Paref : hausse de 8% de l'ANR par action à fin juin

Paref publie un ANR triple net de 95,8 euros par action à fin juin 2018, en croissance de 8% sur un an, et un résultat net consolidé de neuf millions d'euros au titre du premier semestre 2018, en progression de 120% en comparaison annuelle.



Le groupe a collecté au cours des six premiers mois de l'année un montant total de 97 millions d'euros de souscriptions brutes auprès d'investisseurs particuliers représentant une progression de 23% par rapport à la même période en 2017.



Le revenu locatif net sur le patrimoine détenu en propre ressort à 3,2 millions d'euros, en diminution de 22% principalement du fait de l'impact plein de la cession d'un actif à Pantin en août 2017 et de la fin d'usufruits sur des actifs résidentiels historiques.



