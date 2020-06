Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Paref Gestion annonce l’acquisition de la nue-propriété de 11 appartements d’exception situés rue Garnier à Neuilly-sur-Seine, pour le compte de la SCPI Novapierre Résidentiel. L’usufruit a été acquis par Seqens, l’un des principaux bailleurs sociaux d’Ile-de-France. Situé à quelques pas du métro Pont-de-Neuilly, au cœur d’un quartier résidentiel dynamique, le portefeuille se compose d’appartements de tailles diverses, dont un duplex exceptionnel de 110 mètres carrés habitables offrant une vue panoramique et disposant de plusieurs terrasses.Ce portefeuille d'actifs représente une surface totale de 755 mètres carrés et s'inscrit dans un ambitieux programme immobilier qui prévoit le réaménagement et l'agrandissement d'une école ainsi que la création de nombreux logements.La SCPI Novapierre Résidentiel est une SCPI spécialisée en immobilier résidentiel en France, et plus particulièrement en Ile-de-France.