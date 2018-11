Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, annonce avoir renforcé ses positions sur le marché de la RFID à travers l'acquisition des actifs et de la propriété intellectuelle (brevets) de RFID Discovery, marque commerciale des solutions d'identification par RFID pour le secteur de la santé, de la société anglaise Harland Simon Plc.

Les solutions de RFID Discovery sont constituées d'une suite complète d'équipements, utilisant les technologies avancées de l'IoT (Internet of Things - Internet des objets), pour la gestion des produits et des stocks dans le secteur de la santé, visant à permettre aux acteurs de ce secteur d'accroître leur efficacité, leur rentabilité et leur sécurité. Ces solutions polyvalentes permettent la collecte et l'analyse de données, tant au niveau des PME qu'au niveau des grandes organisations, afin de transmettre à ces acteurs l'ensemble des informations relatives à leurs processus de fabrication, de gestion des stocks et des produits, et de logistique.

Dans le secteur des soins de santé, les solutions RFID Discovery sont utilisées avec succès par de nombreuses organisations et divers organismes du National Health Service (NHS), système de la santé publique du Royaume-Uni, pour « tagger » (marquer) différents équipements de santé mobiles (pompes à perfusion, pilotes de seringues, scanners, moniteurs, etc.) afin d'améliorer considérablement la visibilité et l'utilisation des équipements, et de permettre ainsi à ces organisations de réaliser des économies.

Consécutivement à cette acquisition, Paragon ID entend apporter son soutien technologique et industriel aux clients de RFID Discovery, en s'appuyant sur l'organisation éprouvée du groupe, notamment au Royaume-Uni.

John Rogers, Directeur général de Paragon ID, commente :

« Cette acquisition témoigne de la volonté stratégique de Paragon ID de développer ses activités de services sur un large éventail de technologies de l'IoT, notamment NFC, RAIN RFID et numérique. Les solutions RFID Discovery vont nous permettre de renforcer notre offre dans le secteur de la santé et l'e-santé et de disposer d'une plate-forme technologique renforcée à destination de nos clients d'autres secteurs (industrie, automobile, aéronautique) et d'autres régions (Europe continentale, Amérique du Nord). »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale, qui réalise un chiffre d'affaires de 775 M€ (en données pro forma) et emploie plus de 5 600 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

John Rogers

Président-Directeur général

Tél. : +41 79 629 46 74

john.rogers@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Jean-Michel Marmillon

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Activité de l′émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55932-paragon-id_cp_rfid-discovery_12112018_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews