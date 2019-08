Paref : PAREF - Acquisition en Italie

PAREF annonce l'acquisition d'une plateforme de gestion immobilière en Italie

permettant au Groupe de dépasser les 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion



Le Groupe PAREF annonce une étape majeure dans son développement à l'international avec l'acquisition signée ce jour au travers de sa filiale PAREF Investment Management, d'une plateforme de gestion immobilière basée en Italie auprès du groupe Fosun.

Cette plateforme gère à ce jour la restructuration de l'immeuble « The Medelan » situé à Milan pour le compte de la compagnie d'assurance Fidelidade. Cet actif à usage mixte se déploie sur près de 55 000 m² dans le centre-ville historique de Milan et offrira les meilleurs standards du marché notamment d'un point de vue environnemental avec le certificat Leed Platinium.

Grâce à cette nouvelle plateforme PIM Italy et la gestion du projet The Medelan, le Groupe PAREF accélère son activité de gestion pour compte de tiers institutionnels et renforce ainsi son expertise dans la gestion de projets de restructuration et de développement d'actifs complexes et de grandes tailles.

Suite à cette acquisition, le montant d'actifs sous gestion de PAREF dépasse les 2 milliards d'euros. Le Groupe est désormais présent en France, Allemagne, Italie et Suisse, et entend par développer ses activités en Italie au travers de PIM Italy et plus globalement en Europe.

Agenda financier

30 octobre 2019 : Informations financières au 30 septembre 2019

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (128 M€ de patrimoine au 30 juin 2019) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 656 M€ de fonds gérés au 30 juin 2019), société de gestion agréée par l'AMF.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Plus d'informations sur www.paref.fr

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l′émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59850-acquisition-pim-italie.pdf

