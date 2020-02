Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paref Gestion a finalisé l’acquisition pour le compte de la SCPI Interpierre France du portefeuillle « Lumière » composé de 11 actifs et pour un montant total de 41,7 millions d’euros. Le portefeuille a été acquis auprès de Diderot Real Estate. « Situé en France dans des zones tertiaires et d’activités de premier plan telles que Bordeaux, Grenoble, Lyon et Nantes, le portefeuille est composé de 10 actifs à usage mixtes, 1 actif de bureaux, et totalise une surface supérieure à 40 000 mètres carrés », explique Paref Gestion.Ce portefeuille présente un taux d'occupation de 99% avec des locataires de qualité et près de la moitié des baux avec une maturité au-delà de 9 ans.Suite à cette acquisition, le montant de l'actif sous gestion de la SCPI Interpierre France augmente de 36% pour atteindre 150 millions d'euros.