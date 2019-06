PAREF : Antoine Onfray nommé Directeur général délégué

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Antoine Onfray, Directeur financier de PAREF depuis novembre 2017 est nommé Directeur Général Délégué du groupe. Il aura notamment la responsabilité des finances, des acquisitions, du secrétariat général et des systèmes d’information. Par ailleurs l’Assemblée générale de la société foncière a voté l’élargissement du Conseil d’administration à 2 nouveaux administrateurs. Valérie Guillen, administratrice indépendante, va apporter plus de 30 ans d'expertises immobilières et financières.Elvis Liu, représentant de Fosun, va renforcer l'expertise internationale grâce à son poste de directeur général du département européen de Fosun Hive.La nomination de ces administrateurs porte le nombre d'administrateurs composant le Conseil d'Administration de PAREF à 9, avec un pourcentage de femmes de 44% et une proportion d'un tiers d'administrateurs indépendants.