Paragon Id Sa : Paragon ID et Ingenico annoncent un partenariat pour offrir le meilleur de la billettique et du paiement

Les deux industriels coopèrent pour le développement d'une solution capable de gérer les titres de transport, les cartes de paiement et les smartphones sur un lecteur unique

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, et Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, sont heureux d'annoncer leur collaboration dans le cadre de la mise en œuvre de nouveaux lecteurs sans-contact au cœur de la nouvelle offre OP2GO, solution d'Open Payment d'Ingenico dédiée au transport en commun.

Selon les termes de ce contrat de partenariat technologique et commercial :

Paragon ID apporte son savoir-faire en matière de gestion et de développement d'applications logicielles pour les cartes de transports, tickets papier et billetterie sur mobile ;

Ingenico intègre ce savoir-faire au cœur des terminaux (Open/1500 et Open/2500) de son offre OP2GO dédiée à l'Open Payment pour les valideurs, portillons et tourniquets.

Alors que l'utilisation des cartes de paiement sans-contact comme titre de transport se développe dans le monde entier, cette solution de paiement ouverte et innovante permet d'offrir sécurité, rapidité et flexibilité aux fournisseurs de plateforme de billetterie et aux autorités de transport, en offrant l'acceptation des cartes bancaires et des cartes de transport sur un seul et unique terminal.

En s'appuyant sur les solutions d'applications intégrées de Paragon ID, les lecteurs OP2GO d'Ingenico gèrent l'ensemble des cartes et tickets sans-contact utilisés par les opérateurs de transport, en conformité avec les normes en vigueur (RCTIF, CEN TS 16 794). Avec la nouvelle offre OP2GO, les intégrateurs et opérateurs de transport en commun bénéficieront ainsi de l'interface et de la richesse fonctionnelle de lecture des cartes transport de Paragon ID, combinées à l'acceptation des cartes bancaires et smartphones d'Ingenico, pour une expérience client inégalée.

Cette nouvelle solution offre la rapidité et les performances requises par le marché du transport, tout en intégrant le plus haut niveau de sécurité requis par les cartes bancaires.

Les lecteurs d'Ingenico associés aux savoir-faire de Paragon ID offrent ainsi le meilleur des mondes du transport et du paiement, permettant de garantir :

interopérabilité avec tous les systèmes de paiement et des transports;

conformité avec les normes et les protocoles des systèmes de transport ;

conformité avec les protocoles de sécurité de l'industrie du paiement, certifiée PCI PTS v5.1 :

intégration « à fleur » simplifiée dans les valideurs et portillons

OP2GO ouvre de nouvelles possibilités de revenus et atteint un nouveau niveau d'innovation pour le secteur des transports. La solution s'intègre facilement à toutes les plateformes de billetterie et environnements de paiement (banques et acquéreurs).

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, déclare :

« Nous sommes fiers du travail réalisé par nos équipes avec celles d'Ingenico pour apporter à nos clients et partenaires une solution de contrôle d'accès, ouverte à l'ensemble des moyens et modes de paiement physiques et dématérialisés. Il s'agit d'une étape importante pour Paragon ID dans deux segments stratégiques – Transport public et Paiement – avec une solution globale alliant performance et sécurité qui va devenir, nous en sommes convaincus, une référence sur le marché. »

Guillaume Pascal, EVP Enterprise Retail, Ingenico Group, commente :

« Nous sommes heureux d'intégrer la technologie de Paragon ID dans nos nouveaux lecteurs OP2GO afin d'accepter nativement les cartes de transport et les cartes bancaires sur un seul terminal, et ce de manière entièrement sécurisée. Au-delà du transport public, cette solution permettra d'adresser les demandes des Smart Cities (villes intelligentes) où intermodalités et nouveaux moyens de transport (auto-partages, véhicules électriques, etc.) se développent et constituent les enjeux écologiques et sociétaux de demain. »

Paragon ID et Ingenico seront présents à l'UITP Global Public Transport Summit qui se tiendra du 9 au 12 juin 2019 à Stockholm (Suède).

A propos d'Ingenico

Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l'ensemble des canaux de vente, Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, accompagne les évolutions du commerce de demain. S'appuyant sur le plus large réseau d'acceptation de paiement dans le monde, nos solutions s'adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque.

Suivez Ingenico : www.ingenico.com twitter.com/ingenico

Pour plus d'infomations sur la solution OP2GO, merci de visiter : https://www.ingenico.com/op2go

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde.

Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

