Paragon Id Sa : Paragon ID fait évoluer sa gouvernance et renforce son équipe de direction

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques, annonce une évolution de sa gouvernance et le renforcement de son équipe de direction à travers la nomination de deux directeurs.

Le 24 juillet 2018, le Conseil d'administration de Paragon ID a pris acte du départ de Julien Zuccarelli de son poste de Directeur général et a nommé John Rogers au poste de Président-Directeur général, et Clem Garvey au poste de Directeur général délégué en charge des finances et des opérations (Chief Operating Officer - COO). Par ailleurs, Konstantinos Lagios rejoindra les équipes de Paragon ID en tant que Directeur Commercial et Marketing (Chief Commercial Officer - CCO) à compter du 3 septembre 2018.

Le Conseil d'administration de Paragon ID souhaite remercier Julien Zuccarelli pour son travail et son implication dans le cadre du rapprochement entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group, qui a donné naissance à Paragon ID en mai 2017.

John Rogers, Président du Conseil d'administration de Paragon ID, assumera également, avec effet immédiat, le poste de Directeur général de la société. Jusqu'alors Vice-Président Acquisitions de Paragon Group, John Rogers apportera sa vaste expérience à Paragon ID, notamment en matière de fusions-acquisitions dans la perspective du plan stratégique 2021 qui combine croissance organique et externe.

Le Conseil d'administration a souhaité par ailleurs renforcer l'équipe de direction aux côtés de John Rogers avec deux managers expérimentés :

Clem Garvey a ainsi été nommé Directeur général délégué en charge des fonctions opérations et finances (COO). Clem Garvey travaillait déjà en étroite collaboration avec Paragon ID pour le compte de Paragon Group depuis avril 2018. Avant sa collaboration avec le groupe, Clem Garvey était Directeur exécutif finance au sein du Groupe Escher. Il a également occupé des postes de direction générale chez Neopost et Ricoh.

Konstantinos Lagios rejoindra les équipes de Paragon ID en tant que Directeur Commercial et marketing (CCO), à compter du 3 septembre 2018. Konstantinos Lagios sera responsable de la stratégie commerciale et du développement mondial des ventes. Avant de rejoindre Paragon ID, Konstantinos Lagios était Chief Commercial Officer du groupe AustriaCard.

Ces nouveaux managers renforcent l'équipe de direction et apportent une expérience significative à Paragon ID. La société est désormais parfaitement positionnée et organisée pour l'avenir, avec une expérience additionnelle dans chacune des principales fonctions stratégiques : acquisitions, opérations et commerce.

John Rogers, Président-Directeur général de Paragon ID, déclare :

"Un peu plus d'un an après le rapprochement entre ASK et la division Identification & Traçabilité de Paragon Group, Paragon ID aborde désormais une nouvelle phase de son développement. Dans cette perspective, le Conseil d'administration a souhaité impulser un nouvel élan et renforcer les fonctions stratégiques de Paragon ID.

Je remercie Julien Zuccarelli pour son implication dans le rapprochement et lui souhaite tout le succès possible dans la poursuite de sa carrière professionnelle. "

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, et de la Traçabilité & Protection des marques.

A partir des technologies RFID ou NFC, Paragon ID offre une large gamme de solutions, embarquées dans tous les types de supports (Passeports, Documents d'identité, Tickets & Etiquettes intelligentes, Smart Cards, Smartphones, Cartes bancaires).

S'appuyant sur plus de 600 collaborateurs à travers le monde, Paragon ID dispose d'une base industrielle forte, avec des usines à proximité de ses clients mondiaux.

Paragon ID fait partie de Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale, qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 700 M€ et emploie environ 6 000 collaborateurs à travers le monde. Plus d'informations sur Paragon Group sur Paragon-Europe.com.

Paragon ID est côté sur Euronext Paris. Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com

Contacts

Paragon ID

John Rogers

Président - Directeur général

Tel.: +41 79 629 46 74

john.rogers@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Jean-Michel Marmillon

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 73

jmmarmillon@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54412-paragon-id_cp_gouvernance_24072018_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews