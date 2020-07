Primonial REIM nomme un Responsable Développement Retail

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Primonial REIM annonce la nomination de Alphonse de Givry en qualité de Responsable Développement Retail. Il est rattaché à Philippe Chambery, Directeur Développement Retail. Cette nomination illustre la volonté de la société de gestion de portefeuille spécialisé dans l'immobilier de renforcer son pôle dédié à ses partenaires distributeurs afin de les accompagner au plus près de leurs besoins.Au sein du pôle " Distributeurs ", Alphonse de Givry sera en charge, de maintenir le leadership de Primonial REIM sur le marché de l'épargne immobilière, de renforcer les partenariats existants avec ses partenaires distributeurs et d'en initier de nouveaux.Diplômée de l'IPAC à Annemasse spécialité Action Commerciale, il travaillait auparavant chez Paref Gestion depuis 2018 en tant que Sales & Partnership Manager où il anime et fidélise les partenariats existants ainsi que les réseaux bancaires tout en recherchant de nouveaux réseaux de distribution.