PAREF : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe PAREF a atteint 26,2 millions d'euros au 30 septembre 2018, en hausse de 17%. Cette performance s’explique principalement par une forte hausse de l’activité de gestion : + 35 % à 20,5 millions d'euros. Les revenus locatifs ont reculé de 20% à 5,7 millions d'euros. Ils ont été affectés par des cessions des actifs de bureaux intervenues en 2017 et 2018 (-1,1 million) et la fin des usufruits résidentiels historiquement détenus par le groupe (- 0,5 million). Les loyers à périmètre constant ont progressé de 2,7%,Le groupe immobilier a également connu une forte activité locative sur ses actifs détenus en propre avec la signature de baux sur plus de 10 000 mètres carrés au cours du 3ème trimestre 2018 (y compris renouvellement).L'activité de gestion pour compte de tiers a atteint de nouveaux records avec près de 175 millions d'euros de collecte brute à la fin du 3ème trimestre 2018, en hausse de 42%. Ces résultats s'expliquent principalement par de fortes performances sur les fonds SCPI Novapierre Allemagne et Interpierre France avec respectivement 137 millions d'euros et 33 millions d'euros de collecte brute cumulée sur les trois premiers trimestres 2018.