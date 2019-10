Paref : PAREF - Acquisition dans la Tour Franklin

PAREF annonce la finalisation de l'acquisition de 6 étages de la Tour Franklin

A la suite de la promesse d'achat signée en juillet 2019, l e Groupe PAREF annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de 3 fonds gérés par BNP Paribas REIM France de 6 étages de la tour Franklin située sur le parvis de la Défense (Grand Paris) le 30 septembre 2019.

Cette acquisition est la démonstration de la nouvelle stratégie de la SIIC, à savoir la croissance progressive de la valeur du patrimoine immobilier détenu par la société PAREF avec une gestion proactive permettant le repositionnement sur des actifs de taille significative et principalement situés dans le grand Paris.

Ces étages, situés dans la partie haute de la tour, représentent environ 12 250 m² et sont loués à des locataires de premier plan. Cet actif bénéficie d'un excellent emplacement avec une visibilité importante et une proximité des transports.

« Nous sommes heureux de finaliser cette acquisition, marque de la capacité du Groupe à exécuter sa stratégie dans un marché compétitif et à gérer des actifs de grandes tailles. »

Antoine Onfray – Directeur Général Délégué

« PAREF continue sa stratégie basée sur 3 piliers, à savoir (i) la détention d'actifs en propre, (ii) la gestion pour compte de tiers particuliers et (iii) pour compte d'institutionnels, afin de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Nous sommes ravis de pouvoir renforcer le premier pilier à travers cette acquisition. »

Antoine Castro – Directeur Général

« Dans le cadre de la gestion dynamique de notre patrimoine, nous sommes heureux de finaliser la cession de ces plateaux de bureaux, détenus historiquement par 3 de nos SCPI, qui ont délivré d'excellentes performances depuis leur acquisition. »

Guillaume Delattre – Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France

Paref a été conseillé par Warngy Katz (notaire) et le cabinet Franklin (avocat). BNP Paribas REIM a été conseillé par l'étude VH15 (notaire) et BNP Paribas Real Estate Transaction France dans le cadre d'un mandat co-exclusif de vente avec Knight Frank (commercial).

A propos de BNP Paribas Real Estate Investment Management

BNP Paribas Real Estate est l'un des principaux prestataires de services immobiliers en Europe. BNP Paribas Real Estate Investment Management est la ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management.

En 2018, cette ligne de métier a enregistré une levée de fonds de 3,8 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros de « new cash » et 2,2 milliards d'euros de mandats et « separate accounts ». En fin d'année, BNP Paribas Real Estate Investment Management gérait 28,7 milliards d'euros d'actifs en Europe. En 2018, un volume de transactions de 4,5 milliards d'euros a été enregistré (investissements et arbitrages).

BNP Paribas Real Estate Investment Management offre une gamme de fonds immobiliers et de solutions d'investissement sur-mesure répondant aux besoins d'investisseurs internationaux via des mandats et véhicules gérés en Europe avec une présence locale dans huit pays (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Espagne, Pays-Bas, et Royaume-Uni) investissant dans différents types d'actifs : bureaux, retail, logistique, hôtels et résidentiel. BNP Paribas Real Estate Investment Management regroupe plus de 350 collaborateurs offrant des solutions à plus de 100 000 clients en Europe et Asie.

BNP Paribas REIM est la ligne de métier dédiée aux activités d'Investment Management au sein de BNP Paribas Real Estate, qui se compose d'entités réglementées dans les pays suivants : France : BNP Paribas Real Estate Investment Management France (SGP); Italie : BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy (SGR); Allemagne : BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany (GmbH); Royaume-Uni : BNP Paribas Real Estate Investment Management UK (Limited); Luxembourg : BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.

Chacune des entités juridiques chargées d'offrir des produits ou services à ses clients est mentionnée respectivement dans la documentation du produit, les contrats et les informations relatives.

© 2019 ActusNews