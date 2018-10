Paragon Id Sa : Paragon ID devient partenaire premium NXP MIFARE(R)

L'une des cinq entreprises au monde à détenir cette reconnaissance prestigieuse, qui témoigne de la position de leader de Paragon ID sur le marché des Transports & Smart Cities

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, est heureux d'annoncer qu'il a été choisi par NXP Semiconductors comme partenaire Premium MIFARE®, une reconnaissance exceptionnelle de la position de leader de la société dans les solutions de billetterie pour le secteur des Transports & Smart Cities, qui pèse les deux tiers de l'activité de la société.

Depuis plusieurs décennies, Paragon ID s'est engagé à apporter des solutions innovantes aux villes du monde entier, avec, en premier lieu, l'introduction des billets magnétiques dans les années 70, puis la fabrication des premiers tickets sans-contact dans les années 2000. Le rapprochement entre ASK et la division identification du Groupe Paragon a permis à la société d'étendre son expertise et son offre aux cartes à puce et à la billetterie mobile, confirmant ainsi sa position unique sur le marché du transport public.

Aujourd'hui, le Groupe continue d'être à la pointe des solutions RFID, en collaboration avec NXP, sur des centaines de projets impliquant des produits MIFARE® dans des villes de toutes les régions du monde telles Londres, San Francisco, Chicago, Montréal, Sydney, Singapour, Oslo, Turin, Séville, Genève ou Riga.

Mise au point par NXP Semiconductors, la technologie MIFARE® a constitué une révolution dans le domaine du contrôle d'accès sans-contact. Basée sur une haute fréquence, elle permet un débit élevé de transfert de données et une distance de lecture courte, permettant l'intégration de nombreuses fonctionnalités, tel le cryptage des données. Cette technologie permet d'embarquer de nombreuses données dans les solutions sans-contacts, aussi bien en lecture qu'en écriture.

NXP sélectionne ses partenaires en fonction de leur contribution à l'écosystème MIFARE®, de leur présence à l'international et de leur volonté de continuer à adopter des solutions intelligentes telles que la NFC. Paragon ID est fier de soutenir NXP en accompagnant la mise en œuvre de systèmes de mobilité avant-gardistes, au cœur des infrastructures des Smart Cities.

Le vaste portefeuille de produits et de solutions de Paragon ID et sa solide relation avec NXP offrent l'opportunité de travailler sur de nouveaux projets pour des applications RFID et NFC dans divers secteurs tels que l'automobile, la logistique, les jeux, l'industrie pharmaceutique ou encore le commerce de détail.

Christian Lackner, Directeur du secteur commercial Smart Cities chez NXP Semiconductors, déclare :

« Paragon ID est présent à nos côtés depuis de très nombreuses années et a livré des millions de cartes et de billets basés sur la technologie MIFARE® à travers le monde. Nous sommes heureux, à travers cette qualification, de pouvoir collaborer encore plus étroitement avec eux à l'avenir. »

Bertrand Brault, Directeur Business Development chez Paragon ID, commente :

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme l'un des rares partenaires Premium MIFARE®. Cela témoigne de notre travail, alors que nous développons des solutions sans-contact basées sur la technologie MIFARE® près de 20 ans. Nous attribuons une grande partie de notre succès dans ce domaine à la qualité du soutien que nous avons reçu des équipes NXP.

Nous souhaitons renforcer nos relations déjà bien établies et travailler encore plus étroitement sur les nouveaux produits et implémentations MIFARE® dans les villes intelligentes, mais également dans de nouveaux secteurs telles que la relation client ou l'hospitalité. »

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 700 M€ et emploie environ 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com

