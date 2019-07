Paragon ID (Euronext Paris - FR0013318813 - PID), fournisseur européen de solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, est heureux d'annoncer son adhésion au Programme de Partenariats Stratégiques de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA - International Air Transport Association) et, à ce titre, sa participation active au sous-groupe « RFID », au sein du groupe de travail « Bagages ».

Rassemblant des compagnies aériennes, des aéroports et des partenaires stratégiques, le groupe de travail « Bagages » a été créé par le Comité Mixte sur les Services Passagers (JPSC - Joint Passenger Services Committee) de l'IATA afin d'examiner et d'élaborer les meilleures pratiques pour l'ensemble des processus liés aux bagages passagers.

Le sous-groupe « RFID » a été constitué dans le cadre de la mise en œuvre du suivi des bagages passagers par la technologie RAIN RFID, tel que recommandé par la résolution de l'assemblée générale de l'IATA adoptée en juin dernier et conformément à la résolution 753 de l'IATA, qui vise à améliorer l'expérience des passagers et l'efficacité des compagnies aériennes en matière de bagages.

Andrew Price, Responsable mondial des services de bagages pour l'IATA, déclare :

" Nous sommes très heureux d'accueillir Paragon ID en tant que dernier partenaire stratégique en matière de technologie RFID. Il s'agit d'un véritable sujet clef pour l'ensemble de l'industrie aérienne."

Parfaitement positionné pour répondre aux enjeux du secteur de l'industrie aérienne et aux exigences induites en matière de qualité, Paragon ID possède plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de l'aviation et des compétences uniques allant de la conception technologique d'inlays RFID, de leur fabrication industrielle à grande échelle, jusqu'à la transformation de ces inlays en étiquettes. Les étiquettes bagages conçues par Paragon ID, et leur incrustation RAIN RFID optimisée, ont déjà été sélectionnées pour leurs performances et leur qualité supérieure pour les deux premiers déploiements européens à grande échelle par des compagnies aériennes.

Fournisseur majeur de solutions de billetterie pour le transport depuis plus de 100 ans, Paragon ID a démontré sa capacité à accompagner ses clients dans les évolutions technologiques, du papier à la bande magnétique en passant par la RFID et désormais la billetterie mobile.

Konstantinos Lagios, Directeur commercial et marketing de Paragon ID, commente :

" Nous sommes très fiers de devenir un partenaire stratégique de l'IATA et de pouvoir partager notre expertise. Nous sommes impatients de collaborer plus étroitement avec les autres membres du sous-groupe RFID afin d'apporter du conseil, des guides et des formations aux compagnies aériennes membres. "

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur deux continents (États-Unis et Europe) à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

1 composant électronique constitué d'une puce électronique et d'une antenne embarquée

