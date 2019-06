PAREF : Nominations - PAREF GESTION

Nominations - PAREF GESTION

NOMINATIONS - PAREF GESTION

Anne Schwartz nommée Directrice Générale de PAREF Gestion

Renforcement des équipes de gestion de fonds

Anne Schwartz est nommée Directrice Générale de PAREF Gestion, filiale du Groupe PAREF, en remplacement de Gilles Chamignon, à compter du 28 juin 2019.

Anne Schwartz, 48 ans, a débuté sa carrière en gestion d'actifs avant d'occuper différents postes dans le développement immobilier et la gestion de fonds, principalement chez AXA Real Estate où elle devient notamment Directrice Générale Adjointe d'AXA REIM SGP, membre du comité exécutif d'AXA IM Real Assets et en charge de la gestion de différents portefeuilles pour compte de tiers. Anne Schwartz est diplômée de l'ESLSCA et d'un mastère en immobilier, économie de la construction et des activités immobilières de l'université de Paris-Est Créteil.

Par ailleurs PAREF Gestion renforce ses équipes de gestion avec l'arrivée de Rémi Juzanx en qualité de Fund & Investment Manager.

Rémi Juzanx, 32 ans, a débuté sa carrière chez Unibail-Rodamco au contrôle de gestion avant de rejoindre la direction de la communication financière de Klépierre. Il est nommé par la suite responsable d'opérations puis responsable d'investissements sur des portefeuilles en Europe. Rémi Juzanx est diplômé de l'ESSEC.

Agenda financier

31 juillet 2019 : résultats semestriels

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (138 M€ de patrimoine au 31 décembre 2018) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 426 M€ de fonds gérés au 31 décembre 2018), société de gestion agréée par l'AMF.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Plus d'informations sur www.paref.fr

Contacts

Antoine CASTRO

Directeur Général

Antoine ONFRAY

Directeur Général Délégué

info@paref.com

Tél. : 01 40 29 86 86

Contact Presse

Alexandre Dechaux / Antoine Denry

07 62 72 71 15 / 06 66 58 82 61

Paref@citigatedewerogerson.com