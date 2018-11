PARROT : constitue un comité ad hoc dans le cadre du projet d'OPA d'Horizon

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d'administration de Parrot a décidé à l'unanimité de ses membres, étant précisé que Henri Seydoux et Jean-Marie Painvin se sont abstenus, de constituer un comité ad hoc constitué de 4 membres indépendants du Conseil de d'administration. La mission de ce comité consistera à recommander un expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre, puis à assurer la supervision de la mission de l'expert indépendant et à émettre une recommandation sur le projet d'offre au Conseil d'administration.Comme prévu par la règlementation, le Conseil d'administration se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre après avoir pris connaissance notamment du rapport de l'expert indépendant et de la recommandation du comité ad hoc, cet avis pouvant intervenir dans le courant du mois de janvier 2019.Horizon, société contrôlée par Henri Seydoux, fondateur et Président-directeur général de Parrot, est l'actionnaire de contrôle de Parrot avec 45,69% de son capital et 46,71% de ses droits de vote, a décidé de déposer une OPA sur les titres du capital de Parrot, pour un prix par action de 3,20 euros.