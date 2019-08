PAREF : acquiert une plateforme de gestion immobilière en Italie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paref a annoncé mercredi soir l’acquisition, au travers de sa filiale Paref Investment Management, d'une plateforme de gestion immobilière basée en Italie auprès du groupe Fosun. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué. Cette plateforme gère à ce jour la restructuration de l'immeuble « The Medelan » situé à Milan pour le compte de la compagnie d'assurance Fidelidade." Cet actif à usage mixte se déploie sur près de 55 000 mètres carrés dans le centre-ville historique de Milan et offrira les meilleurs standards du marché notamment d'un point de vue environnemental avec le certificat Leed Platinium ", explique Paref.Suite à cette acquisition, le montant d'actifs sous gestion de Paref dépasse les 2 milliards d'euros. Le groupe est désormais présent en France, Allemagne, Italie et Suisse, et entend par développer ses activités en Italie au travers de PIM Italy et plus globalement en Europe.