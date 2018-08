PARROT : Activité et résultats du 2ème trimestre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 2 août 2018, 7h00 CET

Activité et résultats du 2ème trimestre 2018





Lancement du Parrot Anafi, un nouveau drone ultra léger 4K

Croissance de 14% des activités drones au 2 ème trimestre

Finalisation de plusieurs projets de cession pour donner naissance au premier 'pure player' européen des drones civils grand public et professionnels

Objectifs annuels réitérés : croissance des activités drones, amélioration de la marge brute, diminution de la consommation de trésorerie

Henri Seydoux, Président Directeur général et premier actionnaire de Parrot déclare : « En juin nous avons lancé le drone Parrot ANAFI : avec sa caméra 4K stabilisée sur 3 axes, capable de faire des prises de vue à 180 degrés, un zoom sans perte et 25 minutes d'autonomie pour 320 grammes, le Parrot ANAFI est le drone le plus léger et le plus performant de sa catégorie ; il a été largement salué comme tel par les médias, les influenceurs et les premiers clients. La distribution se met en place progressivement pour être pleinement déployée pour la forte saisonnalité des ventes de fin d'année.

Avec Parrot ANAFI nous disposons aujourd'hui d'une plateforme technologique évolutive dont la qualité d'image et les performances de vols sont plébiscités. Associée à nos solutions logiciels ou à des équipements complémentaires, cette plateforme ouverte et sécurisée, est suffisamment puissante pour répondre aux besoins de données de précision des professionnels. De premiers lancements interviendront ces prochains mois sur nos marchés cibles, à savoir la cartographie, l'agriculture de précision et la sécurité. Le succès de cette nouvelle phase d'innovation que nous venons de débuter est clé. Elle doit permettre la croissance de nos activités tant grand public que professionnelles. Je suis convaincu que même si le risque est élevé, l'opportunité de pérenniser le développement du premier groupe de drone européen est grande.

Avec l'annonce début juillet du projet de sortie anticipée de nos activités Automotive grands comptes au bénéfice de Faurecia, nous finalisons notre transformation pour devenir un véritable pure player des drones civils et disposons d'une trésorerie renforcée. »

Résultats du 2ème trimestre 2018

La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Le reclassement de certaines charges de marketing en déduction du chiffre d'affaires alors qu'elles étaient auparavant classées en charge d'exploitation est le seul impact de l'application de la norme IFRS15.

Les comptes du 1er semestre ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 31 juillet 2018. Le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle a été établi le 1er août 2018.

Répartition du chiffre d'affaires :

IFRS, en M€ (détails en annexes) T2 2018 T2 2017 Var. - Drones grand public 18,8 15,2 +24% - Business solutions 11,9 11,7 +2% TOTAL DRONE (1) 30,6 26,9 +14% - Autres produits grand public 2,2 8,2 -73% TOTAL GROUPE 32,9 35,1 -6%

(1) Le chiffre d'affaires Parrot Professional et Sequoia est intégré dans la ligne « Business Solutions » pour refléter l'évolution de l'organisation interne. Peu significatifs en 2017 ils étaient rattachés au « Drone grand public » en liaison avec l'organisation interne à ce moment-là.

Drones grand public (57% du CA T2 2018)

Le chiffre d'affaires affiche un premier retour à la croissance (+23% par rapport au T2 2017 et +171% par rapport au T1 2018) avec un début de contribution du Parrot Anafi dont la mise en rayon a commencé début juillet. Sur la période (mars à juin), la dynamique commerciale reflète l'accélération des ventes des anciennes générations de drones, et en particulier du Bebop 2 sous l'effet de l'ajustement du prix (de 599 euros à 399 euros en moyenne en Europe) avec un impact maîtrisé sur les marges qui a permis de préparer la commercialisation du Parrot Anafi et d'assurer la bonne capacité de gestion des stocks.

Business solutions drones (36% du CA T2 2018)

Comme au 1er trimestre, la dynamique commerciale (+2% par rapport au T2 2017) des Business Solutions drones est marquée par le recul des ventes d'équipements professionnels (-13% par rapport au T2 2017, +18% par rapport au T1 2018), dans l'attente de prochaines générations de drones à venir au 2ème semestre. La croissance des ventes de logiciels et de services est ralentie (+17% par rapport au T2 2017 et au T1 2018), impactée par les mauvaises conditions météorologiques au printemps (celles-ci limitant l'usage des drones et donc des logiciels et services associés). En termes de verticaux adressés, cet impact se reflète en particulier dans le domaine de l'Agriculture de précision tandis que les nouvelles activités de services experts pour les professionnels (architecte, géomètre, maître d'oeuvre, etc.) et industriels (infrastructure, énergie, immobilier, etc.) enregistrent une accélération permise par le calibrage de l'offre opéré en 2017 pour répondre aux attentes des marchés finaux encore jeunes, en quête d'expertise et de solutions clés en mains.

Autres produits grand public (7% du CA T2 2018)

La baisse de cette activité historique (kits mains libre automobile grand public) est conforme à la stratégie de recentrage sur les drones civils grand public et professionnels. La base de comparaison reflète en particulier la fin de la commercialisation des objets connectés au 1er trimestre 2018 qui étaient encore présents dans les ventes de 2017. Sur ce trimestre, excluant la diminution du chiffre d'affaires de 6,1 M€ des Autres produits grand public, les activités Drones qui représentent désormais 93% du chiffre d'affaires du Groupe enregistrent une croissance de 14%.

Compte de résultats résumé

IFRS en M€ et en % du CA T2 2018(1) T2 2017(1) Var. Chiffre d'affaires 32,9 35,1 -6% Marge brute 12,4 15,8 -22% en % du chiffre d'affaires 37,7% 45,0% Résultat opérationnel courant -13,2 -11,3 -17% en % du chiffre d'affaires -40,2% -32,3% Résultat opérationnel (2) -11,2 -53,2 +79% en % du chiffre d'affaires -34,1% -151,7% Résultat net, part du Groupe -13,1 -8,9 +47% en % du chiffre d'affaires -40,0% -25,4%

(1) Avec l'application au 1er janvier 2018 de la norme IFRS 15, certaines charges de marketing auparavant comptabilisées en charges d'exploitation, ont été retraitées et reclassées en déduction du chiffre d'affaires. L'impact sur le T2 2018 est de -0,9 M€ sur le chiffre d'affaires et la marge brute.

(2) Au S1 2017, les éléments non courants incluent la plus-value de cession faisant suite à l'opération Parrot Automotive / Faurecia et les charges exceptionnelles liées à la restructuration du Groupe : cf. détails en annexe.

La marge brute consolidée du 2ème trimestre ressort à 38% du chiffre d'affaires, en ligne avec la stratégie commerciale et la politique d'élasticité prix du Groupe. Parrot a ainsi favorisé l'écoulement du Bebop 2, partiellement compensé par les bons niveaux de marges des Business Solutions drones et dans l'attente de la montée en puissance des ventes du Parrot Anafi.

Les dépenses opérationnelles courantes du 2ème trimestre sont de 25,6 M€, en diminution de -5% (soit -1.4M€) par rapport au 2ème trimestre 2017. Les dépenses de R&D, à 9,5 M€ (stables par rapport au T1 2018) sont engagées pour finaliser les prochaines générations de drones grand public et de solutions professionnelles. Les dépenses de Ventes et Marketing, à 9,8 M€ (contre 7,9 M€ au T1 2018), reflètent les ressources déployées pour le lancement du Parrot Anafi et les actions promotionnelles sur le Bebop 2. Les dépenses de fonctionnement (Généraux & Administratif, Production & Qualité) se normalisent en ligne avec les attentes du Groupe.

Sur la période, les Autres produits opérationnels, pour 2,0 M€, sont liés à la plus-value de cession de 2,2 M€ comptabilisée suite à la vente d'une filiale, la dernière avec une activité dédiée à des projets dans les « objets connectés ».

Au 30 juin 2018, les effectifs (CDD+CDI) du Groupe sont de 665 (contre 637 au 31/03/2018) auxquels s'ajoutent 50 prestataires externes (45 au 31/03/2018). Les effectifs Drones professionnels sont de 330 (contre 309 au 31/03/2018) et ceux dédiés aux drones grand public sont de 287 (contre 278 au 31/03/2018). L'accélération des synergies dans différentes entités dédiées aux Business Solutions drones au cours du prochain trimestre limitera la hausse annuelle des effectifs.

Trésorerie et bilan au 30 juin 2018

La trésorerie nette (incluant les actifs et passifs financiers courants et non courants) à fin juin 2018 ressort à 86,9 M€ (contre 115,4 M€ au 31/12/2017) : elle se compose de disponibilités à hauteur de 119,1 M€ (contre 144,5 M€ au 31/12/2017), de placements à court terme pour 10,0 M€ et de 41,0 M€ de dettes financières courantes principalement relatives au projet de conversion anticipé des obligations convertibles émises dans le cadre de l'opération Parrot Faurecia Automotive.

La variation nette de la trésorerie est de -26,4 M€ sur le semestre avec principalement un EBITDA de -25,0 M€, une faible variation de BFR de -1,8 M€ dans l'attente du plein effet des lancements et de la saisonnalité et l'incidence de la variation des devises de +0,9 M€.

Au niveau des états financiers, la signature du pacte de négociation de Parrot Faurecia Automotive a pour incidence d'une part la présentation des titres mis en équivalence en activité abandonnée et d'autre part la présentation de la dette obligataire de 41 M€ en dette courante. Dans le cadre du projet proposé, la plus-value de cession serait comptabilisée au 2nd semestre 2018.

Les fonds propres de Parrot s'élèvent à 231,0 M€ (253,8 M€ au 31/12/2017) pour un bilan total de 358,8 M€ (402,7 M€ au 31/12/17). Les stocks nets à 18,0 M€ (contre 23,3 M€ au 31/12/2017) sont à un point bas, les ventes des anciens produits (drones et grand public) compensant provisoirement le démarrage des nouvelles générations de drones. Après un point bas à fin mars, le poste clients remonte de 9 M€, à 33,7 M€ en phase avec les promotions pratiquées et les toutes premières livraisons de Parrot Anafi.

Évènement postérieur à la clôture

Le 4 juillet 2018, un protocole de négociation a été signé entre Faurecia et Parrot concernant une possible sortie anticipée de ce dernier de Parrot Faurecia Automotive, faisant ainsi évoluer les conditions prévues par le protocole du 31 mars 2017.

Dans ce cadre, la date de conversion des obligations convertibles serait modifiée (les modalités resteraient identiques, soit 41 M€ donnant accès à 50,01% du capital de Parrot Faurecia Automotive). Le prix payable en numéraire pour les 49,99% restant détenus par Parrot après la conversion des obligations convertibles serait de 67,5 M€ portant le total perçu par Parrot à 108,5 M€. Par ailleurs, Parrot Faurecia Automotive continuerait à bénéficier de la licence de la marque « Parrot » jusqu'au terme convenu, en contrepartie de redevances assises sur le chiffre d'affaires de Parrot Automotive.

En application de la norme IFRS 5, les actifs et passifs correspondants ont été isolés sur des lignes dédiées au 30 juin 2018. Ces actifs sont présentés séparément des autres actifs ou groupe d'actifs, sur la ligne « Actifs détenus en vue de la vente » du bilan consolidé et sont évalués au plus bas de la valeur comptable et de la valeur de revente nette des frais.

Ce projet va être soumis à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel du groupe Parrot. S'il se concrétisait, il serait appelé à se réaliser à l'automne 2018 sous réserve de l'obtention des autorisations règlementaires nécessaires. Il permettrait à Parrot Automotive de bénéficier de l'intégration complète dans un des leaders mondiaux de l'équipement automobile et de tirer pleinement partie de son positionnement technologique de pointe dans le domaine de la mobilité et de la connectivité automobile. Pour Parrot il renforce l'assise financière et le focus opérationnel pour poursuivre le développement du premier Groupe de drones européens désormais exclusivement concentré sur le marché des drones civils et doté d'une offre d'équipements, de logiciels et de services couvrant les besoins du grand public, des petites entreprises et des grands comptes.

Perspectives 2018

Sur un marché qui marque la naissance d'une nouvelle industrie dont les enjeux stratégiques et économiques s'entendent à l'échelle mondiale, Parrot est le premier groupe de drones européen.

Au coeur de cette révolution technologique et industrielle du XXIème siècle, Parrot estime avoir les moyens et les atouts pour développer son leadership, des capacités fortes à répondre aux nouveaux besoins exprimés tant par le grand public à l'ère de l'image, que par les industries et les entreprises à l'ère de la data.

Le Groupe s'appuie sur des équipes motivées et combatives, et des opérations optimisées pour contribuer à l'expansion d'un marché dont la compétitivité est à la hauteur des enjeux. Pour 2018, Parrot confirme viser une croissance de son chiffre d'affaires drones (grand public et Business solutions) et une amélioration de sa marge brute, associée à une réduction de sa consommation de trésorerie, posant ainsi les bases d'une nouvelle phase d'accélération maîtrisée en 2019.

Prochains rendez-vous financiers

Résultats du 3ème trimestre 2018 : 23 novembre 2018, avant bourse.

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd'hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l'innovation, Parrot est le seul groupe à en maîtriser l'ensemble de la chaîne, des équipements aux services en passant par les logiciels.

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs performances et leur simplicité d'usage.

Parrot dispose aussi d'un ensemble de solutions à destination des professionnels, couvrant les équipements, les logiciels et les services. L'offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l'Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection, et (iii) la Sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd'hui plus 600 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l'international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'informations : www.parrot.com

CONTACTS

Investisseurs, analystes, médias financiers

Marie Calleux - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

parrot@calyptus.net Médias grand public et technologiques

Fabien Laxague - T. : +33(0) 1 48 03 60 60

fabien.laxague@parrot.com

ANNEXES

La norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Le reclassement de certaines charges de marketing en déduction du chiffre d'affaires alors qu'elles étaient auparavant classées en charge d'exploitation est le seul impact de l'application de la norme IFRS15.

Les comptes du 1er semestre ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 31 juillet 2018. Le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle a été établi le 1er août 2018.

Chiffre d'affaires par activités

Comptes consolidés, IFRS

En M€ et % du CA du Groupe T2 2018 T2 2017 H1 2018 H12017 Drones et produits Grand Public 20,9 63% 23,2 66% 32,9 60% 42,1 66% - Drones grand public (1) 18,8 57% 15,2 43% 25,7 47% 27,4 43% - Autres produits grand public (2) 2,2 7% 7,9 23% 7,4 13% 14,7 23% Drones Business Solutions 11,9 36% 11,7 33% 21,9 40% 21,3 34% - Équipements professionnels(1) 5,2 16% 6,0 17% 9,4 17% 11,2 18% - Logiciels et services professionnels 6,7 20% 5,7 16% 12,4 23% 10,1 16% Total Groupe Parrot 32,9 100% 35,1 100% 55,0 100% 63,7 100% - Dont total activités Drone 30,6 93% 26,9 77% 47,6 87% 48,8 76%

(1) A compter du 2ème trimestre 2018, le chiffre d'affaires Parrot Professional et Sequoia est intégré dans la ligne « Business Solutions » pour refléter l'évolution de l'organisation interne. Ce reclassement a été appliqué rétroactivement sur le 1er trimestre. Peu significatifs en 2017 ils étaient rattachés au « Drone grand public » en liaison avec l'organisation interne à ce moment-là.

(2) Regroupement des lignes de produits Automobile Grand Public, Plug& Play Automobile, Objets connectés (activité arrêtée fin 2017).

Compte de résultats consolidés

IFRS en M€ et en % du CA T2 2018 T2 2018

Retraité* T2 2017 H1 2018 H1 2018

Retraité* H1 2017 Chiffre d'affaires 32,9 33,5 35,1 55,0 55,9 63,7 Marge brute 12,4 13,3 15,6 23,2 24,0 27,2 en % du chiffre d'affaires 37,7% 39,3% 45,0% 42,1% 43,0% 42,6% Frais de R&D -9,5 -9,5 -9,0 -19,0 -19,0 -19,7 en % du chiffre d'affaires -28,8% -28,3% -25,6% -34,5% -34,0% -30,9% Frais Marketing & Commerciaux -9,8 -10,4 -9,8 17,7 -18,6 -21,8 en % du chiffre d'affaires -29,7% -31,0% -27,9% -32,1% -33,2% -34,2% Frais Généraux & Administratifs -4,0 -4,0 -5,1 -9,6 -9,6 -9,6 en % du chiffre d'affaires -12,1% -11,9% -15,1% -17,5% -17,2% -15,0% Frais de Production & Qualité -2,4 -2,4 -3,0 -4,8 -4,8 -6,2 en % du chiffre d'affaires -7,3% -7,1% -8,7% -8,8% -8,7% -9,8% Résultat opérationnel courant -13,2 -13,2 -11,3 -27,9 -27,9 -30,1 en % du chiffre d'affaires -40,2% -39,5% -32,3% -50,8% -50,0% -47,3% Autres produits et charges opérationnelles 2,0 2,0 41,9 2,0 2,0 -12,2 Résultat opérationnel -11,2 -11,2 -53,2 -26,0 -26,0 -42,3 en % du chiffre d'affaires -34,1% -33,5% -151,7% -40,7% -46,5% -66,3% Résultat financier 0,3 0,3 -1,9 -0,2 -0,2 -1,8 Quote part du résultat MEQ -1,7 -1,7 -1,2 -5,5 -5,5 -1,2 Impôt sur le résultat NS NS 3,1 -0,1 -0,1 -0,7 Résultat des activités détenues en vue de la vente, net d'impôt NA NA 44,0 NA NA 43,5 Résultat net -12,6 -12,6 -9,2 -31,8 -31,8 -2,6 Intérêts minoritaires 0,5 0,5 -0,3 0,3 0,3 -0,6 Résultat net, part du Groupe -13,1 -13,1 -8,9 -32,1 -32,1 -1,9 en % du chiffre d'affaires -40,0% -39,3% -25,4% -58,4% -57,4% -3,1%

* :Retraité de l'impact IFRS 15. NS : non significatif.



Bilan consolidé

IFRS en M€ 30/06/2018 31/12/2017 Actifs non courants 59,0 160,9 Ecart d'acquisition 42,1 41,7 Autres immobilisations incorporelles 1,8 1,5 Immobilisations corporelles 4,0 4,1 Actifs financiers 6,2 6,0 Participations dans les entreprises mises en équi. 4,6 107,3 Impôts différés actifs 0,3 0,3 Actifs courants 202,4 241,7 Stocks 18,0 23,3 Créances clients 33,7 40,2 Créances diverses 21,6 20,7 Autres actifs financiers courants 10,0 13,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie 119,1 144,5 Actifs classés comme détenus en vue de la vente 97,4 - TOTAL ACTIF 358,8 402,7 Capitaux propres Capital social 4,6 4,6 Primes d'émission et d'apport 331,7 331,7 Réserves hors résultat de la période -78,6 -48,2 Résultat de la période - part du Groupe -32,1 -38,2 Ecarts de conversion 5,4 4,0 Capitaux propres attribuables aux actionnaires 231,0 253,8 Intérêts minoritaires -1,8 -2,7 Passifs non courants 18,7 71,7 Dettes financières non courantes 1,2 42,2 Provisions pour retraites et engagements assimilés 1,1 1,0 Impôts différés passifs 1,5 1,7 Autres provisions non courantes - - Autres dettes non courantes 14,9 26,8 Passifs courants 110,9 79,8 Dettes financières courantes 41,0 - Provisions courantes 12,8 13,9 Dettes fournisseurs 28,6 37,6 Dette d'impôt courant 0,1 0,2 Autres dettes courantes 28,4 27,9 Passifs classés comme détenus en vue de la vente - - TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 358,8 402,7

Tableau de flux de trésorerie consolidé

IFRS en M€ 30/06/2018 31/12/2017 Flux opérationnel Résultat de la période, des activités poursuivies -31,8 -38,9 Quote part du résultat de la société mise en équivalence 5,5 6,7 Amortissements et dépréciations 1,0 6,1 Plus et moins values de cessions -2,1 -44,7 Charges d'impôts 0,1 1,1 Coût des paiements fondés sur des actions 0,3 1,7 Coût de l'endettement financier net -0,1 0,3 Capacité d'Autofinancement opérationnelle avt coût de l'endettt fin. net et impôt -27,1 -67,7 Variation du besoin en fonds de roulement -1,9 27,9 Impôt payé -0,5 -0,6 Trésorerie provenant des activités opérationnelles (A) -29,5 -40,3 Flux d'investissement Intérêts reçus - - Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -2,4 -2,3 Acquisitions de filiales, nettes de la trésorerie acquise(2) - -25,4 Acquisitions d'immobilisations financières -0,1 -3,7 Augmentation des autres actifs financiers courants - - Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles NS NS Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée 2,7 -9,4 Cessions d'immobilisations financières NS 0,2 Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (B) 0,1 -40,4 Flux de financement Apports en fonds propres (3) - - Dividendes versés - - Encaissements liés aux nouveaux emprunts - 41,1 Trésorerie placée à + 3 mois 3,0 14,9 Coût de l'endettement financier net NS -0,3 Instruments de couverture de change - - Remboursement de dettes financières à court terme (nets) -0,1 -42,0 Remboursement des autres financements - - Ventes / (Achats) d'actions propres(4) NS NS Intérêts payes - - Trésorerie utilisée par les opérations de financement (C) 3,0 13,7 Variation nette de la trésorerie (D = A+B+C) -26,4 -67,0 Différence de change nette 0,9 -4,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 144,5 216,3 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 119,1 144,5 Autres actifs financiers courants 10,0 13,0 Tréso., équ. de tréso. et autres actifs fin. courants à la clôture de l'exercice 129,1 157,5

***



([1]) Cf. Communiqué de presse du 6 juillet 2018, disponible ici : https://corporate.parrot.com/fr/communiquesdepresse/

projetdesortieanticipeedeparrotautomotive

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: PARROT via Globenewswire