Pargesa: GBL rachète le français Webhelp, investit 800 millions d'euros

Zurich (awp) - Le belge Groupe Bruxelles Lambert (GBL), détenu à moitié par la holding genevoise Pargesa, a annoncé vendredi la signature d'un accord pour l'acquisition du français Webhelp.

GBL investira jusqu'à 800 millions d'euros pour une détention de jusqu'à 61% du capital de la holding, calculé sur la base d'une valeur d'entreprise d'environ 2,4 milliards pour la totalité de Webhelp, a précisé Pargesa dans un communiqué.

Les actionnaires co-fondateurs, Frédéric Jousset et Olivier Duha, ainsi que l'équipe dirigeante de Webhelp "réinvestiront une part significative de leur participation aux côtés de GBL et détiendront indirectement le solde du capital de la holding de reprise", a précisé Pargesa, qui détient 50% du capital et 51,5% des droits de vote de GBL.

MM. Jousset et Duha conserveront leur fonctions de présidents exécutifs. L'opération doit être clôturée au quatrième trimestre.

Webhelp, créé en 2000, se décrit comme un acteur mondial de l'externalisation des processus métiers, spécialiste de l'expérience client, de la gestion des paiements, des ventes et des services marketing. La société, qui compte 50'000 employés dans 35 pays, cible un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros cette année.

al/rp