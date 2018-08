Paref : Invest Securities reste à 'achat'

07/08/2018 | 11:53

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 85 euros sur Paref, après la publication par le groupe d'un ANR Triple Net stable à fin juin après distribution, et d'une valeur des immeubles en hausse de 3% à périmètre constant.



Le bureau d'études pointe des résultats de bonne facture en termes d'activité locative, avec des loyers en progression de 3,5% à périmètre constant au premier semestre 2018 et un taux d'occupation qui passe à 84,4% (contre 82,2% à fin 2017).



'La collecte des SCPI s'améliore encore de même que le ratio commissions nettes/commissions brutes', ajoute l'analyste. 'Seule manque encore la finalisation d'une première OPCI pour le compte de Fosun que nous attendons pour le second semestre 2018'.



Recommandation Achat maintenue. Objectif de cours 85E.















Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.