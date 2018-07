PAREF : nette amélioration des comptes au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paref a publié un bénéfice net consolidé de 8,96 millions d’euros, en croissance de 120% au titre du premier semestre et un résultat opérationnel courant de 5,94 millions d’euros, en progression de 63%. Ils bénéficient d'un coût de l'endettement financier net en baisse des deux tiers à 783 000 euros. Les revenus locatifs nets ont reculé de 22% à 3,2 millions d’euros suite à la cession de l’actif Pantin en 2017.Le groupe immobilier revendique un ratio d'endettement à un plus bas historique, à 12% (contre 23% au 31 décembre 2017) suite à l'augmentation de capital réalisée en avril 2018.L'actif net réévalué triple net, qui mesure la valeur du portefeuille, a augmenté de 8% en un an à 95,8 euros par action.