Pargesa a encaissé un repli de son bénéfice net au 1er semestre

Genève (awp) - La société de participations Pargesa affiche, au 1er semestre 2020, un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 209 millions, contre 225 millions de francs suisses un an plus tôt à pareille époque. L'endettement net a été réduit de plus de moitié sur un an, à 55 millions de francs suisses, a précisé l'entreprise genevoise jeudi soir.

Pargesa est en phase de transition après qu'en mars dernier, les familles actionnaires Frère et Desmarais ont proposé une offre d'échange, la société est, depuis fin juin, propriété de Parjointco, société commune des deux familles.

Parjointco N.V., maison-mère et Parjointco Switzerland détiennent ensemble 97% du capital-actions et 98% des droits de vote de Pargesa, dont les actions seront retirées de la cotation à la Bourse suisse.

cf/rp