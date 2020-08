Pargesa : Résultats consolidés 1er semestre 2020 (non audités) 0 06/08/2020 | 15:34 Envoyer par e-mail :

C COMMUNIQUE DE PRESSE Genève, le 30 juillet 2020 Offre publique d'échange d'actions Pargesa L'offre publique d'échange de Parjointco Switzerland SA ("Parjointco") portant sur toutes les actions au porteur de Pargesa en mains du public a abouti. L'exécution de l'offre s'est achevée le 6 juillet 2020. Parjointco détient désormais 97% du capital et 98% des droits de vote de Pargesa. Cette opération, en application des normes comptables IFRS, n'impacte pas le compte de résultat du 1er semestre 2020. Résultats au 30 juin 2020 Principales données financières 1 30 juin 30 juin 31 décembre 2020 2019 2019 CHF millions CHF millions CHF millions Résultat net consolidé (quote-part Groupe) 209 225 391 Actif net réévalué 8'393 10'291 10'946 Capitalisation boursière 6'114 6'374 6'814 Endettement net * 55 114 116 Loan To Value ** 0.9% 1.1% 1.0% L'endettement net de Pargesa est présenté, à des fins de comparabilité, en excluant la créance de paiement différé du prix de vente des actions GBL détenue par une filiale du Groupe, Pargesa Netherlands B.V. sur Parjointco Switzerland SA (société offrante) pour un montant de CHF 2'166 millions dans le cadre de l'offre publique d'échange.

En incluant la quote-part Pargesa de l'endettement net de GBL, l'endettement net de Pargesa atteint CHF 504 millions à fin juin 2020 (quote-part de 34%) contre CHF 532 millions à fin décembre 2019 (quote-part de 50%) - voir tableau au Point 4. Actif net réévalué ).

En incluant la quote-part Pargesa de l'endettement net de GBL, l'endettement net de Pargesa atteint CHF 504 millions à fin juin 2020 (quote-part de 34%) contre CHF 532 millions à fin décembre 2019 (quote-part de 50%) - voir tableau au Point 4. ). Ce ratio se calcule sur la base de (i) l'endettement net direct de Pargesa rapporté à (ii) la valeur du portefeuille de Pargesa selon la définition figurant dans le lexique qui se trouve à la fin de ce communiqué de presse. Commentaires synthétiques sur ces données Le résultat net consolidé de Pargesa (part du Groupe) du 1er semestre 2020 s'établit à CHF 209 millions comparativement à CHF 225 millions au 1er semestre de l'exercice 2019. Le résultat du 1er semestre 2020 est notamment affecté par le recul des dividendes nets des sociétés non consolidées dont certaines ont revu leur politique de dividende à la baisse dans un environnement économique et financier marqué par les incertitudes liées aux conséquences de la pandémie de Covid-19. 1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le lexique qui se trouve à la fin de ce communiqué de presse. 1/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch Le 4 février 2020, GBL a participé à hauteur de EUR 374 millions au placement privé de titres SGS réalisé par la famille von Finck à un prix de CHF 2'425 par action. Consécutivement à cet investissement, la détention par GBL du capital de SGS a augmenté de 16.7% à fin 2019 à 18.9% au 30 juin 2020. L'actif net réévalué de Pargesa a diminué de 23.3% depuis le début de l'année 2020 pour s'établir à CHF 8.4 milliards à fin juin 2020. Cette diminution est due (i) à l'impact de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19 pour un montant de CHF 1.7 milliard et (ii) pour CHF 0.9 milliard aux conséquences de la cession d'actions GBL dans le cadre de l'offre publique d'échange de Parjointco portant sur toutes les actions au porteur de Pargesa en mains du public. L'endettement net de Pargesa diminue de CHF 61 millions sur le semestre et s'établit à CHF 55 millions au 30 juin 2020. En synthèse, le résultat courant économique s'élève à CHF 220.1 millions pour le 1er semestre 2020 contre CHF 245.7 millions pour le 1er semestre 2019. Ce résultat inclut notamment une contribution du portefeuille de participations au résultat courant de CHF 148.6 millions contre CHF 266.8 millions au 30 juin 2019, reflétant: Une diminution de la contribution courante d'Imerys qui passe à CHF 22.2 millions contre CHF 50.0 millions l'année précédente, notamment due au recul des volumes de vente dans le contexte de conditions de marché qui se sont détériorées durant la période de la pandémie liée au Covid-19; ○ La contribution courante de Piolin II/Parques Reunidos d'un montant de CHF -18.0 millions au 1er semestre 2020 comparé à CHF -7.2 millions au 1er semestre 2019; La contribution courante positive de Webhelp d'un montant de CHF 10.9 millions au 1 er semestre 2020 (Webhelp ne contribuait pas encore au 1 er semestre 2019); ○ La diminution des dividendes provenant des participations non consolidées (-32%), soit CHF 138.6 millions au 1er semestre 2020 comparé à CHF 203.2 millions au 1er semestre 2019. Cette évolution résulte principalement de: la baisse/l'absence des dividendes unitaires versés par certaines participations (CHF -43 millions), la baisse des dividendes due à des cessions de participations par GBL en 2019 (CHF -25 millions), un investissement additionnel en SGS réalisé par GBL (CHF +6 millions), des remboursements reçus par les autorités fiscales françaises de retenues à la source sur dividendes plus faibles que l'année précédente (CHF -3 millions), ainsi que de la diminution du taux de change EUR/CHF;

La contribution de l'activité private equity et autres fonds d'investissement en 2020 qui s'élève à CHF -5.1 millions au 30 juin 2020 contre CHF +20.8 millions en 2019;

Les produits financiers nets, qui s'établissent à CHF 87.6 millions au 30 juin 2020 contre des charges financières nettes de CHF -4.8 millions en 2019. La variation positive reflète deux plus-values latentes résultant de la mise à la valeur de marché d'instruments financiers, à savoir (i) des dettes envers les actionnaires minoritaires de Webhelp (CHF 62.8 millions) ainsi que (ii) des instruments dérivés attachés aux obligations échangeables en actions LafargeHolcim (CHF 22.7 millions);

-4.8 millions en 2019. La variation positive reflète deux plus-values latentes résultant de la mise à la valeur de marché d'instruments financiers, à savoir (i) des dettes envers les actionnaires minoritaires de Webhelp (CHF 62.8 millions) ainsi que (ii) des instruments dérivés attachés aux obligations échangeables en actions LafargeHolcim (CHF 22.7 millions); Les frais généraux et impôts qui s'élèvent à CHF 16.1 millions pour le 1 er semestre 2020 sont légèrement en baisse (CHF 0.2 million) par rapport à la même période de l'année précédente (2019: CHF 16.3 millions). Le résultat non courant, qui représente la quote-part de Pargesa du résultat non courant d'Imerys, de Piolin II/Parques Reunidos et de Webhelp, s'établit à CHF -11.0 millions au 30 juin 2020 contre CHF -20.4 millions au 30 juin 2019. Compte tenu de ces éléments, le résultat net (part du Groupe) pour le 1er semestre 2020 s'établit à CHF 209.1 millions contre CHF 225.3 millions pour les six premiers mois de 2019. Au cours du 1er semestre 2020, l'épidémie de Covid-19 s'est propagée à l'échelle planétaire. Les mesures de confinement, adoptées afin d'endiguer la pandémie, ont entraîné une chute des niveaux de production et de demande. Les données économiques suggèrent un choc d'une forte ampleur. Les gouvernements et autorités fiscales se sont engagés dans diverses mesures de liquidités, de reports d'impôts et d'autres mécanismes de 2/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch soutien. Ces fortes interventions politiques - tant monétaires que fiscales - ont permis aux marchés boursiers de continuer à fonctionner. Après avoir atteint un point bas à la fin du mois de mars, les marchés ont comblé une partie de leurs pertes. Cependant, les dommages économiques sont importants. Dans cet environnement de récession économique et de correction de marché, les sociétés en portefeuille sont toutes impactées. Elles bénéficient quand bien même de la résilience propre à leur positionnement de leaders sectoriels, de leur taille critique et de la solidité pré-crise de leur bilan et ont fait preuve d'adaptabilité. Leurs organes de gouvernance respectifs, dans lesquels GBL est représentée et active, ont tous joué leur rôle et se sont concentrés sur trois champs d'action prioritaires: Prise de mesures visant à assurer la santé et la sécurité des salariés;

Maintien de la solidité bilancielle et renforcement du profil de liquidité;

, réalisées par GBL en mars et avril 2019, ont été débouclées à un prix spot moyen de EUR 50.52 et à un prix à terme moyen de EUR 48.37 par action pour un montant global de EUR 771 millions. La plus-value générée par ces ventes s ' élève à EUR 411 millions, mais n'impacte pas le résultat net consolidé 2020 de GBL, conformément à la norme IFRS 9. A la suite du débouclage de cette opération, la détention de GBL dans Total a été réduite à 0.01%. GBL a continué à percevoir les dividendes sur titres cédés jusqu'à la date d'échéance.

, réalisées par GBL en mars et avril 2019, ont été débouclées à un prix spot moyen de EUR 50.52 et à un prix à terme moyen de EUR 48.37 par action pour un montant global de EUR 771 millions. La plus-value générée par ces ventes s élève à EUR 411 millions, mais n'impacte pas le résultat net consolidé 2020 de GBL, conformément à la norme IFRS 9. A la suite du débouclage de cette opération, la détention de GBL dans Total a été réduite à 0.01%. GBL a continué à percevoir les dividendes sur titres cédés jusqu'à la date d'échéance. Le 4 février 2020, GBL a participé à hauteur de EUR 374 millions au placement privé de titres SGS réalisé par la famille von Finck à un prix de CHF 2'425 par action. Consécutivement à cet investissement, la détention par GBL du capital de SGS a augmenté de 16.7% à fin 2019 à 18.9% au 30 juin 2020. La participation était valorisée à EUR 3'112 millions au 30 juin 2020.

réalisé par la famille von Finck à un prix de CHF 2'425 par action. Consécutivement à cet investissement, la détention par GBL du capital de SGS a augmenté de 16.7% à fin 2019 à 18.9% au 30 juin 2020. La participation était valorisée à EUR 3'112 millions au 30 juin 2020.

du 19 septembre 2019 a approuvé une seconde enveloppe de EUR 250 millions allouée à des rachats d'actions propres. Cette autorisation est valable jusqu'en avril 2021. Suite à des acquisitions d'actions propres effectuées au 1 er semestre 2020, GBL détenait 4.6% du capital émis au 30 juin.

Cette opération, en application des normes comptables IFRS, n'impacte pas le compte de résultat. En outre, en raison de la survenance de la transaction en fin de semestre et du caractère saisonnier des résultats financiers du Groupe, cette vente a eu un impact non significatif sur le périmètre de consolidation des résultats de GBL au cours du 1 er semestre 2020.

Cette opération, en application des normes comptables IFRS, n'impacte pas le compte de résultat. En outre, en raison de la survenance de la transaction en fin de semestre et du caractère saisonnier des résultats financiers du Groupe, cette vente a eu un impact non significatif sur le périmètre de consolidation des résultats de GBL au cours du 1 semestre 2020. A la suite de cette cession par Pargesa de ces actions GBL, le pourcentage d'intérêt économique de Pargesa dans GBL s'établit à 35.2% au 30 juin 2020 contre 51.7% au 31 décembre 2019, compte tenu des actions propres détenues par GBL. Le pourcentage en droit de vote détenu par Pargesa dans GBL était de 49.4% au 30 juin 2020 compte tenu des droits de vote double comparé à 51.7% au 31 décembre 2019.

Début juillet 2020, 6.6 millions d'actions supplémentaires ont été cédées à Parjointco, également sans impact sur le compte de résultat. A l'issue de ces cessions, Pargesa détient 31.0% d'intérêt économique en GBL et 44.8% des droits de vote. Pargesa conserve le contrôle de fait sur GBL suite à l'adoption du droit de vote double par les actionnaires de GBL. Au niveau de Sienna Capital: A fin juin 2020, l'actif net réévalué de Sienna Capital s'élevait à EUR 1'913 millions contre EUR 1'785 millions au 31 décembre 2019. Durant le 1er semestre 2020, GBL a investi EUR 215 millions dans les actifs alternatifs de Sienna Capital et à l'issue de ce semestre ses engagements (montant non appelé) s'élevaient à EUR 737 millions (EUR 466 millions au 31 décembre 2019). L'activité de Sienna Capital au cours de la période s'analyse comme suit: Sagard En mars 2020, Sienna Capital s'est engagée à hauteur de EUR 150 millions dans le nouveau fonds géré par Sagard SAS, Sagard 4. Egalement en mars 2020, le fonds Sagard 2 a finalisé la cession de Ceva Santé Animale ("Ceva") dont il était actionnaire 4/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch depuis 2010. Avec EUR 1.2 milliard de chiffre d'affaires en 2019, Ceva est devenu en quelques années l'un des leaders mondiaux de la santé animale, bénéficiant d'une croissance organique soutenue et d'une stratégie ambitieuse de croissance externe. Sienna Capital a réinvesti dans le groupe au travers des fonds Sagard 3 et Sagard 4 qui conservent une participation minoritaire dans le nouveau tour de table de Ceva. 3. Comptes consolidés du 1er semestre 2020 (non audités) Le Conseil d'administration de Pargesa Holding SA, réuni ce jour, a pris connaissance des résultats consolidés non audités du 1er semestre 2020. Les états financiers consolidés IFRS du 1er semestre 2020, établis conformément à la norme comptable IAS 34 - Information financière intermédiaire -, seront inclus dans le rapport semestriel 2020 qui sera disponible sur le site internet de la Société dans le courant du mois d'août. Ils ont fait l'objet d'un examen limité effectué par Deloitte, l'organe de révision de la Société. 3.1. Présentation des résultats du Groupe Pargesa selon les normes comptables IFRS La présentation simplifiée du compte de résultat consolidé selon les normes comptables IFRS est la suivante: 30 juin 2020 30 juin 2019 CHF millions CHF millions Produits d'exploitation 3'101.4 2'974.8 Charges d'exploitation (2'967.8) (2'830.3) Autres produits et charges (7.6) 9.5 Résultat opérationnel 126.0 154.0 Dividendes et intérêts sur investissements à long terme 265.4 395.2 Autres résultats financiers 110.8 (8.5) Impôts (33.8) (58.5) Résultat dans les entreprises associées et coentreprises (28.7) 5.4 Résultat net consolidé (tiers inclus) 439.7 487.6 Revenant aux intérêts minoritaires (230.6) (262.3) Revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe) 209.1 225.3 Résultat net de base par action, part du Groupe (CHF) 2.47 2.66 Nombre moyen d'actions (en milliers) 84'709 84'699 Taux de change moyen EUR/CHF 1.064 1.130 Le résultat opérationnel IFRS diminue de 18.2% et s'établit à CHF 126.0 millions au 1er semestre 2020, contre CHF 154.0 millions au 30 juin 2019. Cette évolution résulte notamment de la baisse du résultat opérationnel d'Imerys (CHF -60 millions) ainsi que celui de l'activité de private equity (CHF -20 millions). La diminution a cependant été partiellement compensée par l'intégration du résultat opérationnel du semestre de Webhelp (CHF 50 millions), à la suite de l'acquisition de ce groupe par GBL en fin d'année 2019. Le poste dividendes et intérêts sur investissements à long terme recule de 32.8% et s'établit à CHF 265.4 millions au 1er semestre 2020 contre CHF 395.2 millions au 1er semestre 2019. La diminution observée résulte notamment (i) de l'absence de paiement de dividendes par certaines participations de GBL du fait de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 ainsi que (ii) de la cession d'actions de LafargeHolcim et Total par GBL en 2019. La forte progression des autres résultats financiers résulte principalement, en 2020, de la variation positive de la mise la valeur de marché des dettes envers les actionnaires minoritaires de Webhelp émises au 4 e trimestre 2019 (soit CHF 120 millions) ainsi que de la valorisation des instruments dérivés attachés aux obligations échangeables en actions LafargeHolcim émises par GBL en septembre 2019 (soit CHF 44 millions). Ces derniers s'établissent au 30 juin 2020 à CHF 110.8 millions. La variation négative du poste résultat dans les entreprises associées et coentreprises représente principalement la contribution négative de Piolin II/Parques Reunidos du 1er janvier au 30 juin 2020 pour CHF 36.2 millions. Au 30 juin 2019, Parques Reunidos n'ayant pas communiqué ses résultats pour le 2e trimestre 2019 avant la date de 5/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch publication des résultats du Groupe; seule la quote-part du résultat du 1er trimestre 2019 de cette participation avait été comptabilisée. La présentation du résultat économique ci-après permet d'apprécier différemment la composition des résultats du Groupe. 3.2. Présentation économique des résultats de Pargesa Le résultat économique au 30 juin 2020 s'analyse comme suit: 30 juin 2020 30 juin 2019 CHF millions CHF millions 1) Contribution du portefeuille au résultat courant Participations consolidées - Intégration globale ou mise en équivalence Imerys * 22.2 50.0 Piolin II/Parques Reunidos * (18.0) (7.2) Webhelp * 10.9 - 15.1 42.8 Participations non consolidées - Dividendes nets SGS 59.6 50.4 LafargeHolcim 49.3 64.4 Pernod Ricard 13.1 13.7 GEA 3.6 7.6 Total 0.2 10.4 adidas - 24.9 Umicore - 10.3 Ontex - 3.9 Autres dividendes 0.6 2.6 - Autres ** 12.2 15.0 138.6 203.2 Contribution de l'activité private equity et autres fonds d'investissement (5.1) 20.8 Contribution du portefeuille au résultat courant 148.6 266.8 soit par action (CHF) 1.75 3.15 2) Contribution des holdings au résultat courant Produits (charges) financiers nets 87.6 (4.8) Frais généraux et impôts (16.1) (16.3) 71.5 (21.1) Résultat courant 220.1 245.7 soit par action (CHF) 2.60 2.90 Résultat non courant Résultat non courant des participations consolidées *** (11.0) (20.4) Résultat net (part du Groupe) 209.1 225.3 soit par action (CHF) 2.47 2.66 Nombre moyen d'actions (en milliers) 84'709 84'699 Taux de change moyen EUR/CHF 1.064 1.130 Quote-part de Pargesa du résultat courant net.

de Pargesa du résultat courant net. Voir commentaire page 8.

Quote-part de Pargesa du résultat non courant net des participations consolidées. 6/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch Les résultats proviennent pour l'essentiel du groupe GBL, dont les résultats sont exprimés en Euros. Ces résultats subissent l'impact des variations de change entre l'euro et le franc suisse. Ainsi, le taux de change moyen EUR/CHF a été de 1.064 pour le 1er semestre 2020, contre 1.130 pour la période équivalente en 2019, soit une variation de -5.8%. Par ailleurs, à la suite d'acquisitions d'actions propres par GBL intervenues en 2020 et en 2019 (voir notamment Point 2. Faits marquants depuis le début de l'année 2020 du présent communiqué de presse), le taux de consolidation de Pargesa dans le résultat de GBL (hors intérêts minoritaires) s'établit à 52.4% au 1er semestre 2020, contre 51.5% à la même période en 2019. La cession des actions GBL intervenant en toute fin de semestre, déploiera ses effets dans le compte de résultat lors du deuxième semestre de l'exercice. Résultat courant Le résultat courant du 1er semestre 2020 s'élève à CHF 220.1 millions à comparer à CHF 245.7 millions pour les six premiers mois de 2019. La baisse de CHF -25.6 millions résulte de (i) de la diminution des dividendes (CHF -64.6 millions) et (ii) du recul de la contribution des participations consolidées (CHF -27.7 millions) et de l'activité du private equity (CHF -25.9 millions). Ces diminutions sont partiellement compensées par l'augmentation des produits financiers nets de CHF +92.4 millions. Contribution du portefeuille des sociétés opérationnelles au résultat courant Participations consolidées (intégration globale ou mise en équivalence)

Le résultat courant net (part du groupe) publié par Imerys (participation consolidée par intégration globale) diminue de EUR 159 millions au 1 er semestre 2019 à EUR 73 millions au 1 er semestre 2020. Compte tenu de la baisse du taux de change moyen EUR/CHF, la quote-part de Pargesa dans le résultat courant net d'Imerys, exprimée en francs suisses, s'élève ainsi à CHF 22.2 millions au 30 juin 2020 contre CHF 50.0 millions au 30 juin 2019. Cette moindre performance est liée à une baisse du volume des ventes, la pandémie de Covid-19 ayant affecté les marchés industriels mondiaux. L'impact de cette baisse a été partiellement compensé par l'effet positif des prix et par des mesures de réduction des coûts. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020, Piolin II/Parques Reunidos ("Parques") a contribué au résultat courant pour un montant de CHF -18.0 millions en quote-part Pargesa contre CHF -7.2 millions au 1er semestre 2019 (la contribution de Parques du 1er semestre 2019 ne représentait que la quote-part du Groupe dans le résultat de Parques des trois premiers mois de l'année 2019, les résultats du semestre de la société n'étant disponibles qu'après ceux du Groupe). Au 1er semestre 2020, Webhelp a contribué au résultat courant pour un montant de CHF 10.9 millions en quote-part Pargesa (au 1er semestre 2019, Webhelp ne contribuait pas encore au résultat). Participations non consolidées (dividendes nets) Les contributions de SGS, LafargeHolcim, Pernod Ricard, GEA, Total, adidas, Umicore et Ontex, représentent les quotes-partsde Pargesa dans les dividendes nets comptabilisés par GBL. La contribution des participations non consolidées s'établit à CHF 138.6 millions au 30 juin 2020, contre CHF 203.2 millions pour la même période l'année passée. La contribution de SGS s'est élevée à CHF 59.6 millions en 2020 contre CHF 50.4 millions en 2019. La variation de la contribution d'une année sur l'autre résulte de l'impact sur le dividende de l'acquisition d'actions SGS en février 2020 ainsi que de l'augmentation du dividende unitaire versé par SGS à GBL (CHF 80 contre CHF 78 en 2019, en progression de 2.6%). La contribution de LafargeHolcim s'établit à CHF 49.3 millions en 2020 contre CHF 64.4 millions en 2019. Le dividende unitaire déclaré par la société en 2020 (CHF 2.00) se situe à un niveau identique à celui de l'année précédente. La variation de la contribution reflète la cession de 1.7% du capital de LafargeHolcim au 4e trimestre 2019. 7/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch La contribution de Pernod Ricard en 2020 s'établit à CHF 13.1 millions contre CHF 13.7 millions en 2019. La variation de la contribution traduit l'effet de la baisse du taux de change EUR/CHF. La contribution de GEA en 2020 s'élève à CHF 3.6 millions, contre CHF 7.6 millions en 2019. Le dividende unitaire versé par la société en 2020 (EUR 0.42 par action) est en diminution par rapport à celui de l'année précédente, qui se montait à EUR 0.85 par action, et s'explique par la décision de GEA d'abaisser son dividende dans le contexte de l'environnement économique actuel lié au Covid-19. La contribution de Total au 1er semestre 2020, soit CHF 0.2 million, traduit l'impact des ventes à terme des actions de cette société réalisées par GBL en 2019 et échéant en janvier 2020. adidas n'a pas contribué au résultat du 1er semestre 2020 contre CHF 24.9 millions en 2019. Cette absence de contribution résulte de la décision de ne pas payer de dividende au 1er semestre 2020 dans le cadre du Covid-19. Du fait de l'environnement économique du 1er semestre 2020, Umicore et Ontex n'ont également pas contribué au résultat pour ce semestre contre respectivement CHF 10.3 millions pour Umicore et CHF 3.9 millions pour Ontex au 1er semestre 2019. La ligne "Autres" comprend des remboursements au 1er semestre 2020 pour CHF 12.2 millions (quote-part Pargesa) par les autorités fiscales françaises au titre de retenues à la source qui avaient été pratiquées sur des dividendes ENGIE et Total perçus entre 2016 et 2018. Au 1er semestre 2019, les remboursements notifiés par les autorités fiscales françaises de retenues à la source étaient de CHF 15.0 millions (quote-part Pargesa), ces dernières ayant été pratiquées sur des dividendes ENGIE perçus entre 2013 et 2015. Contribution de l'activité private equity et autres fonds d'investissement La contribution de l'activité private equity et autres fonds d'investissement regroupe les contributions des fonds détenus pour l'essentiel par GBL par l'intermédiaire de sa filiale Sienna Capital, ainsi que les frais généraux et de gestion correspondants. Pour le 1er semestre 2020, la contribution nette de cette activité s'est élevée à CHF -5.1millions contre CHF +20.8 millions en 2019, soit une variation négative de CHF 25.9 millions. La contribution de ce pôle pour le 1er semestre 2020 inclut notamment la contribution des fonds consolidés, soit CHF -16.5 millions (CHF -2.1 millions au 1er semestre 2019) ainsi que la variation de juste valeur au cours de la période des fonds qui ne sont pas consolidés pour CHF +12.5 millions (CHF +22.7 millions au 1er semestre 2019). Contribution du secteur holdings au résultat courant

Le poste produits (charges) financiers nets , qui comprend les produits et charges d'intérêts ainsi que les autres produits et charges financiers, s'est élevé à CHF +87.6 millions au 1 er semestre 2020 contre CHF -4.8 millions au 1 er semestre 2019 et inclut notamment:

Les produits et charges d'intérêts enregistrés au niveau de Pargesa ainsi que la quote-part de ceux enregistrés par GBL qui représentent CHF -6.7 millions au 1 er semestre 2020, contre CHF -0.7 million au 1 er semestre 2019;

Les résultats (latents ou réalisés) enregistrés par GBL sur les activités de trading (incluant les dividendes perçus) et sur les instruments financiers utilisés dans le cadre de la gestion du portefeuille de CHF +8.9 millions au 1 er semestre 2020 en quote-part Pargesa (2019: CHF -4.6 millions);

L'impact de la mise à la valeur de marché des instruments dérivés attachés aux obligations échangeables en actions LafargeHolcim émises par GBL en septembre 2019 qui s'élève à CHF +22.7 millions en quote-part Pargesa au 1 er semestre 2020;

quote-part Pargesa au 1 semestre 2020; L'impact de la mise à la valeur de marché des dettes envers les actionnaires minoritaires de Webhelp émises par GBL au 4 e trimestre 2019 qui s'élève à CHF +62.8 millions en quote-part Pargesa au 1 er semestre 2020. Résultat non courant Le résultat non courant des participations dans des sociétés opérationnelles consolidées s'établit à un montant négatif de CHF -11.0millions au 1er semestre 2020 (2019: CHF -20.4millions). Il comprend la quote-partde Pargesa du résultat non courant d'Imerys, Piolin II/Parques Reunidos et Webhelp. 8/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch Résultat net Après prise en compte de ces divers éléments, le résultat net économique (part du Groupe) du 1er semestre 2020 s'établit à CHF 209.1 millions contre CHF 225.3 millions au 30 juin 2019. Le résultat net d'Imerys inclus dans ce résultat (part du Groupe) ressort à CHF 17.3 millions (contre CHF 30.2 millions au 1er semestre 2019). Le détail des résultats d'Imerys peut être consulté sur son site internet www.imerys.com. Il est précisé qu'en application d'IFRS 9, la plus-value réalisée par GBL en 2020 sur la vente à terme de 0.6% du capital de Total, qui s'élève à CHF 313 millions en quote-part Pargesa (incluant un résultat de change sur la cession pour Pargesa) a été inscrite directement dans les fonds propres, sans transiter par le compte de résultat. En juin 2020, dans le cadre de l'offre publique d'échange de Parjointco portant sur toutes les actions au porteur de Pargesa en mains du public, Pargesa a cédé à Parjointco, au cours de bourse, 26.5 millions d'actions GBL. Cette opération, en application des normes comptables IFRS, n'impacte pas le compte de résultat, mais est reconnue directement en fonds propres. 9/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch 4. Actif net réévalué 3 Le tableau ci-après donne le détail de l'actif net réévalué (vu de façon transitive) de Pargesa au 30 juin 2020. Le calcul de l'actif net réévalué est effectué en reprenant d'une part les actifs et passifs de Pargesa à l'exclusion de la participation dans GBL et, d'autre part, la quote-part de Pargesa dans la valeur du portefeuille, de la trésorerie nette ou de l'endettement net et des autres actifs et passifs de GBL. L'actif net réévalué est calculé sur la base des cours de bourse et des taux de change de clôture pour les participations cotées et de la juste valeur et des taux de change de clôture pour les fonds (private equity et autres fonds d'investissement) de Sienna Capital et les autres participations non cotées (Webhelp et Piolin II/Parques Reunidos). Au 30 juin 2020, l'actif net réévalué de Pargesa ressortait à CHF 99.0 par action (CHF 129.2 fin 2019), en baisse de 23.4%. Il ressortait à CHF 98.9 par action au 24 juillet 2020. En excluant l'impact des cessions d'actions GBL par Pargesa dans le cadre de l'offre publique d'échange, l'actif net réévalué aurait été de CHF 109.6 par action au 30 juin 2020. Le cours de bourse de l'action Pargesa s'établissait à CHF 72.1 au 30 juin 2020, soit -10.4% par rapport à fin 2019 (CHF 80.5). En date du 24 juillet 2020, le cours de bourse était de CHF 74.2, en baisse de 7.8% par rapport à fin 2019. L'actif net réévalué de Pargesa au 30 juin 2020 s'analyse comme suit: 30 juin 31 décembre 2020 2019 % de % d'intérêt Cours de Valeur Poids Valeur détention transitif 3 bourse transitive 3 en % transitive totale 3 en devises du total CHF millions CHF millions Participations cotées: adidas 6.8% 2.3% EUR 233.6 1'146 14% 2'144 SGS 18.9% 6.4% CHF 2'315 1'114 13% 1'679 Pernod Ricard 7.5% 2.5% EUR 140.1 997 12% 1'721 Umicore 18.0% 6.0% EUR 41.9 666 8% 1'043 LafargeHolcim 7.6% 2.6% CHF 41.5 651 8% 1'253 Imerys 54.6% 18.3% EUR 30.3 504 6% 878 GEA 8.5% 2.9% EUR 28.2 155 2% 246 Ontex 20.0% 6.7% EUR 13.0 77 1% 167 Total 0.0% 0.0% EUR 34.0 3 0% 433 Autres 151 1% 63 Autres investissements: Sienna Capital 685 8% 969 Webhelp 63.7% 21.4% 310 4% 470 Parques Reunidos 23.0% 7.7% 66 1% 128 Autres Pargesa 6 0% 18 Total du portefeuille 6'531 78% 11'212 Autocontrôle GBL 200 2% 266 Trésorerie (dette) nette a. 1'662 20% (532) Actif net réévalué 8'393 100% 10'946 Actif net réévalué par action CHF 99.0 129.2 Cours de bourse Pargesa CHF 72.1 80.5 Taux de change EUR/CHF 1.065 1.085 Ce poste inclut également la quote-part de Pargesa dans la valeur boursière du portefeuille de trading de GBL ainsi que la créance de paiement différé du prix de vente des actions GBL par Pargesa pour un montant de CHF 2'166 millions dans le cadre de l'offre publique d'échange. 3 Selon la définition dans le lexique. 10/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch 5. Fusion de Pargesa avec Parjointco suite à l'aboutissement de l'offre publique d'échange de Parjointco L'offre publique d'échange de Parjointco portant sur toutes les actions au porteur de Pargesa en mains du public a abouti. L'exécution de l'offre s'est achevée le 6 juillet 2020. Parjointco détient désormais 97% du capital et 98% des droits de vote de Pargesa. Suite à l'aboutissement de l'offre de Parjointco, le Conseil d'administration de Pargesa a décidé, le 30 juillet 2020, d'approuver la fusion entre Pargesa et Parjointco. Dans le cadre de la fusion, il est prévu de remettre aux actionnaires un dédommagement d'une valeur essentiellement équivalente au rapport d'échange offert par Parjointco durant l'offre d'échange, selon des modalités décrites dans le contrat de fusion signé entre les parties. La fusion sera soumise au vote des actionnaires de Pargesa lors d'une Assemblée générale extraordinaire qui sera convoquée pour le 4 septembre 2020. 6. Assemblée générale extraordinaire du 4 septembre 2020 Une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée pour le vendredi 4 septembre 2020 à 15h00 avec comme unique point à l'ordre du jour l'approbation de la fusion entre Pargesa et Parjointco. La convocation sera publiée le lundi 3 août 2020 et sera également disponible à partir de cette date sur le site de la Société sous la rubrique "Actionnaires / Assemblées générales". 7. Obligation de Pargesa Holding SA 2015 - 2024 La fusion prévue entre Pargesa et Parjointco n'entrainera pas le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire émis en 2015 par Pargesa et arrivant à échéance en 2024. Le principal agent payeur de l'emprunt, UBS AG, a en effet décidé de renoncer à cette exigence en l'espèce. A propos de Pargesa Pargesa Holding SA ("Pargesa") est la société faîtière du Groupe Pargesa. Bénéficiant du soutien et de la stabilité apportés par le partenariat, formé en 1990, entre ses deux actionnaires de contrôle (le groupe Power Corporation au Canada et le groupe Frère en Belgique), le Groupe Pargesa a pour objectif de créer de la valeur sur le long terme pour l'ensemble de ses actionnaires en développant un portefeuille de participations composé de sociétés leaders sur leurs marchés et intervenant dans différents secteurs de l'industrie et des services, auprès desquelles le Groupe Pargesa joue un rôle d'actionnaire professionnel. A l'heure actuelle, le portefeuille du Groupe Pargesa est détenu à travers Groupe Bruxelles Lambert ("GBL"). Pargesa est cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange (Ticker: PARG SW; ISIN: CH0021783391). Le site internet de Pargesa est accessible à l'adresse https://www.pargesa.ch/. 11/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch Lexique Afin de compléter l'information financière obligatoire issue des normes IFRS, Pargesa utilise des données financières nommées Indicateurs Alternatifs de Performance ("IAP"), qui sont définis dans le lexique ci-dessous. La définition des IAP doit permettre aux lecteurs des états financiers d'en comprendre la composition et de faire le lien avec les états financiers IFRS. IndicateurDéfinition Alternatif de Performance L'évolution de l'actif net réévalué de Pargesa constitue, au même titre que l'évolution de son cours de bourse et de son résultat, un critère important d'appréciation de la performance du Groupe. L'actif net réévalué est une référence conventionnelle obtenue en ajoutant à la valeur de marché du portefeuille de participations, la trésorerie brute, déduction faite de l'endettement brut. Le calcul de l'actif net réévalué est effectué en reprenant, d'une part, les actifs et passifs de Pargesa à l'exclusion de la participation dans GBL, et, d'autre part, la quote-part de Pargesa dans la valeur du portefeuille, de la trésorerie nette ou de l'endettement net et des autres actifs et passifs de GBL. L'actif net réévalué est calculé sur la base des cours de bourse et des taux de change courants pour les participations cotées, et de la juste valeur et des taux de change courants pour les participations non cotées ainsi que les fonds de private equity et autres fonds d'investissement (Sienna Capital). Les principes de valorisation retenus pour le portefeuille sont les suivants: Actif net réévalué • les participations cotées et les actions détenues en autocontrôle sont évaluées au cours de clôture. Néanmoins, la valeur des actions affectées à la couverture d'engagements éventuels pris par le Groupe est plafonnée au prix de conversion/d'exercice; • les participations non cotées sont valorisées à leur juste valeur (Webhelp et Piolin II/Parques Reunidos); • en ce qui concerne le portefeuille de Sienna Capital, détenu par GBL, sa valeur correspond à la somme de ses différentes participations, valorisées à leurs valeurs de marché, telles que fournies par les gestionnaires de fonds, à laquelle est ajoutée la trésorerie nette de Sienna Capital ou, le cas échéant, de laquelle est déduit l'endettement net externe de Sienna Capital. D'autre part, l'actif net réévalué vu de façon transitive ou la valeur transitive représente la valeur des participations, des actions propres et de la trésorerie/dette nette détenues par Pargesa compte tenu du pourcentage de détention directe de Pargesa dans GBL. Il se calcule en multipliant la valeur totale de chaque composant de l'actif net réévalué, décrit ci-dessus, par le pourcentage de détention directe de Pargesa dans GBL (34% au 30 juin 2020). Enfin, l'actif net réévalué par action est rapporté à une action au porteur de CHF 20 nominal, les actions nominatives de CHF 2 nominal étant retenues pour un dixième de leur nombre. Ce ratio se calcule sur la base de (i) l'endettement net (trésorerie moins dettes brutes) direct de Pargesa rapporté à (ii) la valeur du portefeuille de Pargesa. Le ratio exclut la créance de paiement différé du prix de vente des actions GBL acquis dans le cadre de l'offre publique Loan to valued'échange d'actions au porteur Pargesa Holding SA présentée par Parjointco Switzerland SA. Les méthodes de valorisation du portefeuille et des actions propres sont identiques à celles utilisées dans l'actif net réévalué. 12/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch Indicateur Définition Alternatif de Performance Dans sa communication financière, Pargesa utilise différents pourcentages qui ont trait à la détention du capital et aux droits de vote y afférents: Pourcentage de • pourcentage de détention directe: il s'agit du pourcentage du capital que Pargesa détient directement dans l'investissement calculé sur la base du nombre d'actions détention directe émises à la fin de la période sous revue; Pourcentage de • pourcentage de détention totale: il représente le pourcentage de capital détenu par Pargesa, soit directement, soit à travers de sa participation dans GBL, dans les autres détention totale participations, consolidées ou non; Pourcentage d'intérêt • pourcentage d'intérêt économique: il représente la fraction des droits aux bénéfices (ou quotes-parts de pertes), se matérialisant en général par la répartition du dividende, et économique le cas échéant, des bonis (mali) de liquidation de l'entreprise. Il reflète le droit "financier" ou "pécuniaire" du Groupe dans ses filiales et participations; Pourcentage total en • pourcentage total en droits de vote: il s'agit du pourcentage détenu directement et droits de vote indirectement à travers les sociétés intermédiaires consolidées. Il est calculé sur la base des droits de vote existants à la fin de la période sous revue; Pourcentage d'intérêt • pourcentage d'intérêt transitif: il représente le pourcentage de détention des participations compte tenu du pourcentage de détention directe de Pargesa dans GBL. transitif Il se calcule en multipliant le pourcentage de détention totale des participations par le pourcentage de détention directe de Pargesa dans GBL (34% au 30 juin 2020). En complément de ses comptes établis selon les normes IFRS, Pargesa publie une présentation économique afin de fournir une information continue sur le long terme sur la contribution de chacune des participations d'une part, des activités holding d'autre part, aux résultats (part du Groupe). La présentation économique a pour objet de montrer de façon analytique l'origine de la formation du résultat consolidé (part du Groupe) de Pargesa. Cette présentation fait ressortir d'une part la contribution des différents actifs du portefeuille (en quote-part de Pargesa), et d'autre part les résultats provenant des activités déployées au niveau des sociétés holding (Pargesa et quote-part des activités holding de GBL). Cette analyse distingue par ailleurs les éléments courants et non courants du résultat. La somme du résultat courant économique et du résultat non courant correspond au résultat net, part du Groupe, tel qu'il ressort des comptes consolidés. le résultat courant économique fait apparaître:

la contribution des participations du portefeuille, constituée de la quote-part de Pargesa dans le résultat courant (au sens décrit ci-dessus) pour les participations du Groupe consolidées (Imerys, Webhelp depuis 2019) ou mises en équivalence

Résultat économique (Piolin II/Parques Reunidos), et dans les dividendes versés pour les participations non consolidées; - la contribution nette du pôle private equity et autres fonds d'investissement (regroupés, chez GBL, au sein de Sienna Capital); - l'impact des produits (ou charges) financiers nets et des frais généraux et impôts des sociétés holding; - les résultats de trading chez GBL et des résultats de cessions ou dépréciations enregistrés par les fonds de private equity et autres fonds d'investissement, qui sont classés en résultat courant compte tenu de la nature même du modèle d'affaire de cette catégorie d'actifs. • le résultat non courant économique met en évidence: - d'une part la quote-part de Pargesa dans le résultat non courant des sociétés du portefeuille consolidées (Imerys, Webhelp depuis 2019) ou mises en équivalence (Piolin II/Parques Reunidos); - d'autre part le résultat non courant généré au niveau des sociétés holding (Pargesa et quote-part du résultat non courant de GBL). 13/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch Indicateur Définition Alternatif de Performance Il comprend la maison-mère Pargesa et ses filiales, y compris GBL, dont le but principal est Secteur holdings la gestion de participations ainsi que les sociétés opérationnelles non consolidées ou associées. Sociétés Les sociétés opérationnelles sont les sociétés contrôlées ou mises en équivalence par le Groupe et ayant une activité commerciale. Sont exclues les sociétés holding du Groupe lui opérationnelles permettant de détenir directement ou indirectement les investissements. La trésorerie nette ou, le cas échéant, l'endettement net se compose de la trésorerie brute et de l'endettement brut. L'endettement brut comprend l'ensemble des dettes financières du Secteur holdings (emprunts obligataires et dettes bancaires) à leur valeur nominale de remboursement, ainsi Trésorerie nette ou que les emprunts convertibles émis par GBL. dette nette / La trésorerie brute comprend la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Secteur holdings. endettement net Elle est évaluée à la valeur comptable. Les indicateurs de trésorerie et d'endettement sont présentés au niveau du Secteur holdings pour refléter la structure financière propre du Groupe Pargesa et les moyens financiers disponibles pour mettre en œuvre sa stratégie. 14/14 Pargesa Holding SA 11, Grand-Rue Tél : +41 22 817 77 77 info@pargesa.ch CH-1204 Genève Fax: +41 22 817 77 70 www.pargesa.ch La Sté Pargesa Holding SA a publié ce contenu, le 30 juillet 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

