Paragon Id Sa : SPS signe un accord de licence exclusif avec PARAGON ID concernant la technologie filaire dédié au couplage inductif

Depuis plusieurs années, IN GROUPE, avec sa filiale SPS, et PARAGON ID, à travers sa filiale AMATECH, ont développé et breveté des technologies relatives au couplage inductif. Cela inclut les antennes et les inlays utilisés par leurs clients respectifs dans une pluralité de produits tels que les cartes « dual interface » et les passeports.

PARAGON ID, AMATECH et SPS sont heureux d'annoncer aujourd'hui la signature d'un contrat de licence, exclusif et mondial, concernant les technologies de couplage inductif basé sur les antennes filaires du groupe PARAGON ID.

Selon cet accord, SPS a le droit d'utiliser les technologies brevetées par AMATECH, et a notamment le droit exclusif de sous-licencier et de défendre les brevets couvrant les produits passés et futurs déployés sur le marché, particulièrement les produits basés sur des antennes filaires tels que les cartes dual interface.

IN GROUPE et PARAGON ID sont persuadés que cet accord contribuera à la promotion active de ces technologies brevetées, et créera ainsi de la valeur pour les sociétés et leurs clients.

Philippe Patrice, Président SPS : “Cet accord s'inscrit dans notre stratégie globale et notre volonté de construction et de protection de notre portefeuille de technologies dans un marché de la carte sans-contact en constante évolution, dans l'intérêt de nos clients et du marché dans son ensemble. »

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID : “Nous sommes ravis de développer davantage nos relations avec IN GROUPE et SPS en signant cet important accord. SPS est mondialement reconnu comme un leader dans les solutions de couplage inductif et l'adoption de notre technologie d'antenne-booster filaire est le témoignage de la qualité de notre propriété intellectuelle dans ce secteur. SPS déploiera cette technologie sur les marchés du paiement et de l'identité, mondialement, plus vite et de manière plus efficace que nous l'avons fait par nous-mêmes, ou avec de potentiels partenaires. Cet accord nous permettra de concentrer notre énergie en R&D et en investissements pour développer nos technologies relatives aux cartes dual interface métalliques. »

SPS

Avec sa marque SPS, IN Groupe propose sa technologie en composants sécurisés à tous les fabricants de cartes et de documents. SPS est spécialisé dans le design, la fabrication et la vente de solutions sans-contact dédiées aux cartes d'identité, passeports et cartes dual interface bancaires. Localisée à Rousset, en France, avec une filiale à Singapour, SPS emploie 190 personnes. La société, spécialisée dans les produits sans-contact et dual interface, est reconnue pour son expertise dans le micro-packaging. SPS a déposé plus de 120 brevets afin de promouvoir ses technologies exclusives. Plus d'information sur www.s-p-s.com

SPS est une marque de IN Groupe

Contact: Philippe Lauri Philippe.lauri@ingroupe.com

IN GROUPE

Partenaire du gouvernement français depuis 500 ans, IN Groupe propose des solutions d'identité et des services digitaux sécurisés, avec des technologies de pointe et en intégrant l'électronique et la biométrie. Des composants aux services et des documents aux systèmes interopérables, IN Groupe est un expert mondial en identité et en services numériques sécurisés. L'institution joue un rôle quotidien en facilitant la vie de tous : en aidant les états à exercer leur souveraineté, les citoyens protègent leur identité et les entreprises préservent leur intégrité. Quel que soit l'enjeu, IN Groupe, entreprise pour la souveraineté du numérique, contribue à la protection fondamentale des droits de tous : le droit d'être soi.

Basée à Paris, IN Groupe dispose de deux centres de production et emploie plus de 1000 personnes, parmi lesquels un tiers est dédié à la R&D.

Contact: Romain Galesne-Fontaine, romain.galesne-fontaine@ingroupe.com

PARAGON ID

Paragon ID est un leader dans les solutions d'identification, en particulier dans les secteurs de l'ID, Transport & Smart cities, et Traçabilité & Protection des Marques. Paragon ID est récemment entré sur le marché du bancaire grâce à l'acquisition d'Amatech.

Paragon ID emploie plus de 600 personnes, avec des sites de fabrication aux Etats-Unis et en Europe, proche de ses clients

Paragon ID est côté à Euronext Paris avec une majorité de ses actions détenues par le Groupe Paragon, un leader dans le domaine des services d'Identification et Relations Clients. Le Groupe Paragon réalise un chiffre d'affaire supérieur à 800 millions de dollars et emploie plus de 6000 personnes.

Pour plus d'information concernant le Groupe Paragon, www.paragon-europe.com.

Euronext Paris - Share identification: Paragon ID - ISIN Code: FR0013318813 - Mnemonic code: PID.

Pour plus d'information concernant Paragon ID, Paragon-id.com

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : 02 48 81 61 00

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : 01 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

