Paragon Id Sa : Mise à disposition du rapport financier annuel 2017/18

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel 2017/18 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018.

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paragon ID indique que les documents suivants sont intégrés dans le rapport financier annuel 2017/18 :

Déclaration de la personne physique assumant la responsabilité du rapport ;

Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 30 juin 2018, intégrant le Rapport sur le gouvernement d'entreprise et le Rapport environnemental et sociétal ;

Comptes annuels consolidés au 30 juin 2018 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 30 juin 2018 ;

Comptes annuels sociaux au 30 juin 2018 ;

Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 30 juin 2018 ;

Informations relatives honoraires des commissaires aux comptes.

Ce rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de Paragon ID, Paragon-id.com, rubrique Investisseurs, onglet Rapports financiers.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale, qui réalise un chiffre d'affaires de 775 M€ (en données pro forma) et emploie plus de 5 600 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

John Rogers

Président-Directeur général

Tél. : +41 79 629 46 74

john.rogers@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Jean-Michel Marmillon

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition du rapport financier annuel Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55777-paragon-id_cp_mad-rfa-201718_31102018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews