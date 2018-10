Genève (awp) - La société de participation genevoise Pargesa affiche un résultat net part des actionnaires de 251,3 millions de francs suisses sur les neuf premiers mois de 2018. Lors de la période correspondante de l'an dernier, ce résultat avait atteint 348,5 millions de francs suisses.

Dans son communiqué de mercredi soir, Pargesa rappelle qu'elle est passée à la norme IFRS 9 au début de cette année. La comparaison avec les chiffres au 30 septembre 2017 doit être analysée à la lumière de ce changement.

Le résultat courant économique s'est inscrit à 259,8 millions contre 348,1 millions un an plus tôt. Le résultat non courant est de -8,5 millions après +0,4 millions. Au 2e trimestre 2018, GBL a cédé la totalité de sa participation dans Burberry, réalisant au passage un profit de 67 millions d'euros, soit une quote-part de 40 millions de francs suisses pour Pargesa. En application de la norme IFRS, ce montant a été comptabilisé directement dans les fonds propres.

Le total des produits d'exploitation s'établit à 4,69 milliards de francs suisses sur les neuf premiers mois 2018 après 3,79 au 30 septembre 2017. Le résultat opérationnel a diminué à 433,6 (642,4) millions de francs suisses. Le résultat net des activités poursuivies s'inscrit à 613,4 (798,1) millions et le résultat net consolidé à 669,6 (851,4) millions. Le résultat net par action a baissé à 2,97 (4,12) francs suisses.

Au 30 septembre, la participation de Pargesa dans GBL se montait à 50,7%, contre 51,8% un an plus tôt.

Dans les participations consolidées, Imerys a contribué pour 266 millions d'euros au résultat courant net (part de groupe).

Pargesa détient en outre des participations non consolidées dans LafargeHolcim, SGS, Umicore, Total, Pernod Ricard, GEA, Ontex, Burberry (participation cédée en mai dernier) et Parques Reunidos. Au 30 septembre, la contribution de LafargeHolcim était de 58,0 millions et celle de SGS de 49,6 millions.

La société genevoise a par ailleurs annoncé que son directeur général Arnaud Vial a décidé de quitter ses fonctions pour raisons de santé. Il était en place depuis 2013 et aura travaillé durant 30 années pour Pargesa. Pour lui succéder, le conseil d'administration a désigné Mariane Le Bourdiec à compter de ce jour. La nouvelle patronne a travaillé auparavant chez Andersen à Paris durant 14 ans et, depuis 2002 chez Sagnard, dont elle était secrétaire générale et directrice associée depuis 2014.

Dans le cadre de la simplification de la structure de gouvernance, Paul Desmarais Jr et Gérald Frère renonceront en outre à leur fonction d'administrateur délégué au 1er janvier 2019. Ils conservent toutefois leur fonction de président et vice-président du conseil d'administration. A cette occasion, M. Frère est nommé premier vice-président. Administrateur depuis 2017, Jocelyn sera nommé vice-président.

rp