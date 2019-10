+7% de croissance annuelle, dont +17% au 2 nd semestre

Marge d'EBITDA 1 annuelle en hausse à 7,6%, dont 9,5% au 2 nd semestre

Doublement du résultat opérationnel courant (+97%) sur l'exercice

Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, publie ses comptes consolidés au titre de l'exercice 2018/19 clos le 30 juin 2019. Ces comptes annuels ont été approuvés par le Conseil d'administration le 22 octobre 2019. Les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification a été émis par les commissaires aux comptes.

En M€ - Normes IFRS - Données auditées 2017/18

(12 mois) 2018/19

(12 mois) Variation S1 2018/19

(6 mois) S2 2018/19

(6 mois) Chiffre d'affaires 100,9 108,0 +7% 50,2 57,8 EBITDA1 7,3 8,3 +14% 2,8 5,5 Marge d'EBITDA1 7,2% 7,6% 5,6% 9,5% Dotations aux amortissements et provisions 6,0 5,7 2,8 2,9 Résultat opérationnel courant 1,3 2,5 +97% 0,0 2,5 Autres produits et charges non courants -3,4 -2,3 -0,3 -2,0 Résultat opérationnel -2,2 0,2 -0,3 0,5 Résultat financier -1,8 -2,0 -1,0 -1,0 Résultat net des activités poursuivies -3,0 -1,5 -1,3 -0,2 Résultat net des activités abandonnées -2,1 -0,2 -0,2 0,0 Résultat net -5,1 -1,8 -1,5 -0,3

1 Résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et éléments non récurrents.

Les sociétés Amatech et RFID Discovery sont consolidées respectivement depuis le 1er octobre et 1er novembre 2018. La participation détenue dans la société airweb ne donne pas lieu à une consolidation par intégration globale.

Faits marquants & principales réalisations de l'exercice

2018/19 a été un exercice charnière dans le développement de Paragon ID. Le début de l'année a été consacré à la finalisation de la réorganisation de l'outil industriel engagé en 2018, puis à la montée en performance d'une chaîne logistique totalement reconfigurée.

Dès le 2ème trimestre, le groupe était refocalisé sur ses ambitions stratégiques, en réalisant deux acquisitions pour étoffer son offre technologique – « AmaTech Group », spécialiste dans la technologie de paiement sans-contact, et « RFID Discovery », acteur des solutions d'identification par RFID dans le secteur de la santé. En novembre 2018, le groupe a pris une participation significative dans le capital d'airweb, spécialisé dans la billetterie mobile (mobile ticketing).

Les challenges liés à la restructuration et à la réorganisation du groupe étant achevées, toutes les énergies des équipes ont pu être mobilisées sur le développement commercial et l'accélération de la croissance aux 3ème et 4ème trimestres.

Forte accélération de la croissance de l'activité au 2nd semestre 2018/19 : +17%

A l'issue de l'exercice 2018/19, le chiffre d'affaires consolidé de Paragon ID s'est établi à 108,0 M€, en progression annuelle de +7% (+6% à taux de change constants).

Après un début d'exercice freiné par la finalisation des réorganisations industrielles, le groupe a renoué avec la croissance dès le 2ème trimestre de l'exercice (+3%), avant de connaître une nette accélération de sa croissance au 2nd semestre, signant une progression semestrielle de +17% sur cette période.

Si l'ensemble des activités du groupe a contribué à cette dynamique vertueuse, il convient de noter plus particulièrement (i) la croissance soutenue de l'activité Mass Transit notamment au 2nd semestre (+17%), (ii) la forte croissance en e.ID (+13% sur l'ensemble de l'exercice), et (iii) les premières facturations de la nouvelle ligne de business Paiement en fin d'exercice, avec les premières livraisons d'inlays2 pour carte de paiement et les premières redevances sur les contrats de licences, issues des technologies de la société AmaTech, acquise en octobre 2018.

9,5% de marge d'EBITDA au 2nd semestre et résultat d'exploitation positif sur l'exercice 2018/19

Comme escompté, l'effet conjugué de l'accélération sensible du rythme de croissance au fil de l'exercice, d'une meilleure absorption des coûts fixes et de l'apport des nouvelles technologies ont permis d'améliorer la rentabilité en 2018/19, conformément à l'objectif fixé.

Ainsi, l'EBITDA s'est établi à 8,3 M€ sur l'ensemble de l'exercice, en progression de +14%, représentant une marge d'EBITDA de 7,6%. Sur le seul 2nd semestre, l'accélération de la croissance a permis d'enregistrer une marge d'EBITDA proche de 10%, à 9,5% (contre 5,6% au 1er semestre).

Les amortissements et provisions s'élèvent à 5,7 M€ en 2018/19, en légère baisse par rapport à l'exercice précédent. Après prise en compte de ces dotations nettes, le résultat opérationnel courant ressort à 2,5 M€, en quasi doublement (+97%) par rapport à 2017/18.

Les charges non courantes se sont établies à 2,3 M€, contre 3,4 M€ un an plus tôt, constituées principalement des derniers coûts liés aux restructurations et fermetures de sites opérés sur l'exercice. Après deux années marquées par d'importantes charges non courantes consécutivement au plan de réorganisation, Paragon ID n'escompte pas de charges majeures de ce type sur l'exercice 2019/20.

Malgré ces charges non courantes en 2018/19, Paragon ID a renoué avec un résultat d'exploitation positif de 0,2 M€, contre une perte opérationnelle de -2,2 M€ un an plus tôt.

Le résultat financier s'élève à -2,0 M€ sur l'exercice 2018/19, relativement stable par rapport à l'an dernier. Il est constitué pour l'essentiel des intérêts sur les emprunts obligataires et l'affacturage.

Au final, la perte nette du groupe est nettement réduite, pour s'établir à -1,8 M€, contre -5,1 M€ en 2017/18, et inclut 0,2 M€ de perte liée aux activités abandonnées (arrêt de la production en Chine).

Situation bilancielle au 30 juin 2019

A l'actif du bilan, les créances clients s'inscrivent en recul significatif, à 10,4 M€ au 30 juin 2019 contre 16,6 M€ un an plus tôt, sous l'effet de l'extension du contrat d'affacturage déconsolidant. Cette évolution n'a pas eu d'impact sur la trésorerie.

Les stocks sont en légère augmentation, conséquence de la nette accélération de la croissance au 2nd semestre et de la constitution de réserves par les unités basées au Royaume-Uni en anticipation d'un scénario de hard Brexit.

La trésorerie disponible est de 8,6 M€, en diminution de 2,8 M€ à fin juin, du fait de cette politique conservatrice de stocks ainsi que les derniers décaissements effectués en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi provisionné dans les comptes en 2017/18.

Au passif du bilan, les capitaux propres de Paragon ID s'élevaient à 26,2 M€ au 30 juin 2019.

Les dettes financières s'inscrivaient en légère augmentation sur un an, à 16,3 M€ contre 15,4 M€ fin 2018, avec la souscription de nouveaux emprunts auprès des partenaires bancaires au cours de l'exercice pour financer les investissements et la croissance.

Les emprunts auprès des parties liées s'élevaient à 38,8 M€ à fin juin 2019, constitués :

des deux emprunts obligataires de 10 M€ chacun, dont l'un convertible, souscrits au moment de la fusion entre Paragon ID et ASK ;

de 18,8 M€ d'emprunts auprès de l'actionnaire de référence pour soutenir le développement de Paragon ID, dont 10,3 M€ sont remboursables in fine à une échéance de 7 ans.

Au 30 juin 2019, la dette financière nette3 de Paragon ID s'établissait à 7,6 M€ (hors emprunts avec les parties liées), représentant 29% des fonds propres.

En M€ - Normes IFRS - Données auditées 30/06

2018 30/06

2019 En M€ - Normes IFRS - Données auditées 30/06

2018 30/06

2019 Actifs non courants 74,1 77,3 Capitaux propres 28,7 26,2 dont Goodwill 50,0 49,7 Dettes financières 15,4 16,3 Actifs courants 34,3 31,9 dont Emprunts bancaires 5,7 9,1 dont Créances clients 16,6 10,4 dont Découverts bancaires 2,7 4,8 dont Stocks 11,5 14,3 dont Dettes d'affacturage 4,5 0,1 Trésorerie 11,4 8,6 Emprunts parties liées 34,2 38,8 Dettes fournisseurs 25,5 23,1 Autres passifs 15,9 13,4 TOTAL 119,7 117,8 TOTAL 119,7 117,8

Emission de bons de souscription d'action (BSA) aux managers clés de Paragon ID

Le Conseil d'administration de Paragon ID a décidé, au cours de l'été, de l'émission de bons de souscription d'actions nouvelles (BSA) souscrits par des managers clés et mandataires sociaux de Paragon ID, en vertu de la délégation de compétence de l'assemblée générale du 12 décembre 2018.

Un total de 51 250 BSA a ainsi été souscrit par ces managers clés et mandataires sociaux, au prix unitaire de 1,75 € par BSA, soit un montant d'investissement de 90 K€.

Chaque BSA confère à ses détenteurs la possibilité de souscrire à 1 action nouvelle au prix d'exercice de 33,25 €, portant le prix total d'acquisition de chaque action issue des BSA à 35 €.

L'exercice de l'intégralité de ces BSA donnerait lieu à l'émission de 51 250 actions nouvelles, représentant 3,1% du capital social actuel et conduirait à la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant maximal de 1,8 M€.

Lors de la même réunion, le Conseil d'administration de Paragon ID a également octroyé 21 950 actions gratuites aux mêmes managers clés et mandataires sociaux, représentant 1,3% du capital social.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un plan global de fidélisation et d'encouragement à la performance des managers clés et mandataires sociaux mis en place sur 3 ans, soumis à la condition de leur présence au sein des effectifs du groupe.

Un 1er trimestre 2019/20 en avance sur le plan de marche annuel

Paragon ID publie son chiffre d'affaires du 1er trimestre (1er juillet 2019 – 30 septembre 2019) de l'exercice 2019/20.

En M€ - Normes IFRS - Données non auditées 2018/19

consolidé 2019/20

consolidé Variation Chiffre d'affaires 1er trimestre 24,9 26,8 +7%

AmaTech et RFID Discovery sont consolidées respectivement depuis le 1er octobre et 1er novembre 2018. La participation détenue dans la société airweb ne donne pas lieu à une consolidation par intégration globale.

Paragon ID a réalisé un solide 1er trimestre 2019/20, dans le sillage du 2nd semestre 2018/19.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 26,8 M€ en progression de +7%, un rythme moins dynamique que sur les 3ème et 4ème trimestres 2018/19 en raison de la saisonnalité de l'activité. En effet, les capacités de production disponibles pendant l'été sont moindres du fait des arrêts et ralentissements programmés annuellement dans les sites de production et d'une activité ralentie pendant l'été.

Nonobstant, la performance du 1er trimestre 2019/20 place aujourd'hui le groupe en avance sur son plan de marche pour l'exercice 2019/20.

Objectifs 2019/20 : poursuite d'une croissance soutenue et nouvelle amélioration de la rentabilité

Au cours de l'exercice 2018/19, en particulier au 2nd semestre, Paragon ID a renoué avec des performances financières plus conformes à ses ambitions, qui confortent le groupe vis-à-vis de ses objectifs moyen terme : viser à la fois une croissance de son activité et une marge d'EBITDA à deux chiffres.

En outre, l'exercice écoulé a permis de démontrer la capacité du groupe à réaliser des acquisitions de croissance externe parfaitement complémentaires des métiers existants et fortement créatrices de valeur à court terme.

L'exercice 2019/20 qui débute s'inscrit dans la continuité du 2nd semestre 2018/19, tant au niveau de l'activité qu'en terme de rentabilité, avec l'objectif de délivrer une croissance soutenue, à deux chiffres, du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice et d'améliorer la rentabilité.

Parallèlement, le groupe étudie activement plusieurs dossiers de croissance externe afin de renforcer ses positions, tant sur le plan technologique que commercial. A ce titre, Paragon ID n'exclut pas de faire appel au marché pour financer cette croissance.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

“ Je suis particulièrement fier du travail réalisé par les équipes de Paragon ID, et satisfait de constater les premiers résultats tangibles de nos efforts. La performance de la société au 2nd semestre témoigne de la pertinence de notre nouvelle configuration industrielle et de la détermination de nos collaborateurs à tenir nos engagements. Nous sommes tous ambitieux pour notre société et sommes confiants dans notre capacité à construire un groupe leader, de renommée internationale, dans les applications RFID et des autres technologies IoT.”

Agenda financier de l'exercice 2019/20

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2019/20 30 janvier 2020 Résultats semestriels 2019/20 30 mars 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019/20 28 avril 2020 Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2019/20 23 juillet 2020 Résultats annuels 2019/20 27 octobre 2020

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications auront lieu avant l'ouverture des marchés d'Euronext.

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés sur deux continents (États-Unis et Europe) à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde. Le 29 octobre 2019, Paragon Group a annoncé l'acquisition des activités européennes de la société RRD, fournisseur mondial de solutions multicanaux pour le marketing et la communication commerciale, portant le chiffre d'affaires du groupe à plus de 1 Md€ (donnée pro forma). Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0011980077 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

2 composant électronique constitué d'une puce électronique et d'une antenne embarquée

3 Dettes financières (hors dettes d'affacturage) – trésorerie disponible

