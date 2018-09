PARROT : Deux nouvelles solutions professionnelles complémentaires et polyvalentes présentées au salon InterDrone

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 5 septembre 2018, 17h40 CET

Deux nouvelles solutions professionnelles complémentaires et polyvalentes présentées au salon InterDrone





Parrot Business Solutions renforce les synergies au sein des activités drones professionnels et dévoile 2 nouvelles innovations







eBee X : de nouveaux standards de cartographie aérienne et un ensemble de capteurs de pointes



ANAFI Work : une solution professionnelle complète et performante, répondant aux besoins de nombreux métiers

A l'occasion du principal salon des drones professionnels, InterDrone (Las Vegas, États-Unis, 5-7 sept. 2018), Parrot, le premier groupe de drones européen, présente deux nouvelles plateformes de drones professionnels : senseFly eBee X et Parrot ANAFI Work.

Conçues par les équipes d'ingénieurs à Paris et en Suisse, rassemblées au sein des activités « Parrot Business Solutions », les deux nouvelles plateformes de drones professionnelles renforcent l'offre du Groupe à destination des professionnels. Complémentaires et différenciées, l'eBee X et ANAFI Work fournissent des données précises pour travailler plus efficacement, réduire les coûts et les risques professionnels et prendre des décisions basées sur des informations minutieusement détaillées.



eBee X : une nouvelle génération de drone à voilure fixe pour le relevé de données de haute précision

Avec eBee X, senseFly, filiale de Parrot et leader mondial des drones professionnels à voilure fixe, définit de nouveaux standards dans les solutions de cartographie aérienne. Bien plus qu'un drone, eBee X est une solution conçue pour optimiser l'efficacité de l'opérateur et minimiser les risques lors de la collecte de données.

eBee X offre jusqu'à 90 min de vol grâce à sa fonction « Autonomie Etendue » (59 min de temps de vol par défaut) et peut couvrir jusqu'à 500 ha à une altitude de 122 m, en un seul vol. Sa fonction de Haute Précision à la demande (RTK/PPK) délivre une précision absolue réduite à 3 cm sans point de contrôle au sol.

eBee X est une solution polyvalente qui peut embarquer plusieurs caméras, adaptées à différents types de missions de cartographie aérienne (observation, relevés topographiques, planification urbaine, suivi des cultures agricoles, relevés thermiques, surveillance environnementale, etc.). Les nouvelles caméras de haute précision incluent : senseFly S.O.D.A. 3D (photogrammétrie), senseFly Aeria X (capteur APS-C), senseFly Duet T (double objectif pour la cartographie thermique). Les données relevées peuvent être traitées et analysées par les logiciels de Pix4D et eBee X est également compatible avec le capteur multi-spectral Parrot Sequoia+ dédié à l'agriculture de précision, la caméra de photogrammétrie senseFly S.O.D.A. et senseFly Corridor pour une cartographie linéaire simple. eBee X offre les dernières fonctionnalités pour un pilotage optimisé et s'accompagne du logiciel de planification de vol et de gestion de données senseFly eMotion.

ANAFI Work : une solution simple et puissante pour de nombreux professionnels

ANAFI Work est une solution professionnelle complète, performante, qui répond aux besoins de nombreux métiers. Elle s'appuie sur le quadricoptère ANAFI commercialisé depuis juin 2018. Cette solution pliable et légère (320 gr.) est parfaitement adaptée au suivi de chantier de construction, à la surveillance, aux problématiques de sécurité publique ou bien encore à la production vidéo.

ANAFI Work est équipé de sa caméra vidéo 4K HDR avec capteur de 21 MP. Le système de stabilisation trois axes de la caméra permet de prendre des vidéos parfaitement fluides et des photos d'une stabilité remarquable. Sa nacelle (gimbal) offre la possibilité d'incliner la caméra à +/-90°. Grâce à cette fonctionnalité unique sur le marché, les professionnels inspectent jusque sous les structures telles que les balcons ou les ponts avec la vue zénithale (+90°) et les toits avec une vue nadir (-90°). La caméra d'ANAFI Work propose également un zoom sans perte de 1,4x en 4K, 2,8x en full HD (1080p) et d'un zoom numérique standard jusqu'à 3x permettant d'obtenir une vue parfaite de certains détails ou points sensibles.

Avec ANAFI Work les professionnels créent rapidement et facilement des modèles 3D de tous types de bâtiments grâce à la solution Pix4Dmodel (abonnement d'un an inclus) qui conviendra particulièrement aux architectes, couvreurs, professionnels du bâtiment. ANAFI Work avec Pix4Dmodel permet de prendre des côtes précises, de réaliser des inspections 3D, de partager des repères ou des modèles 3D directement via un navigateur web ou d'exporter et d'importer leur réalisation au sein de leur logiciel d'architecture.

Avec un temps de vol de 4 x 25 minutes (quatre batteries incluses), ANAFI Work affiche des performances de vol exceptionnelles sur le marché. Ses batteries équipées d'un port USB-C se chargent rapidement et n'importe où, en les connectant à un smartphone, un ordinateur portable ou une batterie externe. Le système de propulsion d'ANAFI Work est silencieux et puissant, résistant à des vents jusqu'à 50 km/h. Son système de transmission wifi omnidirectionnel assure une liaison drone/télécommande fiable grâce à quatre antennes bi bandes intégrées.

Qu'il s'agisse de pilotes expérimentés ou novices, ANAFI Work permet, via son application FreeFlight 6, de prendre très simplement et de façon intuitive des images et vidéos de tous types. Il intègre des fonctionnalités de vols autonomes prédéfinies qui simplifient le recueil de données et les prises de vues tels que Touch&Fly, POI (Point d'Intérêt) et Flight Plan. Il peut être facilement paramétré pour délimiter une zone de vol (Altitude minimale, maximale, distance maximale par rapport au pilote) ; grâce à sa géo barrière, le drone reste alors dans la zone définie. Avec la fonction Smart Return Home, ANAFI Work revient de façon autonome à son point de décollage sur simple pression d'un bouton de la télécommande.

Parrot Business Solutions : l'imagerie aérienne de pointe au service des professionnels et des grands comptes

Parrot Business Solutions rassemble les activités à destination des professionnels du Groupe Parrot. Au coeur de la stratégie de développement du premier groupe de drone européen, Parrot Busines Solutions se focalise sur l'acquisition de données de précisions permettant d'améliorer l'efficience et la connaissance afin de gagner du temps et d'améliorer les performances des professionnels de toutes tailles.

L'offre s'articule autour de drones, de capteurs d'images et de données, de logiciels de traitement et d'analyses, et de services dédiés, adaptés aux besoins des professionnels dans le domaine de l'Agriculture, de la Cartographie 3D / géomatique / inspection et de la Sécurité. Ces solutions, complètes et évolutives, s'adressent tant aux petites et moyennes entreprises qu'aux grands groupes et industries.

Ces expertisent, déclinées en solutions métiers, reposent sur les innovations éprouvées de toutes les entreprises du groupe Parrot - Parrot, senseFly, Pix4D, Airinov et MicaSense - des entreprises qui ont largement contribué à la création de nombreuses technologies et services de pointe, notamment, les communications par drones (Parrot), les capteurs de drones avancés (Parrot / MicaSense), les drones de photogrammétrie à voilure fixe (senseFly), le traitement d'image de drone avancé (Pix4D) et l'analyse et le reporting de données uniques (Airinov, Air Support).

Parrot Business Solutions qui représente 40% du chiffre d'affaires du Groupe au 30 juin 2018, soit 22 millions d'euros pour ce 1er semestre, affiche un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 21% sur la période 2015-2017. L'enjeu aujourd'hui est de favoriser l'intégration et la mutualisation des offres et de l'organisation afin d'accompagner efficacement le développement rapide de l'usage des drones professionnels sur ce marché en forte croissance.

Le Groupe détient également des participations dans un ensemble de sociétés pour servir une stratégie d'investissement technologiques, financiers et responsables à même de renforcer son positionnement et la création de valeur sur le marché des drones professionnels : Planck Aerosystems (49%, sécurité, États-Unis), Iconem (45%, numérisation du patrimoine architectural, France), Sky Hero (33%, sécurité, Belgique) et Biocarbon Engineering (23%, développement durable, Royaume Uni).

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd'hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l'innovation, Parrot est le seul groupe à en maîtriser l'ensemble de la chaîne, des équipements aux services en passant par les logiciels.

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs performances et leur simplicité d'usage.

Parrot dispose aussi d'un ensemble de solutions à destination des professionnels, couvrant les équipements, les logiciels et les services. L'offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l'Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection, et (iii) la Sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège, et en Suisse. Il compte aujourd'hui plus 600 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l'international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'informations : www.parrot.com

