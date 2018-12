Paragon Id Sa : Paragon ID confirme ses ambitions lors de son assemblée générale annuelle

A l'occasion de son assemblée générale annuelle réunie ce jour, Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, a commenté l'activité des premiers mois de l'exercice 2018/19 ainsi que ses ambitions pour la suite de l'exercice.

En outre, lors de sa réunion qui a suivi cette assemblée générale, le Conseil d'administration de Paragon ID a décidé de la séparation des fonctions de Président et de Directeur général. Le Conseil d'administration a nommé Mr. John Rogers au poste de Président du Conseil d'administration, et Mr. Clem Garvey au poste de Directeur général.

John Rogers, Président du Conseil d'administration de Paragon ID, commente :

« L'assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions soumises à son approbation, notamment (i) le renforcement de la gouvernance du Groupe avec la nomination en qualité d'administrateur de Mme. Alyna Wnukowsky et de Mr. Laurent Salmon, (ii) le renouvellement des délégations en matière d'autorisations financières, et (iii) la reconduction de l'autorisation d'un programme de rachat d'actions. »

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, ajoute :

« L'assemblée générale a pu constater le travail formidable des équipes de Paragon ID qui ont, durant l'année écoulée, conquis de nouveaux clients, finalisé la réorganisation industrielle, réalisé deux acquisitions majeures et continué à investir pour favoriser la croissance organique. Toutes ces actions ont pu être menées grâce au soutien de notre actionnaire principal, le Groupe Paragon, qui a renouvelé sa confiance dans le plan de développement de Paragon ID. »

Activité conforme aux anticipations au 2ème trimestre 2018/19

Dans le sillage de l'activité du 1er trimestre 2018/19, publié fin novembre, Paragon ID a indiqué à ses actionnaires que la société continuait d'afficher au 2ème trimestre (période du 1er octobre au 31 décembre) une activité conforme à ses anticipations.

Pour les mois à venir, l'ambition de Paragon ID demeure inchangée : délivrer durablement une croissance soutenue de son activité et de sa profitabilité, malgré une forte concurrence dans certaines lignes de produits et un contexte de hausse de prix des matières premières.

Economies industrielles de 3 M€ confirmées en 2018/19 – Entrée dans une phase d'optimisation de la profitabilité des différentes lignes de produits

Au cours de l'assemblée générale, les dirigeants sont revenus sur la phase de réorganisation industrielle opérée en 2017 et 2018, qui s'est traduite par la fermeture des usines basées à Mouans-Sartoux (France), en Chine et à Boston (Royaume-Uni), et la rationalisation de l'outil industriel désormais concentré sur les sites d'Argent-sur-Sauldre (France), de Hull (Royaume-Uni) et de Bucarest (Roumanie).

La réduction de 3 M€ en année pleine des coûts industriels a été confirmée, et sera pleinement matérialisée dans les comptes de l'exercice 2018/19.

Cette phase de restructuration étant en grande partie achevée, le groupe est désormais entré dans une phase vertueuse d'optimisation, portant une attention particulière à l'amélioration de la rentabilité de toutes ses offres. Le déploiement de nouveaux outils logiciels et de nouvelles ressources visant à renforcer le pilotage de la profitabilité sur chaque ligne de produit est actuellement en cours.

Succès de l'intégration d'Amatech : initiation de discussions avec de grandes institutions financières et des acteurs de l'industrie du paiement

Quelques mois après son acquisition, l'intégration de la société AmaTech est achevée et constitue une source importante de compétences technologiques nouvelles pour le groupe.

Au cours des salons Money 20/20 aux Etats-Unis et Trustech en France, qui se sont tenus aux mois d'octobre et novembre, Paragon ID a présenté sa dernière innovation à destination de l'industrie du paiement : les premiers inlays en métal au monde avec un module de puce à double interface. Cette technologie permet la production de cartes à puce intégrées entièrement en métal, avec un paiement sans-contact activé des deux côtés de la carte.

Fort de cette avancée technologique, Paragon ID est entré en discussions avec certaines des plus grandes institutions financières et des principaux fabricants mondiaux de cartes de paiement en vue du développement d'un nouveau produit sous licence de la technologie d'AmaTech.

Premières avancées commerciales en billetterie mobile consécutivement à la prise de participation stratégique dans airweb

La récente prise de participation stratégique dans la société airweb, déjà présente dans plus d'une vingtaine de villes et institutions, a immédiatement permis à Paragon ID de répondre à des appels d'offres pour la fourniture de solutions de billetterie mobile dans deux grandes villes françaises et une ville aux Etats-Unis.

La combinaison des technologies de la plateforme d'airweb et des offres de billetterie de Paragon ID a également abouti à la signature de protocoles de coopération avec d'autres organisations leaders du secteur des transports et des Smart Cities.

RFID : des opportunités toujours plus nombreuses

L'expertise de Paragon ID dans le domaine de la fabrication d'étiquettes RFID, et ses investissements récents dans les équipements les plus performants au monde, telle la TagLiner de BW Bielomatik, une nouvelle solution concept de connexion de puces pour la production d'étiquettes RFID, lui permettent de tirer pleinement parti de l'utilisation croissante de la technologie RFID dans de nombreux grands secteurs.

Dernier exemple en date : la décision de l'IATA (International Air Transport Association - Association Internationale du Transport Aérien) visant à rendre obligatoire l'incrustation de tags RFID dans toutes les étiquettes de bagages des compagnies aériennes d'ici à 2020.

Le groupe entend s'appuyer sur son réseau de clients pour accompagner leur transition vers des technologies de tag RFID, alors que le marché des étiquettes RFID pour la traçabilité des produits est attendu en forte croissance au cours des prochaines années.

Agenda financier de l'exercice 2018/19

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2018/19 30 janvier 2019 Résultats semestriels 2018/19 29 mars 2019 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018/19 24 avril 2019 Chiffre d'affaires annuel 2018/19 31 juillet 2019 Résultats annuels 2018/19 31 octobre 2019

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

