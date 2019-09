Communiqué de presse

Lundi 2 septembre 2019

ANAFI FPV :

Immersion totale dans le cockpit du drone révolutionnaire de Parrot

Une immersion totale à travers les lunettes « Cockpitglasses 3» grâce à la vidéo en direct de la caméra 180° d'ANAFI ;

Un mode unique FPV pour les photographes aériens pour un niveau de contrôle sans précédent ;

Un nouveau mode de vol et deux presets inédits qui permettent des effets visuels à couper le souffle, une liberté de création et un plaisir infini.

Paris, le 2 septembre 2019 – Prêt pour atteindre de nouveaux sommets ? Préparez-vous au décollage : en réalisant des vidéos immersives depuis sa caméra inclinable à 180 degrés en direct des lunettes Cockpitglasses incluses, ANAFI vous transporte dans le cockpit de son agile, rapide et ultraportable drone : l’ANAFI FPV.

ANAFI FPV est le drone quadricoptère qui ravira tous les pilotes grâce à ses nombreuses fonctionnalités :

Des expériences immersives captivantes et sensationnelles ;

Des commandes manuelles approfondies pour le pilotage et la capture d’image ;

Des vidéos 4K HDR et des images de 21 mégapixels ;

Des modes de vols et des préréglages faciles à utiliser ;

Une batterie intelligente avec une autonomie de vol de 26 min ;

Un système de charge nomade USB-C ;

Un drone facile à transporter.

Innovation + Immersion : une nouvelle vision du monde

Pour vivre l’expérience immersive ultime, il suffit d’appairer le drone ANAFI FPV à un smartphone via l’application FreeFlight 6.6 et de le placer dans les «Cockpitglasses 3» pour pouvoir commencer à voler ! La caméra unique d’ANAFI FPV, grâce à son inclinaison à 180 degrés (avec 3 axes de stabilisation et un zoom X3) offre une vue époustouflante avec une résistance au vent jusqu’à 55 km /h.

L’expérience utilisateur exceptionnelle d’ANAFI FPV repose sur l’association d’un hardware à la pointe de la technologie et d’un software intuitif. La nouvelle interface immersive FPV de FreeFlight 6.6 et son affichage Heads-Up (HUD) vous transportera au dessus des paysages survolés comme si vous y étiez !

Vous pourrez également voler l’esprit tranquille grâce aux alertes de sécurité ainsi que les limites de zones qui s’affichent directement dans votre champ de vision.

Le HUD du FPV affiche des informations contextuelles, comme la vitesse de vol, la direction, l’altitude et la position du drone. Grâce au bouton situé en haut des lunettes « Cockpitglasses 3 », il est possible d’accéder à une interface de paramétrage simplifiée pour profiter d’une immersion totale grâce à une vue HUD plus minimaliste. Il est également possible de voir son ANAFI en vol, sans même avoir besoin de retirer le casque avec la fonction See-Trought qui permet de visionner la vidéo prise par la caméra de son smartphone. Une superposition sur l’écran indique alors la position exacte du drone (si l’ANAFI est hors écran, une icône pointe vers son emplacement).

Une expérience inédite in-camera : la nouvelle révolution pour les photographes aériens

ANAFI FPV va au-delà du divertissement. L’expérience s’impose comme un nouveau standard pour les photographes et vidéographes aériens. Tous les paramètres manuels de la caméra ANAFI sont disponibles en mode FPV, mais uniquement si l’utilisateur souhaite les voir s’afficher.

Les photographes peuvent profiter d’une immersion totale sur l’écran à l’abri de la lumière du jour, et explorer de nouvelles techniques de composition en accédant rapidement à des contrôles d’images plus avancés pour affiner photos et vidéos.

Des réglages manuels comme la vitesse d’obturation, ISO, la balance des blancs ou encore la compensation d’exposition (ainsi que des fonctionnalités avancées telles qu'un histogramme d'images et les zébras) sont personnalisables et facilement accessibles en ouvrant les paramètres via le bouton sur les lunettes « Cockpitglasses 3 ».

Il est également possible d’accéder plus rapidement à ces réglages grâce au Skycontroller 3, qui permet désormais au pilote de contrôler l’exposition de l’image à l’aide de l’un des joysticks du drone.

Capturer facilement des vidéos à couper le souffle

Deux presets de vols inédits viennent rejoindre ceux déjà existant chez ANAFI, et sont spécialement pensés pour aider les pilotes, peu importe leur niveau, à capturer d’incroyables vidéos. Disponibles sur FreeFlight 6.6, ils permettent aux utilisateurs d’ANAFI FPV de développer leur créativité en un simple clic.

Mode « Cinematic » : Grâce à lui, il est possible de capturer des images fluides et spectaculaires, qui donneront l’impression de piloter un planeur. L’axe horizontal de la caméra 4K HDR est verrouillé sur l’inclinaison du drone et la séquence mettra en valeur chaque virage du vol.

: Grâce à lui, il est possible de capturer des images fluides et spectaculaires, qui donneront l’impression de piloter un planeur. L’axe horizontal de la caméra 4K HDR est verrouillé sur l’inclinaison du drone et la séquence mettra en valeur chaque virage du vol. Mode « Racing » : Alors que le mode « Cinematic » a été pensé pour garantir la stabilité et des mouvements fluides, le mode « Racing » fait monter le niveau d’adrénaline ! L’axe horizontal est également verrouillé sur l’inclinaison du drone, mais ce réglage est destiné à la vitesse : les vidéos sont plus agressives, et ANAFI FPV filera dans les airs à vive allure !

En même temps que le lancement d’ANAFI FPV, FreeFlight 6.6 inaugure un nouveau style de vol révolutionnaire : le mode Arcade. Avec ce dernier, il n’a jamais été aussi facile de piloter un drone.

Le joystick gauche du Skycontroller 3 contrôle la caméra, pour permettre de voir dans n'importe quelle direction, tandis que le joystick droit contrôle le mouvement du drone. En maintenant la manette droite vers l'avant, le drone avancera dans la direction de visée de la caméra !

Les nouveaux presets et le nouveau mode de vol Arcade peuvent également être utilisés ensemble, pour des résultats exceptionnels ! Par exemple, l’association Cinematic et Arcade permet de simuler une « vue en vol d’oiseau », qui monte et descend dans les airs grâce à des mouvements fluides, tels des battements d’ailes. Le meilleur manuel sera donc votre imagination ! De nombreux tutoriels sont néanmoins disponibles sur FreeFlight 6.6 afin d’aider les pilotes novices à devenir de véritables experts.

ANAFI FPV, le parfait compagnon de voyage

Un tout nouveau sac à dos ANAFI, inclut dans le pack ANAFI FPV, sert de véritable plateforme pour préparer et lancer son drone. Plus besoin de poser votre drone sur des pentes enneigées, des chemins de terre ou encore des pistes accidentées pour le faire décoller.

Ce nouveau sac à dos fait d’ANAFI FPV le drone tout-terrain ultime. La conception unique d’ANAFI FPV, son corps léger et ultra pliable, sa batterie longue durée permettant des vols de 26 min, ainsi que sa recharge USB-C complètent ses fonctionnalités uniques (qualité d’images exceptionnelle, modes et préréglages simples à utiliser, contrôle manuel et expériences immersives sensationnelles).

Prix et disponibilités :

Le pack ANAFI FPV inclue le drone quadricoptère ANAFI FPV, une batterie, un Skycontroller 3, les lunettes « Cockpitglasses 3 », une carte mémoire 16gb SD, un câble USB-C, un kit d’hélice supplémentaire et un sac à dos ANAFI FPV.

Prix : 799 €

Disponibilités : début septembre 2019

@Parrot_Official #ANAFI_FPV

Pour plus d'informations, visitez www.Parrot.com ou contactez :

Parrot



Cecilia Hage



Cecilia.hage@parrot.com



Tel. 01 48 03 61 92 the messengers pour Parrot



Johana Gunther



johana@themessengers.fr



Tel. 06 34 42 62 86

À propos de Parrot

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd’hui le premier groupe européen de drones sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l’innovation, Parrot est le seul groupe à maîtriser l’ensemble de la chaîne, des équipements aux services, en passant par les logiciels. Numéro 2 mondial du marché des drones grand public, Parrot conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs performances et leur simplicité d’usage. Parrot dispose aussi d'un ensemble de solutions à destination des professionnels, couvrant les équipements, les logiciels et les services. L’offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l’Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l’Inspection, et (iii) la Sécurité. Le Groupe Parrot, imagine et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd’hui 600 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l’international. Parrot est coté (il s’agit du groupe) depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 – PARRO). Pour plus d’informations : www.parrot.com

