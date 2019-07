Paragon ID (Euronext Paris - FR0011980077 - PID), champion européen des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e-ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement, est heureux d'annoncer la signature d'un contrat de 3 ans avec Air France pour la fourniture des étiquettes bagages RFID de la compagnie aérienne.

L'industrie du transport aérien se prépare à transporter plus de 7,8 milliards[1] de passagers par an

Au cours des prochaines années, la croissance estimée du traffic aérien devrait conduire à un doublement du nombre de bagages transportés annuellement, qui s'établit actuellement à 4,6 milliards1.

Dans le cadre de sa résolution 753, l'IATA (International Air Transport Association - Association internationale du transport aérien) a décidé de soutenir le déploiement mondial du suivi des bagages au moyen de puces d'identification par radiofréquence (RFID). Cette résolution stipule notamment qu'un bagage devra être tracé sur l'ensemble de son parcours (à l'enregistrement, à l'embarquement, lors des transferts et à l'arrivée).

Les compagnies aériennes se sont ainsi engagées à réaliser la transition de leurs étiquettes de bagages vers des étiquettes munies de dispositifs RFID au cours des prochaines années.

Paragon ID : fournisseur exclusif de 40 millions d'étiquettes bagages RFID par an à Air France

Air France fait partie des toutes premières compagnies aériennes mondiales ayant décidé d'utiliser la technologie RFID, d'abord à CDG puis aux autres escales à terme.

Pour la compagnie aérienne française, les enjeux sont doubles :

Répondre au besoin d'information des clients sur le suivi de leurs bagages ;

Améliorer le taux d'identification et le suivi des bagages (gains en termes de performance opérationnelle), et réduire les coûts d'exploitation associés ;

A l'issue d'un appel d'offres, Air France a sélectionné Paragon ID pour la fourniture exclusive, sur une durée initiale de 3 ans, de ses étiquettes bagages RFID pour l'ensemble de ses escales dans le monde.

L'expertise de Paragon ID en matière d'étiquettes RFID, combinant sur son site d'Argent-sur-Sauldre le savoir-faire technologique dans la conception des inlays[2] et la parfaite maîtrise du processus industriel pour la fabrication des étiquettes, a permis de répondre aux exigences de qualité et de sécurité requises par Air France.

L'antenne, spécialement conçue par Paragon ID en collaboration étroite avec NXP Semiconductors autour de leur puce UCODE 8, assure des performances optimales dans le domaine aérien et des prédécoupes garantissent sa destruction après utilisation ou en cas de tentative d'utilisation frauduleuse.

Au total, Paragon ID devrait ainsi fournir de l'ordre de 40 millions d'étiquettes bagages RFID par an à la compagnie aérienne. En outre, Paragon ID étudie l'opportunité d'approvisionner également en étiquettes RFID les autres compagnies aériennes affiliées à Air France, au sein du groupe Air-France KLM ou de l'alliance Skyteam.

Clem Garvey, Directeur général de Paragon ID, commente :

“ Nous sommes très fiers d'avoir remporté cet appel d'offres auprès d'Air France, l'une des premières compagnies aériennes au monde. Paragon ID a su démontrer la parfaite maîtrise des enjeux. En s'appuyant sur un outil industriel performant, et une capacité d'innovation à la pointe dans les technologies RFID, acquise notamment lors de l'acquisition de ASK en 2017, Paragon ID confirme la pertinence de sa stratégie, qui consiste à accompagner les enjeux majeurs de transformation de ses clients, qui nécessitent toujours plus de sécurité et de traçabilité. ”

A propos de Paragon ID

Paragon ID est un champion des solutions d'identification dédiées aux marchés de l'e.ID, du Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et plus récemment du Paiement avec l'acquisition du groupe AmaTech.

Paragon ID emploie plus de 600 collaborateurs et dispose de sites de production situés aux États-Unis et Europe, à proximité de ses clients.

Coté sur Euronext Paris, Paragon ID a un actionnaire de référence, Paragon Group, fournisseur leader de services d'identification et de communication commerciale. Paragon Group réalise un chiffre d'affaires supérieur à 800 M€ (donnée 2018) et emploie plus de 6 000 collaborateurs à travers le monde.

Plus d'informations sur Paragon Group : Paragon-Europe.com.

Euronext Paris - Libellé : Paragon ID - Code ISIN : FR0013318813 - Code mnémonique : PID.

Plus d'informations sur Paragon-id.com.

Contacts

Paragon ID

Clem Garvey

Directeur général

Tél. : +33 2 48816100

clem.garvey@paragon-id.com ACTUS finance & communication

Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS finance & communication

Relation presse

Alexandra Prisa

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 90

aprisa@actus.fr

[1] source : SITA 2018 Baggage Report

[2] puce électronique et antenne embarquée

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59662-paragon-id_cp_air-france_31072019_fr_vdf.pdf Informations privilégiées :- Autres communiquésCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews