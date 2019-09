Paragon Id Sa : Le Réseau de transport de la Capitale à Québec confie le développement de sa solution billettique pour appareil mobile à Paragon ID

Un contrat de 5 ans, plus 2 années en option, d'un montant de 1 M€

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, est heureux d'annoncer qu'il a remporté l'appel d'offres public pour la réalisation de la solution billettique pour appareil mobile du Réseau de transport de la Capitale (RTC) de la ville de Québec (Canada), pour un montant d'attribution de 1,44 million de dollars canadiens (environ 980 K€).

La solution déployée sera celle de la société airweb dans laquelle Paragon ID a pris une participation stratégique en 2018 (lire le communiqué de presse du 13 novembre 2018).

Les équipes de Paragon ID et airweb ont collaboré depuis plusieurs mois pour développer et promouvoir à l'international la « plateforme as a service » (PaaS) de billetterie mobile d'airweb. Ce succès important illustre la complémentarité des savoir-faire des deux entreprises et leurs positions respectives.

Ce nouveau contrat porte à plus de 30 le nombre de réseaux de transport public qui ont opté pour la solution airweb. Cette solution permet aux voyageurs d'avoir accès à un système de billetterie complet sur leur smartphone, permettant de réaliser des trajets de bout en bout, tout en disposant d'informations voyageurs en temps réel. Ainsi, la solution billettique pour appareil mobile développée s'arrimera à l'application « Nomade temps réel » du RTC qui permet aujourd'hui aux utilisateurs de suivre leur bus en temps réel et de planifier des itinéraires sur le réseau d'autobus de la ville de Québec.

Leader de la billetterie pour le transport public et les Smart Cities (villes intelligentes), Paragon ID poursuit sa stratégie de déploiement à l'international avec une offre innovante permettant d'accompagner les opérateurs de transport et de mobilité dans leurs évolutions technologiques.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

« Nous sommes particulièrement fiers de cette réussite dans la billetterie mobile qui confirme la pertinence de notre stratégie d'accompagnement de nos clients dans leur transition vers les nouvelles technologies. L'adoption de notre solution par le RTC à Québec démontre la puissance de la combinaison entre la technologie d'airweb et la présence et la forte crédibilité de Paragon ID dans les Smart Cities à travers le monde. »

Xavier Debbasch, Président-Directeur général d'airweb, ajoute :

« Nous nous réjouissons de la confiance qui nous est manifestée par le Réseau de transport de la Capitale en choisissant notre solution de ticketing mobile, qui s'affirme comme la plus complète du marché. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur deux continents (États-Unis et Europe) à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

A propos d'airweb

airweb conçoit et produit des solutions mobiles et digitales.

Basées à Saint-Cloud, à proximité de Paris, les équipes d'airweb sont spécialisées dans les applications iOS et Android, reposant sur une technologie flexible.

Développée en 2015, la solution digitale airweb, offrant aux utilisateurs des transports en commun une solution complète pour la billetterie mobile et l'information des passagers, est commercialisée avec succès depuis 2016 et a été choisie par plus d'une trentaine de villes et régions.

En 2018, airweb a lancé tixiPASS, une application unique pour acheter un titre de transport dans de nombreux réseaux français. Cette offre de billetterie standardisée et évolutive, issue de sa plateforme d'origine, accroit la visibilité des réseaux à moindre coût et leur permet d'être présents sur ce nouveau canal émergent de distribution ;

Paragon ID est devenu actionnaire de référence au sein d'airweb en 2018.

Plus d'informations sur airweb.fr.

