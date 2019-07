Centres de contacts: GBL, contrôlé par Pargesa, veut racheter Webhelp

Genève (awp) - Groupe Bruxelles Lambert (GBL), détenu à 50% par la société genevoise de participations Pargesa, est entré en négociations exclusives pour le rachat du français Webhelp, leader des centres de contacts et d'appels externalisés. L'idée est d'acquérir une participation majoritaire, sachant que Webhelp garderait son équipe dirigeante.

Créée en 2000 par Frédéric Jousset et Olivier Duha, Webhelp se présente comme "un des leaders mondiaux de l'expérience client et de l'externalisation des processus métier (BPO)". Elle occupait à fin 2018 quelque 50'000 collaborateurs dans le monde pour ses prestations de conseils et ses solutions technologiques pour les entreprises.

Webhelp vise un chiffre d'affaires de 1,5 milliards d'euros (1,67 milliard de francs suisses) pour l'année en cours. GBL, en souhaitant acquérir le groupe, a pour ambition de garder et d'accélérer sa croissance organique et externe, précise le communiqué publié mardi. MM. Jousset et Duha conserveraient leur rôle de dirigeants fondateurs de Webhelp.

GBL prendrait une participation majoritaire sur la base d'une valeur d'entreprise à 100% de 2,4 milliards d'euros. La signature du document de rachat doit intervenir en août, pour une finalisation, après les autorisations requises, au 4e trimestre.

Ian Gallienne, directeur général (CEO) de GBL, déclare dans le communiqué vouloir "accompagner la société (Webhelp) dans sa transition d'un acteur européen vers un leader mondial".

Webhelp a doublé sa taille depuis l'entrée dans son capital en 2015 de la société d'investissement mondiale KKR. Pargesa Holding détient 50,0% du capital et 51,5% des droits de vote de GBL.

Pargesa a dégagé un résultat net de 361 millions de francs suisses (part de groupe) l'an dernier, après 382 millions lors de l'exercice précédent. Avec un endettement net de 175 millions de francs suisses, le groupe genevois affirme que sa situation financière demeure saine.

