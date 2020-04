L'offre de Parjointco sur Pargesa recommandée par le conseil d'administration

Genève (awp) - Le conseil d'administration de Pargesa Holding recommande à l'unanimité à ses actionnaires d'accepter l'offre de Parjointco Switzerland, filiale suisse de la société néerlandaise Parjointco, contrôlée par les familles Frère et Desmairais. Celle-ci propose aux actionnaires minoritaires de la société de participations genevoise 0,93 action de Groupe Bruxelles Lambert (GBL) par titre au porteur Pargesa.

La recommandation du conseil d'administration de Pargesa Holding se base sur l'examen dit de fairness opinion émis par la banque zurichoise Rothschild & Co Bank, écrit mercredi Pargesa. Pour mémoire, l'opération lancée par les familles Frère et Desmarais, actionnaires majoritaires de l'entreprise genevoise, s'intègre dans le cadre de la simplification de la structure de leurs actifs.

A l'issue de l'offre publique d'achat de Parjointco, Pargesa sera retirée de la cotation à la Bourse suisse. Le conseil d'administration estime notamment que l'offre, qui met fin à la double structure holding et dont les conditions financières sont "attractives", présente un potentiel de création de valeur. Le rapport d'échange représente une prime de 15,8% par rapport au cours de clôture des actions au porteur de Pargesa le 11 mars 2020.

Selon le prospectus de l'offre, également publié mercredi, cette dernière s'étendra entre le 8 mai et le 8 juin prochains. Parjointco se réserve le droit de prolonger cette période une ou plusieurs fois. Via Parjointco, les deux familles détiennent déjà 55,5% du capital et 75,4% des droits de vote de Pargesa.

A l'expiration de la période d'offre, éventuellement prolongée, et pour autant que l'opération aboutisse, celle-ci pourra à nouveau être acceptée pendant un délai supplémentaire d'acceptation de dix jours de Bourse, lequel devrait courir du 15 au 26 juin 2020. Le taux d'acceptation minimum a été fixé à 90% des droits de vote de Pargesa.

Actuellement, la structure de Frère-Desmarais Group comprend deux sociétés cotées: Pargesa d'une part et Groupe Bruxelles Lambert (GBL) d'autre part, dont les actions sont cotées sur Euronext Bruxelles. Le principal actif de Pargesa est constitué d'une participation indirecte de 50% dans GBL.

Parmi les plus importantes participations de Pargesa, figurent Adidas, Pernod Ricard, SGS, LafargeHolcim et Imerys.

vj/fr