Paragon Id Sa : Paragon ID acquiert Thames Technology

Développement de l'activité Paiement

Renforcement des parts de marché de Paragon ID sur le marché de la carte à puce au Royaume-Uni

Présence du groupe renforcée sur les secteurs Retail-Distribution et Banque-Services financiers

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, annonce l'acquisition de 100% du capital de la société britannique Thames Card Technology Ltd., fabricant de cartes.

Plus de 250 millions de cartes par an fabriquées par Thames Technology

Thames Technology conçoit, fabrique, personnalise et distribue des cartes de paiement, des cartes de fidélité, des cartes-cadeaux et autres types de cartes.

Accrédité depuis plus de 15 ans auprès de Visa et Mastercard et disposant des certifications de sécurité requises pour la fabrication et la personnalisation des cartes de paiement à puce EMV® (Europay Mastercard Visa) sur son site de production de l'Essex au Royaume-Uni, Thames Technology propose des solutions de haute qualité en matière de fabrication et de personnalisation, et garantissant la sécurité des données.

Thames Technology bénéficie d'une forte notoriété au Royaume-Uni. Les clients de Thames Technology sont issus des secteurs du commerce et de la distribution, des services financiers (paiement), de la banque (fintech), des loisirs et du tourisme, ou des organismes gouvernementaux.

Créé en 1994, Thames Technology commercialise aujourd'hui plus de 250 millions de cartes par an, distribuées auprès de clients dans plus de 60 pays à travers le monde. Le chiffre d'affaires annuel de Thames Technology dépasse 15 m£ (17,4 M€), réparti de manière égale entre les secteurs Finance et Distribution.

L'acquisition de Thames Technology, financée sur les fonds propres de Paragon ID, sera relutive dans les comptes annuels 2019/20.

De nouveaux débouchés pour Paragon ID dans les secteurs du retail et des services financiers

L'acquisition de Thames Technology va constituer un développement majeur de l'activité Paiement de Paragon ID, activité issue de l'acquisition l'an dernier du groupe AmaTech.

Cette opération constitue une opportunité majeure pour le groupe de renforcer ses parts de marché sur les différents marchés de la carte à puce au Royaume-Uni, en complément des positions déjà acquises dans les transports publics ou dans l'éducation.

La qualité des clients de Thames Technology va permettre à Paragon ID de renforcer ses positions et d'offrir un large éventail de solutions dans les secteurs du Retail-Distribution et Banque-Services financiers (fintech).

Plus d'informations sur : Thamestechnology.co.uk.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« L'acquisition de Thames Technology représente un nouveau pas en avant pour le développement de de notre groupe. Il y a tout juste un an nous faisions notre entrée sur le marché du Paiement à travers l'acquisition du groupe AmaTech. Thames Technology positionne fortement dans l'univers des cartes de paiement, avec désormais notre propre site certifié EMV, et nous dote d'une capacité de fabrication et de personnalisation de cartes à puce au Royaume-Uni en mesure de servir toutes nos autres activités. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Thames Technology au sein de Paragon ID et nous sommes impatients de concrétiser un grand succès ensemble. »

Che Colford, Directeur des opérations de Thames Technology, commente :

« Nous sommes très heureux et impatients de rejoindre le groupe Paragon ID. Nos marchés se caractérisent par une convergence de plus en plus forte entres les différentes applications des secteurs du paiement, de l'identité et du transport, et deviennent de plus en plus globaux. Rejoindre un groupe de renommée internationale, avec une forte présence sur tous ces marchés, est donc particulièrement pertinent pour Thames Technology et ses parties prenantes. »

Mark Bryant, administrateur de Thames Technology, représentant du fonds d'investissement BGF, ajoute :

« BGF a soutenu Thames Technology depuis 2013. Au cours de cette période, la société a dû faire face à de nombreux défis. Aujourd'hui, Thames Technology est une société rentable et en croissance dans les secteurs du Retail et de la Finance. Nous sommes très heureux d'avoir pu faire partie de l'histoire de cette société et nous sommes convaincus que sa prochaine phase de développement sera facilitée au sein d'un groupe qui possède une solide expérience en matière d'intégration et de nombreux succès sur le plan des acquisitions. Nous souhaitons à Paragon ID et à Thames Technology de grands succès futurs. »

A propos de BGF

BGF (Business Growth Fund) est un investisseur partenaire des entreprises de croissance de tous les secteurs de l'économie.

BGF a été créée en 2011 et a investi plus de 2 milliards de livres sterling dans plus de 290 sociétés, ce qui en fait l'investisseur le plus actif au Royaume-Uni.

BGF investit dans des entreprises de croissance au Royaume-Uni et en Irlande via son réseau de 14 bureaux. BGF est un actionnaire minoritaire et à long terme avec une approche patiente dans ses investissements.

En 2018, le Canada a lancé son équivalent - le Canadian Business Growth Fund - basé sur le modèle de financement du BGF. L'Australie explore également activement cette approche.

Plus d'informations sur Bgf.co.uk

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur deux continents (États-Unis et Europe) à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Le 29 octobre 2019, Paragon Group a annoncé l'acquisition des activités européennes de la société RRD, fournisseur mondial de solutions multicanaux pour le marketing et la communication commerciale, portant le chiffre d'affaires du groupe à plus de 1,1 Md€ (donnée pro forma) et le nombre de collaborateurs à plus de 7 500. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60841-paragon-id_cp_river_04112019_fr.pdf Informations privilégiées :- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…)

