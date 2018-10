PARROT : Réalisation de la sortie de Parrot Automotive

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er octobre 2018, 7h00 CET

Réalisation de la sortie de Parrot Automotive





Le montant cumulé perçu par Parrot s'élève à 108,5 millions d'euros

Parrot : un groupe totalement centré sur ses activités drones professionnels et grand public

En application de l'accord entre Parrot et Faurecia annoncé le 5 juillet 2018, Parrot est sortie intégralement ce jour de sa filiale Parrot Automotive, qui était détenue à hauteur de 20 % par Faurecia depuis le 31 mars 2017.

A l'occasion de cette sortie, Parrot perçoit 67,5 millions d'euros, ce qui porte le produit global reçu par Parrot dans le cadre de cette opération à 108,5 millions d'euros compte tenu des 41 millions d'euros provenant de la conversion des obligations émises en 2017 par Parrot SA au bénéfice de Faurecia, conversion qui est intervenue concomitamment à la sortie. La plus-value correspondante dans les comptes de Parrot SA au 30 septembre 2018 sera d'environ 12 millions d'euros (avant honoraires et impôts). Par ailleurs, Parrot Faurecia Automotive continuera à bénéficier de la licence de la marque « Parrot » jusqu'au terme convenu, soit fin 2021, en contrepartie de redevances assises sur le chiffre d'affaires de Parrot Automotive.

A titre indicatif, si l'opération avait eu lieu au 30 juin, la trésorerie nette du Groupe Parrot aurait été d'environ 186,6 millions d'euros (contre 119,1 millions d'euros publié).

Henri Seydoux, Président Directeur général et fondateur de Parrot conclut : « Nous innovons depuis 1998 pour l'industrie automobile et l'entreprise a su constituer un savoir-faire unique, base de son succès commercial. Aujourd'hui ce rapprochement salue cette réussite et ouvre de nouveaux horizons à Parrot Faurecia Automotive qui va bénéficier de toute la puissance de Faurecia pour développer le cockpit connecté de demain. Pour Parrot, fort d'un portefeuille de produits, de logiciels et de services entièrement dédiés aux drones, pour les professionnels et le grand public, et d'une situation financière solides, nous sommes à présent entièrement focalisés sur l'expansion du 1er Groupe de drone européen. »

A PROPOS DE PARROT

Fondé en 1994 par Henri Seydoux, Parrot est aujourd'hui le premier groupe de drone Européen sur ce marché en pleine expansion. Visionnaire, à la pointe de l'innovation, Parrot est le seul groupe à en maîtriser l'ensemble de la chaîne, des équipements aux services en passant par les logiciels.

Parrot, numéro 2 mondial du marché des drones grand public, conçoit des produits et des logiciels reconnus pour leurs performances et leur simplicité d'usage.

Parrot dispose aussi d'un ensemble de solutions à destination des professionnels, couvrant les équipements, les logiciels et les services. L'offre est principalement centrée sur 3 verticaux : (i) l'Agriculture, (ii) la Cartographie 3D, la Géomatique et l'Inspection, et (iii) la Sécurité.

Le Groupe Parrot, conçoit et développe ses produits en Europe, principalement à Paris où est établi son siège et en Suisse. Il compte aujourd'hui 600 collaborateurs dans le monde et réalise la grande majorité de ses ventes à l'international. Parrot est cotée depuis 2006 sur Euronext Paris (FR0004038263 - PARRO). Pour plus d'informations : www.parrot.com

