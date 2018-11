Paragon Id Sa : Paragon ID ambitionne de se hisser parmi les leaders mondiaux de la billetterie mobile en prenant une participation stratégique dans airweb

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, annonce le renforcement de son offre de solutions intelligentes à travers une prise de participation stratégique au capital de la société airweb, spécialiste des applications de billetterie mobile.

Alors que la groupe a déjà déployé avec succès des solutions de billetterie mobile dans plusieurs villes, utilisant sa technologie d'émulation de carte avec le standard sécurisé NFC (Near Field Communication), Paragon ID complète, à travers cet investissement, son offre de solutions digitales.

Basé à Paris, airweb est un expert en technologies digitales qui conçoit des applications Web et des solutions de billetterie mobile, principalement pour les secteurs des transports en commun et des loisirs. Depuis le lancement en 2016 de la plate-forme software as a service (SaaS), offrant billetterie mobile et informations voyageurs, plus d'une vingtaine d'organismes de transport ont opté pour la solution airweb qui permet aux usagers d'avoir accès à un système de billetterie complet sur leur smartphone, permettant de réaliser des voyages de bout en bout, tout en disposant d'informations voyageurs en temps réel. airweb est, à ce jour, la solution de billetterie mobile la plus déployée en France.

Leader de la billetterie pour les transports en commun et les Smart Cities (villes intelligentes), Paragon ID est constamment à la recherche de nouveaux moyens pour accompagner les opérateurs de transport et de mobilité à mettre en œuvre les technologies de billetterie les plus efficaces et les plus innovantes. Au cours des dernières années, Paragon ID a ainsi développé une solution logicielle NFC sécurisée pour la billetterie mobile, dite “Host Card Emulation“ (HCE), actuellement utilisée pour les applications mobiles de transport des villes de Nice et de Toulouse.

Ce rapprochement offre à Paragon ID et airweb l'opportunité de mettre en commun leurs solutions et d'associer leurs compétences et positions respectives pour déployer, à l'échelle internationale, la plateforme de billetterie mobile la plus complète et évolutive du marché.

Cette plateforme sera ainsi en mesure de répondre, avec une architecture et des services similaires, aux besoins de l'ensemble des réseaux de transport avec la solution de type code-barres (QR code) – simple et rapide à mettre en œuvre pour les réseaux petits et moyens – et la solution NFC pour répondre à l'exigence des réseaux de plus grandes tailles avec un système billettique déjà existant.

John Rogers, Président-Directeur général de Paragon ID, commente :

“La position de leader mondial de Paragon ID dans la fourniture de titres et de cartes de transport et ses relations étroites avec de nombreuses villes en Europe, aux États-Unis et à travers le reste du monde, conjuguées au savoir-faire d'airweb dans le déploiement de solutions mobiles, nous permettent d'enrichir considérablement notre offre pour accompagner les Smart Cities dans leur transition vers des solutions digitales. Nous sommes impatients de tirer parti de nos expertises combinées pour développer une solution gagnante.“

Clem Garvey, Directeur général délégué de Paragon ID, ajoute :

“Cette nouvelle plateforme commune constituera un tremplin pour stimuler notre développement dans les services digitaux et de paiement, donnant accès à un marché dont la croissance est estimée à plus de 50%1 au cours des deux prochaines années. L'achèvement de notre offre de billetterie mobile avec la technologie airweb offrira de nouvelles possibilités de coopération avec nos partenaires technologiques, avec lesquels nous continuons de développer et consolider nos relations stratégiques à long terme.“

Xavier Debbasch, Président-Directeur général d'airweb, déclare :

“Nous sommes fiers et enthousiastes de créer cette collaboration stratégique avec Paragon ID. C'est une association forte qui combine la culture digitale et l'agilité d'airweb d'une part, et le socle technologique et le leadership marché d'autre part. Nous sommes convaincus que nous bâtissons ensemble la solution de référence pour offrir à nos clients actuels et futurs la meilleure expérience client en matière de billetterie mobile.“

A propos d'airweb

airweb conçoit et produit des solutions mobiles et digitales. En 2017, airweb a réalisé un chiffre d'affaires de 1,5 M€.

Basées à Saint-Cloud, à proximité de Paris, les équipes d'airweb sont spécialisées dans les applications iOS et Android, reposant sur une technologie flexible.

Développée en 2015, la solution digitale airweb, offrant aux utilisateurs des transports en commun une solution complète pour la billetterie mobile et l'information des passagers, est commercialisée avec succès depuis 2016 et a été choisie par plus d'une vingtaine de villes et régions.

Au cours du 1er semestre de 2018, airweb a lancé tixiPASS, une offre de billetterie standardisée et évolutive, issue de sa plateforme d'origine, afin de proposer une solution transport en commun interopérable et avec un coût de déploiement inférieur.

Plus d'informations sur airweb.fr .

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques et du Paiement.

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale, qui réalise un chiffre d'affaires de 775 M€ (en données pro forma) et emploie plus de 5 600 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

1 Selon Juniper Research (octobre 2017), le marché du paiement mobile des tickets de transport et d'événements passera de 14 milliards d'unités en 2018 à 23 milliards d'unités en 2020.

