Paref : croissance de 17% du CA à neuf mois

01/11/2018 | 08:09

La société foncière Paref affiche un chiffre d'affaires consolidé de 26,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2018, en hausse de 17% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Cette performance s'explique principalement par une forte hausse de l'activité de gestion (+35%) et une gestion dynamique des actifs immobiliers détenus en propre avec une évolution des loyers à périmètre constant de +2,7%.



Ces facteurs favorables ont été en partie compensés par les cessions des actifs de bureaux intervenues en 2017 et 2018 (-1,1 million d'euros) et la fin des usufruits résidentiels historiquement détenus par le groupe (-0,5 million).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.