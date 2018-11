Parrot : Invest Securities passe à 'vente'

26/11/2018 | 10:46

Invest Securities abaisse sa recommandation de 'neutre' à 'vente' sur Parrot et son objectif de cours de 7,1 à 1,4 euro, après la publication de chiffres du troisième trimestre qualifiés par le bureau d'études de 'catastrophiques'.



Ce dernier rappelle notamment que le marché des drones grand public s'est violement retourné de manière inattendue, que la marge brute pâtit de la politique tarifaire et que l'EBITA affiche une perte de -21 millions d'euros.



'Cette publication nous incite à revoir de manière très significative nos prévisions 2018-2020 et nous interroge quant à la pérennité du groupe malgré un cash qui atteint 170 millions d'euros à fin septembre', s'inquiète l'analyste.



