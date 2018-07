Paref : Résultats semestriels 2018

RESULTATS SEMESTRIELS 2018

Une croissance opérationnelle solide dans une période de transition

Un patrimoine sous gestion en croissance qui atteint près de 1,8 milliard d'euros

1 627 M€ gérés pour compte de tiers (+6% depuis le 31 décembre 2017) sous la forme de SCPI 1 et d'OPCI 2 grâce à nouveau record de collecte brute atteint au premier semestre 2018 de 97 M€ contre 78 M€ sur la même période en 2017 (+23%)

et d'OPCI grâce à nouveau record de collecte brute atteint au premier semestre 2018 de 97 M€ contre 78 M€ sur la même période en 2017 (+23%) 149 M€ d'actifs en compte propre (+2%)

Des indicateurs financiers solides

Résultat net consolidé de 9,0 M€, en forte croissance de +120% comparé au 1 er semestre 2017

semestre 2017 Commissions nettes de 6,6 M€ contre 4,5 M€ au 1 er semestre 2017 (+47%)

semestre 2017 (+47%) Revenus locatifs nets de 3,2 M€ contre 4,1 M€ au 1 er semestre 2017 (-22%) suite à la cession de l'actif Pantin en 2017

semestre 2017 (-22%) suite à la cession de l'actif Pantin en 2017 Ratio d'endettement 3 à un plus bas historique pour le Groupe de 12% (contre 23% au 31 décembre 2017) suite à l'augmentation de capital réalisée en avril 2018

à un plus bas historique pour le Groupe de 12% (contre 23% au 31 décembre 2017) suite à l'augmentation de capital réalisée en avril 2018 ANR triple net de 95,8 € par action (+8% vs. 30 juin 2017)

Le conseil d'administration de PAREF, réuni le 31 juillet 2018, a arrêté les comptes au 30 juin 2018. Les procédures d'examen limitées par les commissaires aux comptes sont en cours.

« Le premier semestre 2018 a été une période très active où, au-delà de l'activité quotidienne, nous nous sommes efforcés à continuer les transformations nécessaires pour permettre l'accélération de la croissance du Groupe PAREF. Le renforcement de nos équipes avec de nouveaux experts, de nouvelles conditions de travail offertes aux salariés notamment par le changement du siège social et l'initiation de la digitalisation, ainsi que la refonte de l'image du Groupe, contribuent au nouveau positionnement de PAREF. La qualité du travail des équipes continue également à produire des résultats sans précédent conduisant à la création de valeur sur les actifs détenus en propre et à une collecte brute record. »

Antoine Onfray - Directeur Financier

I - Activité de gestion pour compte de tiers (PAREF Gestion)

Collecte et patrimoine géré

Le Groupe a collecté au cours du 1er semestre 2018 un montant total de 97 M€ de souscriptions brutes auprès d'investisseurs particuliers représentant une progression de +23% par rapport à la même période en 2017 (78 M€ au S1-2017). Ces résultats proviennent notamment des fortes performances des SCPI à capital variable Novapierre Allemagne et Interpierre France qui affichent respectivement 71 M€ et 22 M€ de collecte brute sur la période.

La collecte nette reste élevée avec un ratio de collecte nette sur collecte brute de 91 % au 1er semestre 2018 (86 % en 2017 et 81 % en 2016), démontrant la confiance accrue des investisseurs dans les produits proposés par le Groupe et la qualité de leur gestion.

Ainsi, PAREF Gestion gère un patrimoine pour compte de tiers de 1 627 M€, en progression de +6% par rapport au 31 décembre 2017 (1 531 M€ au 31 décembre 2017).

Répartition des fonds gérés par PAREF Gestion au 30 juin 2018 :

Type Fonds Stratégie Actifs sous gestion Actifs sous gestion Evolution en % (M€) (M€) 31-déc-17 30-juin-18 SCPI Capiforce Pierre (CF) Diversifiée 53 53 0% Pierre 48 (CV) Résidentiel (Paris) 281 282 0% Novapierre 1 (CV) Commerces (Région Parisienne) 153 156 2% Interpierre France (CV) Bureau/Logistique 97 116 19% Novapierre Allemagne (CV) Commerces (Allemagne) 269 339 26% Atlantique Pierre 1 (CF) Diversifiée 43 43 0% Cifocoma 1 (CF) Commerces 20 20 0% Cifocoma 2 (CF) Commerces 21 21 0% Sous-total SCPI 939 1 030 10% OPCI Vivapierre (CV) Résidences hôtelières (France) 100 97 -3% 54 Boétie (CV) 349 356 2% OPPCI de murs d'hôtels (CF) 115 115 0% Total OPCI 564 569 1% Autres 28 28 0% Total 1 531 1 627 6%

CF : Capital fixe

CV : Capital variable

Répartition de la collecte brute réalisée en 1er semestre 2018 :

Type Fonds Collecte brute S1-2017 (M€) Collecte brute S1-2018 (M€) Evolution en % SCPI Pierre 48 4 2 -44% Novapierre 1 3 2 -54% Interpierre France 14 22 59% Novapierre Allemagne 57 71 24% Total 78 97 23%

Commissions

Grâce à une collecte soutenue en 1er semestre 2018 et à une augmentation du patrimoine sous gestion, PAREF Gestion affiche une forte augmentation des commissions brutes de souscription et de gestion qui atteignent respectivement 8,6 M€ (+23%) et 3,3 M€ (+32%).

Commissions (en k€) S1-2017 S1-2018 Evolution en % Commissions de gestion 2 537 3 347 32% Commissions de souscription 7 000 8 605 23% Rétro-commissions -5 072 - 5 395 6% Commissions nettes 4 465 6 558 47%

II - Activité immobilière (PAREF SA)

PAREF a continué de consolider la situation locative de ses actifs immobiliers détenus en propre avec plus de 32 000 m² de surfaces louées ou relouées, représentant près d'un quart des surfaces détenues par le Groupe en propre (y compris le Gaïa en quote-part). PAREF a notamment signé un bail de 12 ans ferme sur les complexes hôteliers situés à Dax et Saint-Paul-Lès-Dax, portant sa maturité jusqu'en juillet 2031, avec Thermes Adour, acteur majeur de l'industrie thermale.

Le taux d'occupation financier du Groupe ressort ainsi en hausse à 84,1 % contre 82,2% au 31 décembre 20174.

La maturité moyenne pondérée des baux est de 4,9 ans à fin juin 2018 et le profil d'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

Consultez le graphique dans la version PDF du communiqué

PAREF a par ailleurs continué la gestion pro-active de son patrimoine immobilier en cédant 2 actifs dont celui situé à Vaux-Le-Pesnil et près de la moitié de l'immeuble de bureaux situé à Saint-Maurice fin avril 2018 pour un montant total net vendeur de 1,8 M€, représentant une prime moyenne de 17 % par rapport à la dernière expertise non affectée.

Le Groupe continue ainsi sa stratégie de rotation de son patrimoine avec un repositionnement progressif sur des actifs de taille plus significative et principalement situés dans le Grand Paris.

En dépit des cessions réalisées, la valeur du patrimoine du Groupe PAREF5 ressort en hausse de 3% à périmètre constant grâce à l'activité locative au 1er semestre 2018 pour atteindre 149 M€ au 30 juin 2018.

Chiffres clés du patrimoine détenu en propre6 31/12/2017 30/06/2018 Nombre d'actifs 22 21 Surface locative (en exploitation) 133 422 m² 129 116 m² Taux d'occupation financier (en exploitation) 82,2% 84,1% Valorisation 125 M€ 128 M€

Répartition géographique du patrimoine détenu en propre6

Consultez le graphique dans la version PDF du communiqué

Au global, le revenu locatif net sur le patrimoine détenu en propre par PAREF ressort à 3,2 M€ au 1er semestre 2018, en diminution par rapport à la même période en 2017 (-22%) principalement du fait de l'impact plein de la cession de l'actif situé à Pantin en août 2017 (impact de -0,8 M€ sur le 1er semestre) et de la fin d'usufruits sur des actifs résidentiels historiquement détenus par PAREF, partiellement compensées par une activité locative soutenue en 2017 et sur le 1er semestre 2018. Le taux de rendement brut moyen de ses actifs détenus en propre ressort à 7,0% (hors le Gaïa).

Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre (k€) S1-2017 S1-2018 Evolution en % Revenus locatifs bruts 4 795 3 795 -21% Charges non récupérables -672 -647 -4% Autres revenus 9 58 n.a Total revenus locatifs nets 4 132 3 206 -22%

Les revenus locatifs bruts ont progressé de +3,5% à périmètre constant notamment en raison des commercialisations intervenues au cours de l'année 2017 et du 1er semestre 2018.

III - Résultats du 1er semestre 2018

Compte de résultat consolidé :

Compte de résultat consolidé détaillé (en k€) S1-2017 S1-2018 Evolution en % Revenus locatifs bruts 4 795 3 795 -21% Charges locatives et taxes non récupérées -672 -647 -4% Autres revenus 9 58 n.a Revenus locatifs nets 4 132 3 206 -22% Chiffres d'affaires sur commissions 9 537 11 953 25% -dont commissions de gestion 2 537 3 347 32% -dont commissions de souscription 7 000 8 605 23% Rétro-commissions -5 072 -5 395 6% Revenus nets sur commissions 4 465 6 558 47% Charges générales d'exploitation -4 584 -3 831 -16% Amortissements et dépréciations -375 3 n.a. Résultat opérationnel courant 3 638 5 936 63% Variation de juste valeur des immeubles de placement 2 157 4 262 98% Résultat de cession des immeubles de placement 1 000 248 -75% Résultat opérationnel 6 796 10 446 54% Produits financiers 48 48 -2% Charges financières -2 360 -830 -65% Coût de l'endettement financier net -2 312 -783 -66% Autres charges et produits financiers 96 106 10% Ajustement de valeur des instruments financiers 233 194 -17% Quote-part des sociétés mises en équivalence -252 142 n.a. Résultat net avant impôts 4 561 10 106 122% Charges d'impôts -490 -1 145 134% Résultat net consolidé 4 071 8 961 120% Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle - - n.a. Résultat net consolidé part du Groupe 4 071 8 961 120% Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 195 788 1 319 367 Résultat net consolidé par action (part du Groupe) 3,40 6,79 99% Nombre moyen d'actions (dilué) 1 207 675 1 324 867 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) 3,37 6,76 101%

Le Groupe a dégagé un résultat net consolidé part du Groupe de 9,0 M€ au 1er semestre 2018, en forte augmentation par rapport à la même période en 2017 (+120%), notamment expliqué par :

des revenus locatifs nets qui ressortent à 3,2 M€, en diminution principalement du fait de l'impact plein des cessions réalisées en 2017 et de la fin d'usufruits sur des actifs résidentiels historiquement détenus par PAREF ;

des revenus nets sur commissions en forte hausse de +47% grâce aux nouvelles souscriptions et à une augmentation du patrimoine sous gestion pour compte de tiers ;

des charges générales d'exploitation qui s'établissent à 3,8 M€, soit en baisse de 0,8 M€ par rapport au S1-2017, s'expliquant notamment principalement par des coûts de cessions d'actifs enregistrés au S1-2017 pour 0,7 M€ ;

le coût de l'endettement financier ressort à 0,8 M€ au 1er semestre 2018 contre 2,3 M€ au S1-2017. Cette diminution s'explique principalement par le remboursement anticipé du financement adossé à l'actif Pantin en 2017 ;

la résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence ressort à 0,1 M€, principalement grâce à la performance de la SCPI Interpierre.

IV - Ressources financières

Le montant de la dette financière brute du Groupe PAREF s'élève à 43 M€ au 30 juin 2018 (45 M€ à fin 2017) suite à l'amortissement de dettes existantes.

L'endettement du Groupe est composé dans son intégralité de dettes hypothécaires adossées à des actifs détenus par le Groupe en propre.

Le taux moyen de la dette ressort à 3,6% au 30 juin 2018, en diminution par rapport à fin 2017 (4,2% au 31 décembre 2017), principalement grâce au remboursement du financement sur l'actif de Pantin. La maturité moyenne résiduelle de la dette est de 3,9 ans au 30 juin 2018.

Le Groupe a mis en place une politique de gestion des taux conservatrice avec plus de 80% de la dette émise à taux fixe ou couverte par des instruments de couverture, limitant ainsi sa sensibilité à l'évolution des taux.

Les ratios financiers du Groupe PAREF sont solides avec un ratio d'endettement (LTV7) et de couverture des intérêts financiers (ICR8) de respectivement 12% et 7,6x (contre respectivement 23% et 4,8x en 2017).

Cette forte diminution de la LTV fait suite à l'augmentation de capital réalisée en avril 2018, permettant ainsi au Groupe d'atteindre un plus bas historique.

Le Groupe respecte ainsi ses covenants de respectivement 55% et 2x sur ses dettes bancaires9.

Echéancier de la dette :

Consultez le graphique dans la version PDF du communiqué

Le Groupe PAREF dispose d'une trésorerie conséquente couvrant au-delà de 12 mois d'échéance de ses dettes et permettant de répondre aux besoins réglementaires de la société de gestion PAREF Gestion, dont 23,8 M€ de trésorerie consolidée.

V - Patrimoine sous gestion

En k€ 31/12/2017 30/06/2018 Evolution en % Actifs détenus en propre par PAREF 107 099 109 825 3% Participations détenues par PAREF(1) 38 564 38 687 0% Total patrimoine PAREF 145 663 148 512 2% SCPI - Interpierre France 97 250 115 902 19% - Novapierre 1 153 374 156 236 2% - Pierre 48 281 461 281 824 0% - Capiforce Pierre 53 325 53 325 0% - Atlantique Pierre 1 43 268 43 268 0% - Novapierre Allemagne 269 422 338 855 26% - Cifocoma 1 19 729 19 729 0% - Cifocoma 2 20 917 20 917 0% Sous-total SCPI 938 745 1 030 056 10% OPPCI - 54 Boétie 349 100 356 000 2% - Vivapierre 99 960 97 280 -3% - OPPCI spécialisé hôtels 115 290 115 290 0% Sous-total OPPCI 564 350 568 570 1% Autres actifs gérés pour compte de tiers (2) 28 262 28 362 0% Total patrimoine géré par PAREF Gestion pour compte de tiers 1 531 357 1 626 988 6% Retraitements (3) -19 427 -19 464 0% TOTAL GENERAL 1 657 593 1 756 035 6%

(1) Participations dans Interpierre, Vivapierre et Le Gaia

(2) Comprend Foncière Sélection Régions

(3) Une partie du patrimoine de PAREF est gérée au travers de SCPI (Interpierre) et d'OPPCI (Vivapierre) par PAREF Gestion

Le patrimoine d'actifs immobiliers détenu en propre par PAREF ressort à 110 M€, en hausse de 3 M€ par rapport à fin 2017, expliqué principalement par :

des cessions pour 1,6 M€ (valeurs au 31/12/2017) ; et

une revalorisation positive de la valeur des actifs pour environ 4,3 M€.

A périmètre constant, la variation de juste valeur s'établit à 4,3 M€ sur le 1er semestre 2018, soit une hausse de +4% par rapport à fin 2017.

Le taux de rendement brut moyen des actifs détenus en propre et consolidés par PAREF ressort à 7,0% hors le Gaia (7,2% fin 2017).

Le Groupe applique la norme IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur ». Le Groupe PAREF a choisi de classifier ses actifs immobiliers détenus en propre en niveau 3, du fait (i) de la disponibilité limitée de données publiques et (ii) de l'utilisation de données confidentielles par les experts, dans le cadre de leurs travaux de valorisation.

VI - Actif net réévalué

L'Actif triple net (NNNAV) du Groupe PAREF reste stable à 95,8 € à fin juin 2018 en dépit (i) d'une augmentation de capital par voie de placement privé significative de 17 M€ à une valeur de 73 € par action et (ii) d'une distribution de 4,3 M€ mis en paiement le 31 mai 2018 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ; compensées par une création de valeur importante grâce à l'activité opérationnelle soutenue.

La NNNAV est déterminée notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS (incluant la méthode de la juste valeur) et de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers.

31/12/2017 30/06/2018 Evolution en % Capitaux propres consolidés 100,3 121,8 21% Neutralisation de la mise en juste valeur des instruments financiers 0,9 0,8 Ajustement de valeur du fonds de commerce (PAREF GESTION) 16,3 17,6 Plus/moins-values latentes sur actifs comptabilisés au coût 0 0 ANR (en M€) 117,5 140,2 19% ANR / action dilué (en €) 98,1 97,5 -1% Mise en juste valeur des instruments financiers -0,9 -0,8 Mise en juste valeur de la dette à taux fixe -1,5 -1,1 Impôts différés sur justes valeurs -0,4 -0,5 ANR triple net (en M€) 114,7 137,8 20% ANR triple net / action dilué (en €) 95,7 95,8 0,1% Neutralisation des impôts différés sur justes valeurs 0,4 0,5 Droits 9,8 10,1 ANR de reconstitution en part du Groupe (en M€) 124,9 148,4 19% ANR de reconstitution / action dilué (en €) 104,3 103,1 -1%

VII - Autres événements majeurs de la période

PAREF a réalisé avec succès une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription de 17 M€ le 5 avril 2018 (le règlement-livraison est intervenu le 11 avril 2018). Cette transaction a été largement sursouscrite et démontre l'appétit des investisseurs pour le Groupe.

La participation du Groupe Fosun a diminué de 71,37 % à 59,84 % du capital post opération, permettant à PAREF de maintenir son statut de SIIC.

VIII - Autre indicateur financier

Résultat récurrent provenant des activités opérationnelles

En k€ 30/06/2017 30/06/2018 Evolution en % Résultat net consolidé part du Groupe 4 071 8 961 120% Ajustements (i) Variation de JV des imm. de placements et autres actifs -2 157 -4 262 98% (ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres cessions -1000 -248 -75% (iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers disponibles à la vente 0 0 (iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions 0 0 (v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acq. négatif 0 0 (vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés -233 -194 -17% (vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres intérêts 0 0 (viii) Impôts différés résultant des ajustements 0 0 (ix) Ajustement (i) à (viii) sur sociétés détenues en partenariat 388 650 68% (x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements 0 0 Résultat net récurrent 1 069 4 907 359% Nombre moyen d'actions 1 195 788 1 319 367 Résultat net récurrent par action 0,89 € 3,72 € 316%

BILAN ACTIF (en k€) 31/12/2017 30/06/2018 Actifs non courants Immeubles de placement 105 689 109 125 Immobilisations incorporelles 89 64 Immobilisations corporelles 60 146 Immobilisations financières 10 785 11 905 Titres mis en équivalence 18 829 18 962 Actifs financiers disponibles à la vente 1 035 1 048 Total actifs non courants 136 487 141 250 Actifs courants Stocks - - Clients et autres débiteurs 8 233 12 042 Autres créances et comptes de régularisation 247 299 Instruments dérivés - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 023 23 770 Total actifs courants 18 503 36 110 Actifs non courants destinés à la vente 1 410 700 TOTAL DE L'ACTIF 156 400 178 060 BILAN PASSIF (en k€) 31/12/2017 30/06/2018 Capitaux propres Capital social 30 218 36 040 Primes liées au capital 29 310 39 918 Variation de valeur des instruments de couverture -289 -265 Réserves consolidées 32 835 37 192 Résultat consolidé 8 261 8 961 Capitaux propres - part du Groupe 100 334 121 845 Intérêts minoritaires - - Total des capitaux propres 100 334 121 845 PASSIF Passifs non courants Emprunts bancaires, part à long terme 39 652 37 573 Impôts différés passifs, nets 176 64 Provisions 267 267 Total des passifs non courants 40 095 37 903 Passifs courants Emprunts bancaires, part à court terme 5 704 5 069 Instruments dérivés 996 779 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 477 3 945 Dettes fiscales et sociales 3 804 6 576 Autres dettes et comptes de régularisation 1 990 1 943 Total des passifs courants 15 971 18 313 TOTAL DU PASSIF 156 400 178 060

FLUX DE TRESORIE (en k€) 31/12/2017 30/06/2018 Flux d'exploitation Résultat net 8 261 8 961 Dotations aux amortissements et provisions 778 37 Réévaluations à la juste valeur immeubles de placements -646 -4 262 Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés -520 -194 Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente -16 0 Variation des impôts 940 1 145 Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt - 2 919 - 248 Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence -712 - 142 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et avant impôt 5 165 5 296 Coût de l'endettement financier net 3 253 758 Impôts payés -796 -911 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et après impôt 7 622 5 143 Autres variations du BFR -888 -877 Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 6 734 4 267 Flux d'investissements Acquisition des immeubles de placement -558 -14 Autres acquisitions d'immobilisations -523 - 99 Prix de cession des immeubles de placement 27 409 1 798 Acquisition d'immobilisations financières -2 292 -1 315 Cession d'immobilisations financières 0 0 Variation des participations dans les sociétés mises en équivalence 0 0 Produits financiers reçus 705 48 Incidence des variations de périmètre 0 0 Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement 24 741 418 Flux de financement Variation de capital 16 430 Titres d'autocontrôle 151 449 Augmentation des emprunts bancaires 0 0 Variation des autres dettes financières 0 0 Remboursements des emprunts -20 280 -2 023 Frais d'acquisition des emprunts 0 0 Variation des concours bancaires 450 -629 Intérêts payés -3 331 -849 Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires -2 417 -4 316 Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement -25 427 9 062 Incidence de changement de méthode de consolidation - Interpierre 0 0 Augmentation / (Diminution) de la trésorerie 6 048 13 747 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 3 975 10 023 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 10 023 23 770

Agenda financier

31 octobre 2018 : Informations financières au 30 septembre 2018

A propos du Groupe PAREF

PAREF se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (149 M€ de patrimoine au 30 juin 2018) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1 627 M€ de fonds gérés au 30 juin 2018), société de gestion agréée par l'AMF.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Plus d'informations sur www.paref.fr

Contacts

Antoine CASTRO

Directeur Général Antoine ONFRAY

Directeur Financier

info@paref.com

Tél. : 01 40 29 86 86

Contact Presse

Citigate Dewe Rogerson, Alexandre Dechaux

01 53 32 84 79

Alexandre.dechaux@citigatedewerogerson.com

1 Sociétés Civiles de Placements Immobiliers

2 Organisme de Placement Collectif Immobilier

3 Ratio d'endettement (LTV) : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits (le ratio d'endettement ressort à 15% en incluant la participation dans la société Wep Watford, contre 26% en 2017)

4 En excluant l'immeuble le Gaïa, le taux d'occupation financier ressort à 93,0% au 30 juin 2018, contre 90,8% à fin 2017.

5 Incluant les participations dans les sociétés mises en équivalence dont 50% de Wep Watford (société détenant l'immeuble le Gaïa (Nanterre, La Défense)), 27,24% de l'OPPCI Vivapierre et 9,06% de la SCPI Interpierre.

6 Incluant l'immeuble le Gaïa en quote-part. Hors participations dans Interpierre et Vivapierre, hors la valeur des titres de PAREF Gestion

7 LTV : dette nette consolidée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits

8 ICR : frais financiers consolidés hors frais de remboursement anticipés divisés par le résultat opérationnel courant

9 Le Groupe respecte également l'ensemble des covenants existants sur les financements hypothécaires

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54593-h1-results-pr_vf-vdef-31072018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews