Clem Garvey, Directeur général délégué en charge des fonctions opérations et finances de Paragon ID, commente :

« Les ambitions de croissance de Biolog-id sont extrêmement importantes, à l'image de celles de Paragon ID. La puissance industrielle de Paragon ID va permettre d'accompagner Biolog-id dans ces zones géographiques stratégiques, en particulier en Amérique du Nord, premier marché mondial de la santé, qui représente pour nos deux sociétés une zone géographique cible rempli d'opportunités. »

Cette collaboration technologique des deux entreprises accompagne désormais le développement de Biolog-id en Europe, Amérique du Nord, Moyen-Orient, Asie et Australie.

A propos de Biolog-id

Créée en 2005, Biolog-id a développé une expertise unique dans les solutions de santé connectée.

Biolog-id est en phase d'expansion internationale. En 2017, la société a ouvert deux filiales commerciales (Espagne, Italie) et, au début de cette année, créé trois autres filiales (Inde, Australie et Etats-Unis) qui ont vocation à devenir des centres opérationnels.

La solidité de sa solution et un portefeuille de plus de 100 brevets déposés en France et à l'international font de

Biolog-id l'acteur numéro un dans le suivi et le management des produits sensibles de santé par RFID. L'entreprise a son siège social à Paris et son établissement industriel à Bernay (Eure). Elle compte près de 80 collaborateurs et poursuit son plan de recrutement en France et à l'étranger pour soutenir sa croissance.

Plus d'informations sur www.biolog-id.fr.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale, qui réalise un chiffre d'affaires de 750 M€ et emploie plus de 5 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

