Parmalat : Lactalis détient 95,8% de Parmalat, qui sera retiré de la cote

Données financières (€) CA 2018 - EBIT 2018 - Résultat net 2018 - Dette 2018 - Rendement 2018 0,71% PER 2018 38,42 PER 2019 29,22 Capi. / CA 2018 0 Capi. / CA 2019 0 Capitalisation 5 204 M Graphique PARMALAT SPA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PARMALAT SPA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 2 Objectif de cours Moyen - Ecart / Objectif Moyen -100% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Jean-Marc Bernier Chief Executive Officer, Director & GM Gabriella Chersicla Chairman Pierluigi Bonavita CFO, Head-Administration, Finance & Control Umberto Mosetti Independent Director Patrice Gassenbach Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PARMALAT SPA -9.52% 5 890 NESTLÉ 1.60% 260 992 MONDELEZ INTERNATIONAL 5.09% 65 394 THE KRAFT HEINZ COMPANY -34.26% 62 338 DANONE -5.56% 51 225 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 14.82% 25 801